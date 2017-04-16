Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,88% 68,12727.1261.553.8053.179.7488.5057.042% 832.316.1322.280.931% 89Aliağa% 34,4% 65,619.56337.30364.232177177% 10057.71556.866% 90Balçova% 21,51% 78,4911.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 31,88% 68,12727.1261.553.8053.179.7488.5057.042% 832.316.1322.280.931% 89
Aliağa% 34,4% 65,619.56337.30364.232177177% 10057.71556.866% 90
Balçova% 21,51% 78,4911.66442.56661.186160159% 9954.84154.230% 90
Bayındır% 38,94% 61,069.96215.62330.982107103% 9626.00925.585% 88
Bayraklı% 34,66% 65,3472.193136.083236.418590590% 100211.424208.276% 89
Bergama% 40,49% 59,5127.77740.81779.836279272% 9770.03668.594% 90
Beydağ% 32,39% 67,612.2904.7819.8533631% 867.3147.071% 91
Bornova% 30,77% 69,2349.903112.297322.989830475% 57164.272162.200% 90
Buca% 34,08% 65,9275.317145.694355.264894645% 72223.997221.011% 88
Çeşme% 23,87% 76,136.30420.11131.1479292% 10026.74526.415% 86
Çiğli% 26,54% 73,4629.97282.943142.155357319% 89114.461112.915% 90
Dikili% 23,29% 76,716.70322.07233.2379898% 10029.14928.775% 88
Foça% 22,66% 77,343.86013.17720.2615856% 9717.28317.037% 89
Gaziemir% 32,03% 67,9727.63658.63896.862247246% 10087.49386.274% 91
Güzelbahçe% 18,18% 81,823.65916.46622.6486363% 10020.24920.125% 89
Karabağlar% 37,28% 62,7283.340140.200359.911906650% 72226.616223.540% 88
Karaburun% 26,59% 73,411.8365.0698.0183030% 1007.0166.905% 88
Karşıyaka% 17,32% 82,6829.697141.777271.012682484% 71173.164171.474% 91
Kemalpaşa% 47,25% 52,7531.28934.93575.990215212% 9967.49066.224% 90
Kınık% 33,76% 66,244.8269.47120.5677457% 7714.67414.297% 92
Kiraz% 46,43% 53,5712.57414.51033.438108104% 9627.95227.084% 87
Konak% 28,53% 71,4754.648136.895283.175758609% 80194.163191.543% 86
Menderes% 37,46% 62,5420.29633.88765.300178170% 9655.15754.183% 89
Menemen% 35,72% 64,2826.34247.394116.062317237% 7576.79073.736% 91
Narlıdere% 14,95% 85,056.67837.99249.522124124% 10045.16844.670% 91
Ödemiş% 39,6% 60,429.49744.985102.890311263% 8575.86274.482% 88
Seferihisar% 28,91% 71,096.19815.24029.0888372% 8721.65921.438% 87
Selçuk% 26,87% 73,136.51517.73027.6357373% 10024.68224.245% 89
Tire% 36,77% 63,2320.29634.89864.702200200% 10056.06555.194% 87
Torbalı% 38,36% 61,6438.63162.084117.385322314% 98102.359100.715% 89
Urla% 21,38% 78,627.66028.16747.983136117% 8636.32735.827% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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