Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,88% 68,12727.1261.553.8053.179.7488.5057.042% 832.316.1322.280.931% 89Aliağa% 34,4% 65,619.56337.30364.232177177% 10057.71556.866% 90Balçova% 21,51% 78,4911.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 31,88
|% 68,12
|727.126
|1.553.805
|3.179.748
|8.505
|7.042
|% 83
|2.316.132
|2.280.931
|% 89
|Aliağa
|% 34,4
|% 65,6
|19.563
|37.303
|64.232
|177
|177
|% 100
|57.715
|56.866
|% 90
|Balçova
|% 21,51
|% 78,49
|11.664
|42.566
|61.186
|160
|159
|% 99
|54.841
|54.230
|% 90
|Bayındır
|% 38,94
|% 61,06
|9.962
|15.623
|30.982
|107
|103
|% 96
|26.009
|25.585
|% 88
|Bayraklı
|% 34,66
|% 65,34
|72.193
|136.083
|236.418
|590
|590
|% 100
|211.424
|208.276
|% 89
|Bergama
|% 40,49
|% 59,51
|27.777
|40.817
|79.836
|279
|272
|% 97
|70.036
|68.594
|% 90
|Beydağ
|% 32,39
|% 67,61
|2.290
|4.781
|9.853
|36
|31
|% 86
|7.314
|7.071
|% 91
|Bornova
|% 30,77
|% 69,23
|49.903
|112.297
|322.989
|830
|475
|% 57
|164.272
|162.200
|% 90
|Buca
|% 34,08
|% 65,92
|75.317
|145.694
|355.264
|894
|645
|% 72
|223.997
|221.011
|% 88
|Çeşme
|% 23,87
|% 76,13
|6.304
|20.111
|31.147
|92
|92
|% 100
|26.745
|26.415
|% 86
|Çiğli
|% 26,54
|% 73,46
|29.972
|82.943
|142.155
|357
|319
|% 89
|114.461
|112.915
|% 90
|Dikili
|% 23,29
|% 76,71
|6.703
|22.072
|33.237
|98
|98
|% 100
|29.149
|28.775
|% 88
|Foça
|% 22,66
|% 77,34
|3.860
|13.177
|20.261
|58
|56
|% 97
|17.283
|17.037
|% 89
|Gaziemir
|% 32,03
|% 67,97
|27.636
|58.638
|96.862
|247
|246
|% 100
|87.493
|86.274
|% 91
|Güzelbahçe
|% 18,18
|% 81,82
|3.659
|16.466
|22.648
|63
|63
|% 100
|20.249
|20.125
|% 89
|Karabağlar
|% 37,28
|% 62,72
|83.340
|140.200
|359.911
|906
|650
|% 72
|226.616
|223.540
|% 88
|Karaburun
|% 26,59
|% 73,41
|1.836
|5.069
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.016
|6.905
|% 88
|Karşıyaka
|% 17,32
|% 82,68
|29.697
|141.777
|271.012
|682
|484
|% 71
|173.164
|171.474
|% 91
|Kemalpaşa
|% 47,25
|% 52,75
|31.289
|34.935
|75.990
|215
|212
|% 99
|67.490
|66.224
|% 90
|Kınık
|% 33,76
|% 66,24
|4.826
|9.471
|20.567
|74
|57
|% 77
|14.674
|14.297
|% 92
|Kiraz
|% 46,43
|% 53,57
|12.574
|14.510
|33.438
|108
|104
|% 96
|27.952
|27.084
|% 87
|Konak
|% 28,53
|% 71,47
|54.648
|136.895
|283.175
|758
|609
|% 80
|194.163
|191.543
|% 86
|Menderes
|% 37,46
|% 62,54
|20.296
|33.887
|65.300
|178
|170
|% 96
|55.157
|54.183
|% 89
|Menemen
|% 35,72
|% 64,28
|26.342
|47.394
|116.062
|317
|237
|% 75
|76.790
|73.736
|% 91
|Narlıdere
|% 14,95
|% 85,05
|6.678
|37.992
|49.522
|124
|124
|% 100
|45.168
|44.670
|% 91
|Ödemiş
|% 39,6
|% 60,4
|29.497
|44.985
|102.890
|311
|263
|% 85
|75.862
|74.482
|% 88
|Seferihisar
|% 28,91
|% 71,09
|6.198
|15.240
|29.088
|83
|72
|% 87
|21.659
|21.438
|% 87
|Selçuk
|% 26,87
|% 73,13
|6.515
|17.730
|27.635
|73
|73
|% 100
|24.682
|24.245
|% 89
|Tire
|% 36,77
|% 63,23
|20.296
|34.898
|64.702
|200
|200
|% 100
|56.065
|55.194
|% 87
|Torbalı
|% 38,36
|% 61,64
|38.631
|62.084
|117.385
|322
|314
|% 98
|102.359
|100.715
|% 89
|Urla
|% 21,38
|% 78,62
|7.660
|28.167
|47.983
|136
|117
|% 86
|36.327
|35.827
|% 89