Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,13% 67,87656.4421.386.4053.179.7488.5056.345% 752.074.2512.042.847% 89Aliağa% 34,59% 65,4119.40036.68364.232177175% 9956.92056.083% 90Balçova% 21,51% 78,4911.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 32,13% 67,87656.4421.386.4053.179.7488.5056.345% 752.074.2512.042.847% 89
Aliağa% 34,59% 65,4119.40036.68364.232177175% 9956.92056.083% 90
Balçova% 21,51% 78,4911.66342.56161.186160159% 9954.83854.224% 90
Bayındır% 39,73% 60,279.17313.91430.98210794% 8823.45623.087% 87
Bayraklı% 34,51% 65,4970.575133.934236.418590580% 98207.595204.509% 89
Bergama% 40,68% 59,3225.89337.75179.836279256% 9264.96963.644% 90
Beydağ% 32,3% 67,72.2224.6579.8533630% 837.1166.879% 91
Bornova% 31,75% 68,2543.28693.043322.989830401% 48138.049136.329% 90
Buca% 34,16% 65,8456.674109.232355.264894487% 54168.152165.906% 88
Çeşme% 23,87% 76,136.30420.11131.1479292% 10026.74526.415% 86
Çiğli% 26,61% 73,3926.76273.797142.155357285% 80101.950100.559% 90
Dikili% 23,29% 76,716.70322.07233.2379898% 10029.14928.775% 88
Foça% 21,48% 78,523.38312.36520.2615852% 9015.97015.748% 89
Gaziemir% 32,05% 67,9527.22357.71596.862247242% 9886.14984.938% 91
Güzelbahçe% 18,14% 81,863.65516.49922.6486363% 10020.26020.154% 89
Karabağlar% 37,85% 62,1570.395115.579359.911906542% 60188.520185.974% 88
Karaburun% 26,59% 73,411.8365.0698.0183030% 1007.0166.905% 88
Karşıyaka% 17,22% 82,7823.420112.570271.012682385% 56137.271135.990% 90
Kemalpaşa% 47,25% 52,7530.80834.40175.990215209% 9766.44265.209% 90
Kınık% 31,77% 68,233.5607.64420.5677447% 6411.48011.204% 93
Kiraz% 46,79% 53,2111.90313.53533.43810897% 9026.24825.438% 87
Konak% 28,62% 71,3846.549116.106283.175758521% 69164.837162.655% 86
Menderes% 37,78% 62,2219.10831.46465.300178158% 8951.48850.572% 89
Menemen% 35,69% 64,3124.58944.309116.062317222% 7071.69468.898% 91
Narlıdere% 14,99% 85,016.42136.41349.522124119% 9643.31142.834% 91
Ödemiş% 39,64% 60,3626.90340.968102.890311242% 7869.08367.871% 88
Seferihisar% 29,07% 70,936.13114.95929.0888371% 8621.30321.090% 87
Selçuk% 26,87% 73,136.51517.73027.6357373% 10024.68024.245% 89
Tire% 37% 6320.42434.77364.702200200% 10055.99355.197% 87
Torbalı% 38,36% 61,6438.03461.124117.385322309% 96100.75699.158% 89
Urla% 21,42% 78,586.93025.42747.983136106% 7832.81132.357% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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