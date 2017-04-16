Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,13% 67,87656.4421.386.4053.179.7488.5056.345% 752.074.2512.042.847% 89Aliağa% 34,59% 65,4119.40036.68364.232177175% 9956.92056.083% 90Balçova% 21,51% 78,4911.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 32,13
|% 67,87
|656.442
|1.386.405
|3.179.748
|8.505
|6.345
|% 75
|2.074.251
|2.042.847
|% 89
|Aliağa
|% 34,59
|% 65,41
|19.400
|36.683
|64.232
|177
|175
|% 99
|56.920
|56.083
|% 90
|Balçova
|% 21,51
|% 78,49
|11.663
|42.561
|61.186
|160
|159
|% 99
|54.838
|54.224
|% 90
|Bayındır
|% 39,73
|% 60,27
|9.173
|13.914
|30.982
|107
|94
|% 88
|23.456
|23.087
|% 87
|Bayraklı
|% 34,51
|% 65,49
|70.575
|133.934
|236.418
|590
|580
|% 98
|207.595
|204.509
|% 89
|Bergama
|% 40,68
|% 59,32
|25.893
|37.751
|79.836
|279
|256
|% 92
|64.969
|63.644
|% 90
|Beydağ
|% 32,3
|% 67,7
|2.222
|4.657
|9.853
|36
|30
|% 83
|7.116
|6.879
|% 91
|Bornova
|% 31,75
|% 68,25
|43.286
|93.043
|322.989
|830
|401
|% 48
|138.049
|136.329
|% 90
|Buca
|% 34,16
|% 65,84
|56.674
|109.232
|355.264
|894
|487
|% 54
|168.152
|165.906
|% 88
|Çeşme
|% 23,87
|% 76,13
|6.304
|20.111
|31.147
|92
|92
|% 100
|26.745
|26.415
|% 86
|Çiğli
|% 26,61
|% 73,39
|26.762
|73.797
|142.155
|357
|285
|% 80
|101.950
|100.559
|% 90
|Dikili
|% 23,29
|% 76,71
|6.703
|22.072
|33.237
|98
|98
|% 100
|29.149
|28.775
|% 88
|Foça
|% 21,48
|% 78,52
|3.383
|12.365
|20.261
|58
|52
|% 90
|15.970
|15.748
|% 89
|Gaziemir
|% 32,05
|% 67,95
|27.223
|57.715
|96.862
|247
|242
|% 98
|86.149
|84.938
|% 91
|Güzelbahçe
|% 18,14
|% 81,86
|3.655
|16.499
|22.648
|63
|63
|% 100
|20.260
|20.154
|% 89
|Karabağlar
|% 37,85
|% 62,15
|70.395
|115.579
|359.911
|906
|542
|% 60
|188.520
|185.974
|% 88
|Karaburun
|% 26,59
|% 73,41
|1.836
|5.069
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.016
|6.905
|% 88
|Karşıyaka
|% 17,22
|% 82,78
|23.420
|112.570
|271.012
|682
|385
|% 56
|137.271
|135.990
|% 90
|Kemalpaşa
|% 47,25
|% 52,75
|30.808
|34.401
|75.990
|215
|209
|% 97
|66.442
|65.209
|% 90
|Kınık
|% 31,77
|% 68,23
|3.560
|7.644
|20.567
|74
|47
|% 64
|11.480
|11.204
|% 93
|Kiraz
|% 46,79
|% 53,21
|11.903
|13.535
|33.438
|108
|97
|% 90
|26.248
|25.438
|% 87
|Konak
|% 28,62
|% 71,38
|46.549
|116.106
|283.175
|758
|521
|% 69
|164.837
|162.655
|% 86
|Menderes
|% 37,78
|% 62,22
|19.108
|31.464
|65.300
|178
|158
|% 89
|51.488
|50.572
|% 89
|Menemen
|% 35,69
|% 64,31
|24.589
|44.309
|116.062
|317
|222
|% 70
|71.694
|68.898
|% 91
|Narlıdere
|% 14,99
|% 85,01
|6.421
|36.413
|49.522
|124
|119
|% 96
|43.311
|42.834
|% 91
|Ödemiş
|% 39,64
|% 60,36
|26.903
|40.968
|102.890
|311
|242
|% 78
|69.083
|67.871
|% 88
|Seferihisar
|% 29,07
|% 70,93
|6.131
|14.959
|29.088
|83
|71
|% 86
|21.303
|21.090
|% 87
|Selçuk
|% 26,87
|% 73,13
|6.515
|17.730
|27.635
|73
|73
|% 100
|24.680
|24.245
|% 89
|Tire
|% 37
|% 63
|20.424
|34.773
|64.702
|200
|200
|% 100
|55.993
|55.197
|% 87
|Torbalı
|% 38,36
|% 61,64
|38.034
|61.124
|117.385
|322
|309
|% 96
|100.756
|99.158
|% 89
|Urla
|% 21,42
|% 78,58
|6.930
|25.427
|47.983
|136
|106
|% 78
|32.811
|32.357
|% 89