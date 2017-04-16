Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,59% 67,41510.5941.056.0753.179.7488.5054.932% 581.590.9731.566.669% 89Aliağa% 34,81% 65,1918.36134.38864.232177165% 9353.51952.749% 90Balçova% 21,44% 78,5610.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 32,59
|% 67,41
|510.594
|1.056.075
|3.179.748
|8.505
|4.932
|% 58
|1.590.973
|1.566.669
|% 89
|Aliağa
|% 34,81
|% 65,19
|18.361
|34.388
|64.232
|177
|165
|% 93
|53.519
|52.749
|% 90
|Balçova
|% 21,44
|% 78,56
|10.797
|39.559
|61.186
|160
|148
|% 92
|50.913
|50.356
|% 90
|Bayındır
|% 40,53
|% 59,47
|8.464
|12.417
|30.982
|107
|86
|% 80
|21.170
|20.881
|% 87
|Bayraklı
|% 34,86
|% 65,14
|62.492
|116.755
|236.418
|590
|509
|% 86
|181.938
|179.247
|% 89
|Bergama
|% 41,53
|% 58,47
|22.607
|31.827
|79.836
|279
|226
|% 81
|55.692
|54.434
|% 89
|Beydağ
|% 30,21
|% 69,79
|1.563
|3.610
|9.853
|36
|23
|% 64
|5.330
|5.173
|% 92
|Bornova
|% 32,55
|% 67,45
|28.859
|59.801
|322.989
|830
|262
|% 32
|89.739
|88.660
|% 90
|Buca
|% 34,64
|% 65,36
|25.134
|47.421
|355.264
|894
|217
|% 24
|73.622
|72.555
|% 87
|Çeşme
|% 23,02
|% 76,98
|5.226
|17.473
|31.147
|92
|79
|% 86
|22.968
|22.699
|% 86
|Çiğli
|% 27,07
|% 72,93
|21.483
|57.887
|142.155
|357
|226
|% 63
|80.477
|79.370
|% 90
|Dikili
|% 23,83
|% 76,17
|6.378
|20.384
|33.237
|98
|92
|% 94
|27.134
|26.762
|% 88
|Foça
|% 23,29
|% 76,71
|3.453
|11.373
|20.261
|58
|49
|% 84
|15.026
|14.826
|% 88
|Gaziemir
|% 32,08
|% 67,92
|24.919
|52.766
|96.862
|247
|223
|% 90
|78.776
|77.685
|% 90
|Güzelbahçe
|% 18,26
|% 81,74
|3.572
|15.994
|22.648
|63
|61
|% 97
|19.632
|19.566
|% 90
|Karabağlar
|% 37,42
|% 62,58
|47.134
|78.827
|359.911
|906
|368
|% 41
|127.660
|125.961
|% 88
|Karaburun
|% 26,59
|% 73,41
|1.836
|5.069
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.016
|6.905
|% 88
|Karşıyaka
|% 18,63
|% 81,37
|14.487
|63.269
|271.012
|682
|223
|% 33
|78.462
|77.756
|% 90
|Kemalpaşa
|% 47,6
|% 52,4
|29.675
|32.670
|75.990
|215
|200
|% 93
|63.452
|62.345
|% 90
|Kınık
|% 33,35
|% 66,65
|2.228
|4.453
|20.567
|74
|30
|% 41
|6.854
|6.681
|% 93
|Kiraz
|% 45,47
|% 54,53
|10.058
|12.064
|33.438
|108
|85
|% 79
|22.801
|22.122
|% 88
|Konak
|% 28,87
|% 71,13
|38.601
|95.119
|283.175
|758
|434
|% 57
|135.510
|133.720
|% 86
|Menderes
|% 38,25
|% 61,75
|14.713
|23.753
|65.300
|178
|120
|% 67
|39.175
|38.466
|% 89
|Menemen
|% 35,8
|% 64,2
|18.822
|33.758
|116.062
|317
|169
|% 53
|55.097
|52.580
|% 91
|Narlıdere
|% 15,55
|% 84,45
|5.413
|29.397
|49.522
|124
|97
|% 78
|35.198
|34.810
|% 91
|Ödemiş
|% 40,84
|% 59,16
|20.586
|29.821
|102.890
|311
|181
|% 58
|51.224
|50.407
|% 88
|Seferihisar
|% 29,2
|% 70,8
|5.870
|14.236
|29.088
|83
|68
|% 82
|20.309
|20.106
|% 87
|Selçuk
|% 27,04
|% 72,96
|5.996
|16.178
|27.635
|73
|67
|% 92
|22.572
|22.174
|% 89
|Tire
|% 37,15
|% 62,85
|19.435
|32.873
|64.702
|200
|186
|% 93
|52.878
|52.308
|% 86
|Torbalı
|% 38,09
|% 61,91
|27.261
|44.307
|117.385
|322
|229
|% 71
|72.712
|71.568
|% 89
|Urla
|% 21,73
|% 78,27
|5.171
|18.626
|47.983
|136
|79
|% 58
|24.117
|23.797
|% 89