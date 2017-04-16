Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,59% 67,41510.5941.056.0753.179.7488.5054.932% 581.590.9731.566.669% 89Aliağa% 34,81% 65,1918.36134.38864.232177165% 9353.51952.749% 90Balçova% 21,44% 78,5610.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 32,59% 67,41510.5941.056.0753.179.7488.5054.932% 581.590.9731.566.669% 89
Aliağa% 34,81% 65,1918.36134.38864.232177165% 9353.51952.749% 90
Balçova% 21,44% 78,5610.79739.55961.186160148% 9250.91350.356% 90
Bayındır% 40,53% 59,478.46412.41730.98210786% 8021.17020.881% 87
Bayraklı% 34,86% 65,1462.492116.755236.418590509% 86181.938179.247% 89
Bergama% 41,53% 58,4722.60731.82779.836279226% 8155.69254.434% 89
Beydağ% 30,21% 69,791.5633.6109.8533623% 645.3305.173% 92
Bornova% 32,55% 67,4528.85959.801322.989830262% 3289.73988.660% 90
Buca% 34,64% 65,3625.13447.421355.264894217% 2473.62272.555% 87
Çeşme% 23,02% 76,985.22617.47331.1479279% 8622.96822.699% 86
Çiğli% 27,07% 72,9321.48357.887142.155357226% 6380.47779.370% 90
Dikili% 23,83% 76,176.37820.38433.2379892% 9427.13426.762% 88
Foça% 23,29% 76,713.45311.37320.2615849% 8415.02614.826% 88
Gaziemir% 32,08% 67,9224.91952.76696.862247223% 9078.77677.685% 90
Güzelbahçe% 18,26% 81,743.57215.99422.6486361% 9719.63219.566% 90
Karabağlar% 37,42% 62,5847.13478.827359.911906368% 41127.660125.961% 88
Karaburun% 26,59% 73,411.8365.0698.0183030% 1007.0166.905% 88
Karşıyaka% 18,63% 81,3714.48763.269271.012682223% 3378.46277.756% 90
Kemalpaşa% 47,6% 52,429.67532.67075.990215200% 9363.45262.345% 90
Kınık% 33,35% 66,652.2284.45320.5677430% 416.8546.681% 93
Kiraz% 45,47% 54,5310.05812.06433.43810885% 7922.80122.122% 88
Konak% 28,87% 71,1338.60195.119283.175758434% 57135.510133.720% 86
Menderes% 38,25% 61,7514.71323.75365.300178120% 6739.17538.466% 89
Menemen% 35,8% 64,218.82233.758116.062317169% 5355.09752.580% 91
Narlıdere% 15,55% 84,455.41329.39749.52212497% 7835.19834.810% 91
Ödemiş% 40,84% 59,1620.58629.821102.890311181% 5851.22450.407% 88
Seferihisar% 29,2% 70,85.87014.23629.0888368% 8220.30920.106% 87
Selçuk% 27,04% 72,965.99616.17827.6357367% 9222.57222.174% 89
Tire% 37,15% 62,8519.43532.87364.702200186% 9352.87852.308% 86
Torbalı% 38,09% 61,9127.26144.307117.385322229% 7172.71271.568% 89
Urla% 21,73% 78,275.17118.62647.98313679% 5824.11723.797% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Seferihisar, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Karaburun, Narlıdere, Menderes, Bayındır