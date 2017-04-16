Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,81% 67,19431.125882.8953.179.7488.5054.175% 491.334.7751.314.020% 89Aliağa% 34,78% 65,2217.33632.50564.232177157% 8950.56949.841% 90Balçova% 21,32% 78,6810.11737.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 32,81% 67,19431.125882.8953.179.7488.5054.175% 491.334.7751.314.020% 89
Aliağa% 34,78% 65,2217.33632.50564.232177157% 8950.56949.841% 90
Balçova% 21,32% 78,6810.11737.32561.186160139% 8747.97047.442% 90
Bayındır% 42,19% 57,817.44510.20330.98210774% 6917.90817.648% 87
Bayraklı% 35,05% 64,9554.194100.414236.418590440% 75156.909154.608% 89
Bergama% 41,76% 58,2420.28128.28779.836279203% 7349.72148.568% 89
Beydağ% 30,31% 69,691.2642.9069.8533619% 534.3024.170% 92
Bornova% 32,2% 67,820.36842.877322.989830188% 2364.02563.245% 90
Buca% 33,57% 66,4318.79037.184355.264894168% 1956.76955.974% 88
Çeşme% 22,82% 77,184.57215.46231.1479270% 7620.27920.034% 86
Çiğli% 27% 7318.86951.012142.155357199% 5670.85769.881% 90
Dikili% 23,97% 76,036.22019.72933.2379890% 9226.30925.949% 87
Foça% 23,67% 76,332.9779.60220.2615842% 7212.75012.579% 89
Gaziemir% 32,07% 67,9320.46143.33796.862247185% 7564.68763.798% 89
Güzelbahçe% 18,06% 81,943.00613.64322.6486352% 8316.68516.649% 90
Karabağlar% 38,29% 61,7136.20558.347359.911906278% 3195.83794.552% 88
Karaburun% 25,51% 74,491.6024.6778.0183028% 936.3816.279% 88
Karşıyaka% 17,67% 82,339.47144.123271.012682154% 2354.08953.594% 90
Kemalpaşa% 47,45% 52,5528.64931.72375.990215194% 9061.42060.372% 90
Kınık% 34,37% 65,631.4132.69820.5677420% 274.2364.111% 93
Kiraz% 45,54% 54,468.97610.73533.43810876% 7020.31519.711% 88
Konak% 28,87% 71,1333.06581.473283.175758376% 50116.066114.538% 86
Menderes% 38,33% 61,6713.74622.12065.300178112% 6336.54735.866% 89
Menemen% 35,26% 64,7416.01629.409116.062317146% 4647.90545.425% 92
Narlıdere% 17,13% 82,874.85223.46649.52212479% 6428.62728.318% 91
Ödemiş% 42% 5815.61821.566102.890311140% 4537.76337.184% 87
Seferihisar% 29,85% 70,155.64113.25529.0888364% 7719.09218.896% 87
Selçuk% 26,94% 73,065.04013.66927.6357357% 7819.03518.709% 90
Tire% 37,4% 62,617.04128.52564.702200163% 8246.00745.566% 86
Torbalı% 38,42% 61,5823.73138.042117.385322198% 6162.73961.773% 89
Urla% 22,19% 77,814.15914.58147.98313664% 4718.97618.740% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Seferihisar, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Karaburun, Narlıdere, Menderes, Bayındır
3