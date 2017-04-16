Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 32,81% 67,19431.125882.8953.179.7488.5054.175% 491.334.7751.314.020% 89Aliağa% 34,78% 65,2217.33632.50564.232177157% 8950.56949.841% 90Balçova% 21,32% 78,6810.11737.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 32,81
|% 67,19
|431.125
|882.895
|3.179.748
|8.505
|4.175
|% 49
|1.334.775
|1.314.020
|% 89
|Aliağa
|% 34,78
|% 65,22
|17.336
|32.505
|64.232
|177
|157
|% 89
|50.569
|49.841
|% 90
|Balçova
|% 21,32
|% 78,68
|10.117
|37.325
|61.186
|160
|139
|% 87
|47.970
|47.442
|% 90
|Bayındır
|% 42,19
|% 57,81
|7.445
|10.203
|30.982
|107
|74
|% 69
|17.908
|17.648
|% 87
|Bayraklı
|% 35,05
|% 64,95
|54.194
|100.414
|236.418
|590
|440
|% 75
|156.909
|154.608
|% 89
|Bergama
|% 41,76
|% 58,24
|20.281
|28.287
|79.836
|279
|203
|% 73
|49.721
|48.568
|% 89
|Beydağ
|% 30,31
|% 69,69
|1.264
|2.906
|9.853
|36
|19
|% 53
|4.302
|4.170
|% 92
|Bornova
|% 32,2
|% 67,8
|20.368
|42.877
|322.989
|830
|188
|% 23
|64.025
|63.245
|% 90
|Buca
|% 33,57
|% 66,43
|18.790
|37.184
|355.264
|894
|168
|% 19
|56.769
|55.974
|% 88
|Çeşme
|% 22,82
|% 77,18
|4.572
|15.462
|31.147
|92
|70
|% 76
|20.279
|20.034
|% 86
|Çiğli
|% 27
|% 73
|18.869
|51.012
|142.155
|357
|199
|% 56
|70.857
|69.881
|% 90
|Dikili
|% 23,97
|% 76,03
|6.220
|19.729
|33.237
|98
|90
|% 92
|26.309
|25.949
|% 87
|Foça
|% 23,67
|% 76,33
|2.977
|9.602
|20.261
|58
|42
|% 72
|12.750
|12.579
|% 89
|Gaziemir
|% 32,07
|% 67,93
|20.461
|43.337
|96.862
|247
|185
|% 75
|64.687
|63.798
|% 89
|Güzelbahçe
|% 18,06
|% 81,94
|3.006
|13.643
|22.648
|63
|52
|% 83
|16.685
|16.649
|% 90
|Karabağlar
|% 38,29
|% 61,71
|36.205
|58.347
|359.911
|906
|278
|% 31
|95.837
|94.552
|% 88
|Karaburun
|% 25,51
|% 74,49
|1.602
|4.677
|8.018
|30
|28
|% 93
|6.381
|6.279
|% 88
|Karşıyaka
|% 17,67
|% 82,33
|9.471
|44.123
|271.012
|682
|154
|% 23
|54.089
|53.594
|% 90
|Kemalpaşa
|% 47,45
|% 52,55
|28.649
|31.723
|75.990
|215
|194
|% 90
|61.420
|60.372
|% 90
|Kınık
|% 34,37
|% 65,63
|1.413
|2.698
|20.567
|74
|20
|% 27
|4.236
|4.111
|% 93
|Kiraz
|% 45,54
|% 54,46
|8.976
|10.735
|33.438
|108
|76
|% 70
|20.315
|19.711
|% 88
|Konak
|% 28,87
|% 71,13
|33.065
|81.473
|283.175
|758
|376
|% 50
|116.066
|114.538
|% 86
|Menderes
|% 38,33
|% 61,67
|13.746
|22.120
|65.300
|178
|112
|% 63
|36.547
|35.866
|% 89
|Menemen
|% 35,26
|% 64,74
|16.016
|29.409
|116.062
|317
|146
|% 46
|47.905
|45.425
|% 92
|Narlıdere
|% 17,13
|% 82,87
|4.852
|23.466
|49.522
|124
|79
|% 64
|28.627
|28.318
|% 91
|Ödemiş
|% 42
|% 58
|15.618
|21.566
|102.890
|311
|140
|% 45
|37.763
|37.184
|% 87
|Seferihisar
|% 29,85
|% 70,15
|5.641
|13.255
|29.088
|83
|64
|% 77
|19.092
|18.896
|% 87
|Selçuk
|% 26,94
|% 73,06
|5.040
|13.669
|27.635
|73
|57
|% 78
|19.035
|18.709
|% 90
|Tire
|% 37,4
|% 62,6
|17.041
|28.525
|64.702
|200
|163
|% 82
|46.007
|45.566
|% 86
|Torbalı
|% 38,42
|% 61,58
|23.731
|38.042
|117.385
|322
|198
|% 61
|62.739
|61.773
|% 89
|Urla
|% 22,19
|% 77,81
|4.159
|14.581
|47.983
|136
|64
|% 47
|18.976
|18.740
|% 88