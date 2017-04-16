Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 35,04% 64,96184.188341.4903.179.7488.5051.781% 21534.317525.678% 88Aliağa% 37,68% 62,329.18815.19564.23217784% 4724.73424.383% 89Balçova% 20,89% 79,114.88518.49561.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 35,04
|% 64,96
|184.188
|341.490
|3.179.748
|8.505
|1.781
|% 21
|534.317
|525.678
|% 88
|Aliağa
|% 37,68
|% 62,32
|9.188
|15.195
|64.232
|177
|84
|% 47
|24.734
|24.383
|% 89
|Balçova
|% 20,89
|% 79,11
|4.885
|18.495
|61.186
|160
|69
|% 43
|23.641
|23.380
|% 89
|Bayındır
|% 43,82
|% 56,18
|4.245
|5.443
|30.982
|107
|45
|% 42
|9.834
|9.688
|% 87
|Bayraklı
|% 36,9
|% 63,1
|20.411
|34.900
|236.418
|590
|159
|% 27
|56.098
|55.311
|% 89
|Bergama
|% 44,54
|% 55,46
|9.871
|12.292
|79.836
|279
|107
|% 38
|22.665
|22.163
|% 89
|Beydağ
|% 30,63
|% 69,37
|189
|428
|9.853
|36
|4
|% 11
|642
|617
|% 94
|Bornova
|% 33,72
|% 66,28
|6.354
|12.489
|322.989
|830
|58
|% 7
|19.078
|18.843
|% 90
|Buca
|% 36,33
|% 63,67
|6.901
|12.094
|355.264
|894
|58
|% 6
|19.288
|18.995
|% 87
|Çeşme
|% 22,13
|% 77,87
|2.202
|7.747
|31.147
|92
|38
|% 41
|10.090
|9.949
|% 86
|Çiğli
|% 25,65
|% 74,35
|6.603
|19.141
|142.155
|357
|74
|% 21
|26.059
|25.744
|% 89
|Dikili
|% 24,25
|% 75,75
|2.692
|8.407
|33.237
|98
|45
|% 46
|11.255
|11.099
|% 84
|Foça
|% 26,67
|% 73,33
|1.522
|4.185
|20.261
|58
|19
|% 33
|5.781
|5.707
|% 89
|Gaziemir
|% 34,38
|% 65,62
|7.761
|14.815
|96.862
|247
|68
|% 28
|22.874
|22.576
|% 86
|Güzelbahçe
|% 18,22
|% 81,78
|1.617
|7.260
|22.648
|63
|29
|% 46
|8.881
|8.877
|% 89
|Karabağlar
|% 42,48
|% 57,52
|11.336
|15.351
|359.911
|906
|79
|% 9
|27.042
|26.687
|% 88
|Karaburun
|% 27,35
|% 72,65
|866
|2.300
|8.018
|30
|16
|% 53
|3.219
|3.166
|% 87
|Karşıyaka
|% 22,24
|% 77,76
|2.883
|10.079
|271.012
|682
|39
|% 6
|13.088
|12.962
|% 89
|Kemalpaşa
|% 48,25
|% 51,75
|19.086
|20.474
|75.990
|215
|132
|% 61
|40.237
|39.560
|% 90
|Kınık
|% 62,34
|% 37,66
|96
|58
|20.567
|74
|2
|% 3
|156
|154
|% 102
|Kiraz
|% 48,66
|% 51,34
|5.258
|5.547
|33.438
|108
|41
|% 38
|11.092
|10.805
|% 88
|Konak
|% 30,78
|% 69,22
|13.845
|31.138
|283.175
|758
|158
|% 21
|45.495
|44.983
|% 84
|Menderes
|% 39,9
|% 60,1
|5.780
|8.707
|65.300
|178
|46
|% 26
|14.712
|14.487
|% 89
|Menemen
|% 36,96
|% 63,04
|8.740
|14.908
|116.062
|317
|79
|% 25
|25.385
|23.648
|% 94
|Narlıdere
|% 18,22
|% 81,78
|1.642
|7.369
|49.522
|124
|27
|% 22
|9.118
|9.011
|% 84
|Ödemiş
|% 51,79
|% 48,21
|3.673
|3.419
|102.890
|311
|35
|% 11
|7.184
|7.092
|% 89
|Seferihisar
|% 28,74
|% 71,26
|2.266
|5.618
|29.088
|83
|28
|% 34
|7.940
|7.884
|% 88
|Selçuk
|% 28,47
|% 71,53
|1.727
|4.340
|27.635
|73
|20
|% 27
|6.159
|6.067
|% 90
|Tire
|% 38,79
|% 61,21
|8.738
|13.790
|64.702
|200
|87
|% 44
|22.661
|22.528
|% 85
|Torbalı
|% 39,16
|% 60,84
|11.679
|18.148
|117.385
|322
|101
|% 31
|30.302
|29.827
|% 88
|Urla
|% 22,48
|% 77,52
|2.132
|7.353
|47.983
|136
|34
|% 25
|9.607
|9.485
|% 88