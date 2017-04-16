Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 35,04% 64,96184.188341.4903.179.7488.5051.781% 21534.317525.678% 88Aliağa% 37,68% 62,329.18815.19564.23217784% 4724.73424.383% 89Balçova% 20,89% 79,114.88518.49561.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 35,04% 64,96184.188341.4903.179.7488.5051.781% 21534.317525.678% 88
Aliağa% 37,68% 62,329.18815.19564.23217784% 4724.73424.383% 89
Balçova% 20,89% 79,114.88518.49561.18616069% 4323.64123.380% 89
Bayındır% 43,82% 56,184.2455.44330.98210745% 429.8349.688% 87
Bayraklı% 36,9% 63,120.41134.900236.418590159% 2756.09855.311% 89
Bergama% 44,54% 55,469.87112.29279.836279107% 3822.66522.163% 89
Beydağ% 30,63% 69,371894289.853364% 11642617% 94
Bornova% 33,72% 66,286.35412.489322.98983058% 719.07818.843% 90
Buca% 36,33% 63,676.90112.094355.26489458% 619.28818.995% 87
Çeşme% 22,13% 77,872.2027.74731.1479238% 4110.0909.949% 86
Çiğli% 25,65% 74,356.60319.141142.15535774% 2126.05925.744% 89
Dikili% 24,25% 75,752.6928.40733.2379845% 4611.25511.099% 84
Foça% 26,67% 73,331.5224.18520.2615819% 335.7815.707% 89
Gaziemir% 34,38% 65,627.76114.81596.86224768% 2822.87422.576% 86
Güzelbahçe% 18,22% 81,781.6177.26022.6486329% 468.8818.877% 89
Karabağlar% 42,48% 57,5211.33615.351359.91190679% 927.04226.687% 88
Karaburun% 27,35% 72,658662.3008.0183016% 533.2193.166% 87
Karşıyaka% 22,24% 77,762.88310.079271.01268239% 613.08812.962% 89
Kemalpaşa% 48,25% 51,7519.08620.47475.990215132% 6140.23739.560% 90
Kınık% 62,34% 37,66965820.567742% 3156154% 102
Kiraz% 48,66% 51,345.2585.54733.43810841% 3811.09210.805% 88
Konak% 30,78% 69,2213.84531.138283.175758158% 2145.49544.983% 84
Menderes% 39,9% 60,15.7808.70765.30017846% 2614.71214.487% 89
Menemen% 36,96% 63,048.74014.908116.06231779% 2525.38523.648% 94
Narlıdere% 18,22% 81,781.6427.36949.52212427% 229.1189.011% 84
Ödemiş% 51,79% 48,213.6733.419102.89031135% 117.1847.092% 89
Seferihisar% 28,74% 71,262.2665.61829.0888328% 347.9407.884% 88
Selçuk% 28,47% 71,531.7274.34027.6357320% 276.1596.067% 90
Tire% 38,79% 61,218.73813.79064.70220087% 4422.66122.528% 85
Torbalı% 39,16% 60,8411.67918.148117.385322101% 3130.30229.827% 88
Urla% 22,48% 77,522.1327.35347.98313634% 259.6079.485% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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