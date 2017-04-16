Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 36,48% 63,5298.011170.6803.179.7488.505988% 12273.522268.691% 87Aliağa% 37,47% 62,535.0268.38664.23217749% 2813.62013.412% 89Balçova% 22,26% 77,742.0887.29161.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 36,48% 63,5298.011170.6803.179.7488.505988% 12273.522268.691% 87
Aliağa% 37,47% 62,535.0268.38664.23217749% 2813.62013.412% 89
Balçova% 22,26% 77,742.0887.29161.18616028% 189.4709.379% 89
Bayındır% 46,48% 53,522.7033.11330.98210730% 285.9185.816% 88
Bayraklı% 37,58% 62,428.24613.698236.41859063% 1122.22421.944% 90
Bergama% 47,76% 52,246.7577.39179.83627979% 2814.49414.148% 87
Beydağ% 25,97% 74,03802289.853362% 6321308% 94
Bornova% 32,22% 67,782.6425.559322.98983025% 38.2838.201% 90
Buca% 35,69% 64,313.5596.412355.26489431% 310.1199.971% 86
Çeşme% 21,55% 78,451.0923.97631.1479221% 235.1425.068% 85
Çiğli% 25,99% 74,013.1639.009142.15535736% 1012.32112.172% 87
Dikili% 29,4% 70,61.5923.82333.2379828% 295.5025.415% 76
Foça% 24,38% 75,626051.87720.261589% 162.5182.482% 89
Gaziemir% 33,42% 66,583.2786.53096.86224732% 139.9299.808% 79
Güzelbahçe% 20,35% 79,659973.90322.6486317% 274.9024.900% 89
Karabağlar% 42,43% 57,574.8116.529359.91190635% 411.48611.340% 86
Karaburun% 27,64% 72,364901.2838.0183011% 371.7891.773% 87
Karşıyaka% 22,4% 77,61.4054.866271.01268219% 36.3486.271% 89
Kemalpaşa% 47,16% 52,8410.85912.16975.99021584% 3923.45923.028% 88
Kınık% 62,34% 37,66965820.567742% 3156154% 102
Kiraz% 52,2% 47,83.9263.59533.43810829% 277.7367.521% 87
Konak% 30,95% 69,057.46316.648283.17575891% 1224.40324.111% 84
Menderes% 42,01% 57,993.9345.43165.30017831% 179.5069.365% 89
Menemen% 40,85% 59,155.2317.575116.06231745% 1414.00612.806% 96
Narlıdere% 15,23% 84,777474.15849.52212415% 124.9594.905% 81
Ödemiş% 55,95% 44,051.9361.524102.89031120% 63.5113.460% 88
Seferihisar% 28,64% 71,361.0912.71929.0888315% 183.8363.810% 87
Selçuk% 28,45% 71,556921.74027.635739% 122.4792.432% 91
Tire% 43,53% 56,475.4367.05364.70220054% 2712.54612.489% 84
Torbalı% 38,97% 61,036.86710.752117.38532260% 1917.88917.619% 89
Urla% 26,16% 73,841.1993.38447.98313618% 134.6504.583% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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