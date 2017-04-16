Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 36,48% 63,5298.011170.6803.179.7488.505988% 12273.522268.691% 87Aliağa% 37,47% 62,535.0268.38664.23217749% 2813.62013.412% 89Balçova% 22,26% 77,742.0887.29161.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 36,48
|% 63,52
|98.011
|170.680
|3.179.748
|8.505
|988
|% 12
|273.522
|268.691
|% 87
|Aliağa
|% 37,47
|% 62,53
|5.026
|8.386
|64.232
|177
|49
|% 28
|13.620
|13.412
|% 89
|Balçova
|% 22,26
|% 77,74
|2.088
|7.291
|61.186
|160
|28
|% 18
|9.470
|9.379
|% 89
|Bayındır
|% 46,48
|% 53,52
|2.703
|3.113
|30.982
|107
|30
|% 28
|5.918
|5.816
|% 88
|Bayraklı
|% 37,58
|% 62,42
|8.246
|13.698
|236.418
|590
|63
|% 11
|22.224
|21.944
|% 90
|Bergama
|% 47,76
|% 52,24
|6.757
|7.391
|79.836
|279
|79
|% 28
|14.494
|14.148
|% 87
|Beydağ
|% 25,97
|% 74,03
|80
|228
|9.853
|36
|2
|% 6
|321
|308
|% 94
|Bornova
|% 32,22
|% 67,78
|2.642
|5.559
|322.989
|830
|25
|% 3
|8.283
|8.201
|% 90
|Buca
|% 35,69
|% 64,31
|3.559
|6.412
|355.264
|894
|31
|% 3
|10.119
|9.971
|% 86
|Çeşme
|% 21,55
|% 78,45
|1.092
|3.976
|31.147
|92
|21
|% 23
|5.142
|5.068
|% 85
|Çiğli
|% 25,99
|% 74,01
|3.163
|9.009
|142.155
|357
|36
|% 10
|12.321
|12.172
|% 87
|Dikili
|% 29,4
|% 70,6
|1.592
|3.823
|33.237
|98
|28
|% 29
|5.502
|5.415
|% 76
|Foça
|% 24,38
|% 75,62
|605
|1.877
|20.261
|58
|9
|% 16
|2.518
|2.482
|% 89
|Gaziemir
|% 33,42
|% 66,58
|3.278
|6.530
|96.862
|247
|32
|% 13
|9.929
|9.808
|% 79
|Güzelbahçe
|% 20,35
|% 79,65
|997
|3.903
|22.648
|63
|17
|% 27
|4.902
|4.900
|% 89
|Karabağlar
|% 42,43
|% 57,57
|4.811
|6.529
|359.911
|906
|35
|% 4
|11.486
|11.340
|% 86
|Karaburun
|% 27,64
|% 72,36
|490
|1.283
|8.018
|30
|11
|% 37
|1.789
|1.773
|% 87
|Karşıyaka
|% 22,4
|% 77,6
|1.405
|4.866
|271.012
|682
|19
|% 3
|6.348
|6.271
|% 89
|Kemalpaşa
|% 47,16
|% 52,84
|10.859
|12.169
|75.990
|215
|84
|% 39
|23.459
|23.028
|% 88
|Kınık
|% 62,34
|% 37,66
|96
|58
|20.567
|74
|2
|% 3
|156
|154
|% 102
|Kiraz
|% 52,2
|% 47,8
|3.926
|3.595
|33.438
|108
|29
|% 27
|7.736
|7.521
|% 87
|Konak
|% 30,95
|% 69,05
|7.463
|16.648
|283.175
|758
|91
|% 12
|24.403
|24.111
|% 84
|Menderes
|% 42,01
|% 57,99
|3.934
|5.431
|65.300
|178
|31
|% 17
|9.506
|9.365
|% 89
|Menemen
|% 40,85
|% 59,15
|5.231
|7.575
|116.062
|317
|45
|% 14
|14.006
|12.806
|% 96
|Narlıdere
|% 15,23
|% 84,77
|747
|4.158
|49.522
|124
|15
|% 12
|4.959
|4.905
|% 81
|Ödemiş
|% 55,95
|% 44,05
|1.936
|1.524
|102.890
|311
|20
|% 6
|3.511
|3.460
|% 88
|Seferihisar
|% 28,64
|% 71,36
|1.091
|2.719
|29.088
|83
|15
|% 18
|3.836
|3.810
|% 87
|Selçuk
|% 28,45
|% 71,55
|692
|1.740
|27.635
|73
|9
|% 12
|2.479
|2.432
|% 91
|Tire
|% 43,53
|% 56,47
|5.436
|7.053
|64.702
|200
|54
|% 27
|12.546
|12.489
|% 84
|Torbalı
|% 38,97
|% 61,03
|6.867
|10.752
|117.385
|322
|60
|% 19
|17.889
|17.619
|% 89
|Urla
|% 26,16
|% 73,84
|1.199
|3.384
|47.983
|136
|18
|% 13
|4.650
|4.583
|% 87