Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 41% 5935.94851.7243.179.7488.505390% 589.47687.672% 86Aliağa% 38,53% 61,471.3342.12864.23217715% 83.5283.462% 90Balçova% 22,64% 77,366872.34861.1861609% 63.0613.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 41
|% 59
|35.948
|51.724
|3.179.748
|8.505
|390
|% 5
|89.476
|87.672
|% 86
|Aliağa
|% 38,53
|% 61,47
|1.334
|2.128
|64.232
|177
|15
|% 8
|3.528
|3.462
|% 90
|Balçova
|% 22,64
|% 77,36
|687
|2.348
|61.186
|160
|9
|% 6
|3.061
|3.035
|% 88
|Bayındır
|% 48,16
|% 51,84
|941
|1.013
|30.982
|107
|12
|% 11
|1.971
|1.954
|% 91
|Bayraklı
|% 35,14
|% 64,86
|1.712
|3.160
|236.418
|590
|14
|% 2
|4.936
|4.872
|% 90
|Bergama
|% 55,05
|% 44,95
|3.647
|2.978
|79.836
|279
|46
|% 16
|6.818
|6.625
|% 88
|Beydağ
|% 25
|% 75
|14
|42
|9.853
|36
|1
|% 3
|60
|56
|% 97
|Bornova
|% 37,71
|% 62,29
|589
|973
|322.989
|830
|5
|% 1
|1.574
|1.562
|% 90
|Buca
|% 40,7
|% 59,3
|1.335
|1.945
|355.264
|894
|11
|% 1
|3.340
|3.280
|% 84
|Çeşme
|% 21,4
|% 78,6
|281
|1.032
|31.147
|92
|8
|% 9
|1.335
|1.313
|% 85
|Çiğli
|% 25
|% 75
|701
|2.103
|142.155
|357
|9
|% 3
|2.849
|2.804
|% 81
|Dikili
|% 37,59
|% 62,41
|1.039
|1.725
|33.237
|98
|18
|% 18
|2.816
|2.764
|% 68
|Foça
|% 27,59
|% 72,41
|125
|328
|20.261
|58
|2
|% 3
|461
|453
|% 89
|Gaziemir
|% 30,25
|% 69,75
|350
|807
|96.862
|247
|7
|% 3
|1.170
|1.157
|% 44
|Güzelbahçe
|% 23,07
|% 76,93
|386
|1.287
|22.648
|63
|7
|% 11
|1.675
|1.673
|% 92
|Karabağlar
|% 52,56
|% 47,44
|1.018
|919
|359.911
|906
|7
|% 1
|1.957
|1.937
|% 85
|Karaburun
|% 30,17
|% 69,83
|226
|523
|8.018
|30
|6
|% 20
|756
|749
|% 91
|Karşıyaka
|% 22,04
|% 77,96
|393
|1.390
|271.012
|682
|6
|% 1
|1.814
|1.783
|% 87
|Kemalpaşa
|% 46,12
|% 53,88
|4.919
|5.746
|75.990
|215
|43
|% 20
|10.849
|10.665
|% 89
|Kınık
|% 25,81
|% 74,19
|8
|23
|20.567
|74
|1
|% 1
|32
|31
|% 110
|Kiraz
|% 57,47
|% 42,53
|2.246
|1.662
|33.438
|108
|16
|% 15
|3.982
|3.908
|% 88
|Konak
|% 31,59
|% 68,41
|2.307
|4.996
|283.175
|758
|35
|% 5
|7.395
|7.303
|% 80
|Menderes
|% 46,5
|% 53,5
|864
|994
|65.300
|178
|7
|% 4
|1.900
|1.858
|% 91
|Menemen
|% 46,92
|% 53,08
|2.610
|2.953
|116.062
|317
|22
|% 7
|6.138
|5.563
|% 97
|Narlıdere
|% 17,2
|% 82,8
|187
|900
|49.522
|124
|3
|% 2
|1.096
|1.087
|% 90
|Ödemiş
|% 66,33
|% 33,67
|1.257
|638
|102.890
|311
|12
|% 4
|1.932
|1.895
|% 87
|Seferihisar
|% 28,67
|% 71,33
|215
|535
|29.088
|83
|4
|% 5
|756
|750
|% 90
|Selçuk
|% 30,34
|% 69,66
|54
|124
|27.635
|73
|2
|% 3
|186
|178
|% 94
|Tire
|% 44,64
|% 55,36
|3.249
|4.029
|64.702
|200
|33
|% 16
|7.300
|7.278
|% 84
|Torbalı
|% 46,22
|% 53,78
|2.822
|3.284
|117.385
|322
|23
|% 7
|6.203
|6.106
|% 89
|Urla
|% 27,5
|% 72,5
|432
|1.139
|47.983
|136
|6
|% 4
|1.586
|1.571
|% 91