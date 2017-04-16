Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 41% 5935.94851.7243.179.7488.505390% 589.47687.672% 86Aliağa% 38,53% 61,471.3342.12864.23217715% 83.5283.462% 90Balçova% 22,64% 77,366872.34861.1861609% 63.0613.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 41% 5935.94851.7243.179.7488.505390% 589.47687.672% 86
Aliağa% 38,53% 61,471.3342.12864.23217715% 83.5283.462% 90
Balçova% 22,64% 77,366872.34861.1861609% 63.0613.035% 88
Bayındır% 48,16% 51,849411.01330.98210712% 111.9711.954% 91
Bayraklı% 35,14% 64,861.7123.160236.41859014% 24.9364.872% 90
Bergama% 55,05% 44,953.6472.97879.83627946% 166.8186.625% 88
Beydağ% 25% 7514429.853361% 36056% 97
Bornova% 37,71% 62,29589973322.9898305% 11.5741.562% 90
Buca% 40,7% 59,31.3351.945355.26489411% 13.3403.280% 84
Çeşme% 21,4% 78,62811.03231.147928% 91.3351.313% 85
Çiğli% 25% 757012.103142.1553579% 32.8492.804% 81
Dikili% 37,59% 62,411.0391.72533.2379818% 182.8162.764% 68
Foça% 27,59% 72,4112532820.261582% 3461453% 89
Gaziemir% 30,25% 69,7535080796.8622477% 31.1701.157% 44
Güzelbahçe% 23,07% 76,933861.28722.648637% 111.6751.673% 92
Karabağlar% 52,56% 47,441.018919359.9119067% 11.9571.937% 85
Karaburun% 30,17% 69,832265238.018306% 20756749% 91
Karşıyaka% 22,04% 77,963931.390271.0126826% 11.8141.783% 87
Kemalpaşa% 46,12% 53,884.9195.74675.99021543% 2010.84910.665% 89
Kınık% 25,81% 74,1982320.567741% 13231% 110
Kiraz% 57,47% 42,532.2461.66233.43810816% 153.9823.908% 88
Konak% 31,59% 68,412.3074.996283.17575835% 57.3957.303% 80
Menderes% 46,5% 53,586499465.3001787% 41.9001.858% 91
Menemen% 46,92% 53,082.6102.953116.06231722% 76.1385.563% 97
Narlıdere% 17,2% 82,818790049.5221243% 21.0961.087% 90
Ödemiş% 66,33% 33,671.257638102.89031112% 41.9321.895% 87
Seferihisar% 28,67% 71,3321553529.088834% 5756750% 90
Selçuk% 30,34% 69,665412427.635732% 3186178% 94
Tire% 44,64% 55,363.2494.02964.70220033% 167.3007.278% 84
Torbalı% 46,22% 53,782.8223.284117.38532223% 76.2036.106% 89
Urla% 27,5% 72,54321.13947.9831366% 41.5861.571% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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