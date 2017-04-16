Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 47,94% 52,066.4817.0393.179.7488.505108% 113.82013.520% 81Aliağa% 67,28% 32,7229414364.2321775% 3448437% 97Balçova% 0% 00061.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 47,94% 52,066.4817.0393.179.7488.505108% 113.82013.520% 81
Aliağa% 67,28% 32,7229414364.2321775% 3448437% 97
Balçova% 0% 00061.1861600% 000% 0
Bayındır% 72,64% 27,362158130.9821074% 4299296% 93
Bayraklı% 0% 000236.4185900% 000% 0
Bergama% 55,51% 44,491.24499779.83627921% 82.3132.241% 90
Beydağ% 25% 7514429.853361% 36056% 97
Bornova% 0% 000322.9898300% 000% 0
Buca% 0% 000355.2648940% 000% 0
Çeşme% 38,2% 61,8345531.147922% 29389% 81
Çiğli% 0% 000142.1553570% 000% 0
Dikili% 40,44% 59,5633048633.237988% 8827816% 43
Foça% 0% 00020.261580% 000% 0
Gaziemir% 13,33% 86,671811796.8622471% 0135135% 36
Güzelbahçe% 10,84% 89,162218122.648631% 2203203% 96
Karabağlar% 0% 000359.9119060% 000% 0
Karaburun% 0% 0008.018300% 000% 0
Karşıyaka% 30,38% 69,62137314271.0126822% 0461451% 91
Kemalpaşa% 41,11% 58,898561.22675.99021515% 72.1262.082% 91
Kınık% 25,81% 74,1982320.567741% 13231% 110
Kiraz% 62,66% 37,3463137633.4381085% 51.0241.007% 90
Konak% 37,94% 62,067381.207283.17575816% 21.9711.945% 69
Menderes% 0% 00065.3001780% 000% 0
Menemen% 36,53% 63,47274476116.0623176% 2823750% 100
Narlıdere% 0% 00049.5221240% 000% 0
Ödemiş% 0% 000102.8903110% 000% 0
Seferihisar% 44,57% 55,43415129.088831% 19292% 95
Selçuk% 30,34% 69,665412427.635732% 3186178% 94
Tire% 60,11% 39,891.20179764.70220012% 61.9981.998% 87
Torbalı% 51,89% 48,11370343117.3853225% 2729713% 92
Urla% 0% 00047.9831360% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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