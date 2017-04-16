Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 47,94% 52,066.4817.0393.179.7488.505108% 113.82013.520% 81Aliağa% 67,28% 32,7229414364.2321775% 3448437% 97Balçova% 0% 00061.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 47,94
|% 52,06
|6.481
|7.039
|3.179.748
|8.505
|108
|% 1
|13.820
|13.520
|% 81
|Aliağa
|% 67,28
|% 32,72
|294
|143
|64.232
|177
|5
|% 3
|448
|437
|% 97
|Balçova
|% 0
|% 0
|0
|0
|61.186
|160
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bayındır
|% 72,64
|% 27,36
|215
|81
|30.982
|107
|4
|% 4
|299
|296
|% 93
|Bayraklı
|% 0
|% 0
|0
|0
|236.418
|590
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bergama
|% 55,51
|% 44,49
|1.244
|997
|79.836
|279
|21
|% 8
|2.313
|2.241
|% 90
|Beydağ
|% 25
|% 75
|14
|42
|9.853
|36
|1
|% 3
|60
|56
|% 97
|Bornova
|% 0
|% 0
|0
|0
|322.989
|830
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Buca
|% 0
|% 0
|0
|0
|355.264
|894
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çeşme
|% 38,2
|% 61,8
|34
|55
|31.147
|92
|2
|% 2
|93
|89
|% 81
|Çiğli
|% 0
|% 0
|0
|0
|142.155
|357
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Dikili
|% 40,44
|% 59,56
|330
|486
|33.237
|98
|8
|% 8
|827
|816
|% 43
|Foça
|% 0
|% 0
|0
|0
|20.261
|58
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gaziemir
|% 13,33
|% 86,67
|18
|117
|96.862
|247
|1
|% 0
|135
|135
|% 36
|Güzelbahçe
|% 10,84
|% 89,16
|22
|181
|22.648
|63
|1
|% 2
|203
|203
|% 96
|Karabağlar
|% 0
|% 0
|0
|0
|359.911
|906
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karaburun
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.018
|30
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karşıyaka
|% 30,38
|% 69,62
|137
|314
|271.012
|682
|2
|% 0
|461
|451
|% 91
|Kemalpaşa
|% 41,11
|% 58,89
|856
|1.226
|75.990
|215
|15
|% 7
|2.126
|2.082
|% 91
|Kınık
|% 25,81
|% 74,19
|8
|23
|20.567
|74
|1
|% 1
|32
|31
|% 110
|Kiraz
|% 62,66
|% 37,34
|631
|376
|33.438
|108
|5
|% 5
|1.024
|1.007
|% 90
|Konak
|% 37,94
|% 62,06
|738
|1.207
|283.175
|758
|16
|% 2
|1.971
|1.945
|% 69
|Menderes
|% 0
|% 0
|0
|0
|65.300
|178
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Menemen
|% 36,53
|% 63,47
|274
|476
|116.062
|317
|6
|% 2
|823
|750
|% 100
|Narlıdere
|% 0
|% 0
|0
|0
|49.522
|124
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ödemiş
|% 0
|% 0
|0
|0
|102.890
|311
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seferihisar
|% 44,57
|% 55,43
|41
|51
|29.088
|83
|1
|% 1
|92
|92
|% 95
|Selçuk
|% 30,34
|% 69,66
|54
|124
|27.635
|73
|2
|% 3
|186
|178
|% 94
|Tire
|% 60,11
|% 39,89
|1.201
|797
|64.702
|200
|12
|% 6
|1.998
|1.998
|% 87
|Torbalı
|% 51,89
|% 48,11
|370
|343
|117.385
|322
|5
|% 2
|729
|713
|% 92
|Urla
|% 0
|% 0
|0
|0
|47.983
|136
|0
|% 0
|0
|0
|% 0