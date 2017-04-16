Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 46,61% 53,391.6301.8673.179.7488.50539% 03.6033.497% 68Aliağa% 74,58% 25,421324564.2321772% 1182177% 98Balçova% 0% 00061.1861600% 000% 0Bayındır% 55,07% 44,93383130.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 46,61% 53,391.6301.8673.179.7488.50539% 03.6033.497% 68
Aliağa% 74,58% 25,421324564.2321772% 1182177% 98
Balçova% 0% 00061.1861600% 000% 0
Bayındır% 55,07% 44,93383130.9821072% 27269% 92
Bayraklı% 0% 000236.4185900% 000% 0
Bergama% 51,01% 48,9937836379.8362799% 3774741% 94
Beydağ% 25% 7514429.853361% 36056% 97
Bornova% 0% 000322.9898300% 000% 0
Buca% 0% 000355.2648940% 000% 0
Çeşme% 52,63% 47,3710931.147921% 11919% 136
Çiğli% 0% 000142.1553570% 000% 0
Dikili% 39,25% 60,7517927733.237985% 5463456% 30
Foça% 0% 00020.261580% 000% 0
Gaziemir% 0% 00096.8622470% 000% 0
Güzelbahçe% 0% 00022.648630% 000% 0
Karabağlar% 0% 000359.9119060% 000% 0
Karaburun% 0% 0008.018300% 000% 0
Karşıyaka% 0% 000271.0126820% 000% 0
Kemalpaşa% 48,25% 51,7529031175.9902157% 3622601% 94
Kınık% 25,81% 74,1982320.567741% 13231% 110
Kiraz% 0% 00033.4381080% 000% 0
Konak% 33,49% 66,51147292283.1757584% 1447439% 51
Menderes% 0% 00065.3001780% 000% 0
Menemen% 26,47% 73,5354150116.0623171% 0227204% 100
Narlıdere% 0% 00049.5221240% 000% 0
Ödemiş% 0% 000102.8903110% 000% 0
Seferihisar% 0% 00029.088830% 000% 0
Selçuk% 28,57% 71,4382027.635731% 12928% 126
Tire% 55,03% 44,9737230464.7022005% 2676676% 85
Torbalı% 0% 000117.3853220% 000% 0
Urla% 0% 00047.9831360% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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