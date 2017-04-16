Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 46,61% 53,391.6301.8673.179.7488.50539% 03.6033.497% 68Aliağa% 74,58% 25,421324564.2321772% 1182177% 98Balçova% 0% 00061.1861600% 000% 0Bayındır% 55,07% 44,93383130.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 46,61
|% 53,39
|1.630
|1.867
|3.179.748
|8.505
|39
|% 0
|3.603
|3.497
|% 68
|Aliağa
|% 74,58
|% 25,42
|132
|45
|64.232
|177
|2
|% 1
|182
|177
|% 98
|Balçova
|% 0
|% 0
|0
|0
|61.186
|160
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bayındır
|% 55,07
|% 44,93
|38
|31
|30.982
|107
|2
|% 2
|72
|69
|% 92
|Bayraklı
|% 0
|% 0
|0
|0
|236.418
|590
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bergama
|% 51,01
|% 48,99
|378
|363
|79.836
|279
|9
|% 3
|774
|741
|% 94
|Beydağ
|% 25
|% 75
|14
|42
|9.853
|36
|1
|% 3
|60
|56
|% 97
|Bornova
|% 0
|% 0
|0
|0
|322.989
|830
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Buca
|% 0
|% 0
|0
|0
|355.264
|894
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çeşme
|% 52,63
|% 47,37
|10
|9
|31.147
|92
|1
|% 1
|19
|19
|% 136
|Çiğli
|% 0
|% 0
|0
|0
|142.155
|357
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Dikili
|% 39,25
|% 60,75
|179
|277
|33.237
|98
|5
|% 5
|463
|456
|% 30
|Foça
|% 0
|% 0
|0
|0
|20.261
|58
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gaziemir
|% 0
|% 0
|0
|0
|96.862
|247
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Güzelbahçe
|% 0
|% 0
|0
|0
|22.648
|63
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karabağlar
|% 0
|% 0
|0
|0
|359.911
|906
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karaburun
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.018
|30
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karşıyaka
|% 0
|% 0
|0
|0
|271.012
|682
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kemalpaşa
|% 48,25
|% 51,75
|290
|311
|75.990
|215
|7
|% 3
|622
|601
|% 94
|Kınık
|% 25,81
|% 74,19
|8
|23
|20.567
|74
|1
|% 1
|32
|31
|% 110
|Kiraz
|% 0
|% 0
|0
|0
|33.438
|108
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Konak
|% 33,49
|% 66,51
|147
|292
|283.175
|758
|4
|% 1
|447
|439
|% 51
|Menderes
|% 0
|% 0
|0
|0
|65.300
|178
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Menemen
|% 26,47
|% 73,53
|54
|150
|116.062
|317
|1
|% 0
|227
|204
|% 100
|Narlıdere
|% 0
|% 0
|0
|0
|49.522
|124
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ödemiş
|% 0
|% 0
|0
|0
|102.890
|311
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seferihisar
|% 0
|% 0
|0
|0
|29.088
|83
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Selçuk
|% 28,57
|% 71,43
|8
|20
|27.635
|73
|1
|% 1
|29
|28
|% 126
|Tire
|% 55,03
|% 44,97
|372
|304
|64.702
|200
|5
|% 2
|676
|676
|% 85
|Torbalı
|% 0
|% 0
|0
|0
|117.385
|322
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Urla
|% 0
|% 0
|0
|0
|47.983
|136
|0
|% 0
|0
|0
|% 0