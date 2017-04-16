Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,68% 51,324.478.1224.720.60710.529.03026.29726.278% 1009.330.6559.198.729% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 48,68
|% 51,32
|4.478.122
|4.720.607
|10.529.030
|26.297
|26.278
|% 100
|9.330.655
|9.198.729
|% 89
|Adalar
|% 26,33
|% 73,67
|2.646
|7.402
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.177
|10.048
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,64
|% 33,36
|92.026
|46.062
|160.781
|411
|411
|% 100
|141.060
|138.088
|% 88
|Ataşehir
|% 42,7
|% 57,3
|116.905
|156.888
|308.248
|759
|758
|% 100
|277.360
|273.793
|% 90
|Avcılar
|% 41,02
|% 58,98
|108.184
|155.564
|305.036
|749
|749
|% 100
|267.178
|263.748
|% 88
|Bağcılar
|% 61,06
|% 38,94
|270.487
|172.508
|510.640
|1.252
|1.252
|% 100
|450.019
|442.995
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,32
|% 49,68
|189.416
|186.985
|433.497
|1.070
|1.070
|% 100
|381.426
|376.401
|% 88
|Bakırköy
|% 22,41
|% 77,59
|33.683
|116.629
|171.327
|429
|429
|% 100
|152.166
|150.312
|% 89
|Başakşehir
|% 54,07
|% 45,93
|113.133
|96.119
|237.488
|592
|592
|% 100
|212.552
|209.252
|% 90
|Bayrampaşa
|% 53,1
|% 46,9
|94.239
|83.240
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.848
|177.479
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,16
|% 82,84
|21.985
|106.154
|144.827
|363
|363
|% 100
|129.482
|128.139
|% 89
|Beykoz
|% 53,08
|% 46,92
|86.704
|76.646
|185.732
|472
|472
|% 100
|165.858
|163.350
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,11
|% 58,89
|76.537
|109.646
|210.039
|522
|522
|% 100
|188.615
|186.183
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,1
|% 49,9
|74.049
|73.758
|174.190
|441
|441
|% 100
|149.888
|147.807
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,29
|% 55,71
|64.989
|81.738
|168.845
|426
|426
|% 100
|148.685
|146.727
|% 88
|Çatalca
|% 39,75
|% 60,25
|18.557
|28.127
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.558
|46.684
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,37
|% 47,63
|76.681
|69.747
|164.277
|411
|411
|% 100
|148.606
|146.428
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.867
|92.403
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.293
|275.270
|% 89
|Esenyurt
|% 47,51
|% 52,49
|209.814
|231.789
|520.865
|1.289
|1.289
|% 100
|448.704
|441.603
|% 86
|Eyüp
|% 48,48
|% 51,52
|116.267
|123.551
|272.417
|689
|688
|% 100
|243.177
|239.818
|% 89
|Fatih
|% 51,38
|% 48,62
|126.908
|120.109
|293.451
|751
|751
|% 100
|250.810
|247.017
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 56,92
|% 43,08
|174.305
|131.912
|352.644
|867
|867
|% 100
|310.509
|306.217
|% 88
|Güngören
|% 53,83
|% 46,17
|101.352
|86.933
|216.971
|538
|538
|% 100
|190.962
|188.285
|% 88
|Kadıköy
|% 19,36
|% 80,64
|62.877
|261.895
|365.772
|920
|913
|% 99
|328.610
|324.772
|% 91
|Kağıthane
|% 54,12
|% 45,88
|151.228
|128.215
|321.561
|798
|798
|% 100
|283.153
|279.443
|% 88
|Kartal
|% 43,46
|% 56,54
|133.644
|173.900
|346.163
|859
|859
|% 100
|311.609
|307.544
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,39
|% 55,61
|209.813
|262.876
|541.116
|1.338
|1.338
|% 100
|479.200
|472.689
|% 89
|Maltepe
|% 38,42
|% 61,58
|125.581
|201.301
|371.093
|923
|921
|% 100
|330.862
|326.882
|% 89
|Pendik
|% 57,2
|% 42,8
|244.601
|183.022
|487.128
|1.208
|1.208
|% 100
|433.872
|427.623
|% 89
|Sancaktepe
|% 51,74
|% 48,26
|117.270
|109.384
|255.212
|630
|630
|% 100
|230.232
|226.654
|% 90
|Sarıyer
|% 41,06
|% 58,94
|90.155
|129.440
|250.085
|647
|647
|% 100
|222.469
|219.595
|% 89
|Silivri
|% 40,16
|% 59,84
|43.217
|64.397
|124.372
|336
|334
|% 99
|109.239
|107.614
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,5
|% 29,5
|129.662
|54.265
|210.830
|519
|519
|% 100
|187.623
|183.927
|% 89
|Sultangazi
|% 61,41
|% 38,59
|188.822
|118.660
|348.712
|858
|858
|% 100
|311.860
|307.482
|% 89
|Şile
|% 51,42
|% 48,58
|11.886
|11.231
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.528
|23.117
|% 89
|Şişli
|% 28,21
|% 71,79
|49.861
|126.880
|207.496
|524
|520
|% 99
|178.942
|176.741
|% 87
|Tuzla
|% 50,66
|% 49,34
|76.019
|74.043
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.221
|150.062
|% 90
|Ümraniye
|% 55,21
|% 44,79
|238.993
|193.908
|491.835
|1.220
|1.218
|% 100
|439.314
|432.901
|% 89
|Üsküdar
|% 46,71
|% 53,29
|167.777
|191.448
|406.630
|1.019
|1.019
|% 100
|364.553
|359.225
|% 90
|Zeytinburnu
|% 50,94
|% 49,06
|84.982
|81.832
|195.492
|488
|488
|% 100
|169.435
|166.814
|% 87