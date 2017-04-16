Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,77% 51,234.475.4024.701.54510.529.03026.29726.225% 1009.307.9329.176.947% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 48,77
|% 51,23
|4.475.402
|4.701.545
|10.529.030
|26.297
|26.225
|% 100
|9.307.932
|9.176.947
|% 89
|Adalar
|% 26,33
|% 73,67
|2.646
|7.402
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.177
|10.048
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,69
|% 33,31
|92.026
|45.962
|160.781
|411
|411
|% 100
|140.937
|137.988
|% 88
|Ataşehir
|% 42,73
|% 57,27
|116.980
|156.776
|308.248
|759
|758
|% 100
|277.312
|273.756
|% 90
|Avcılar
|% 41,04
|% 58,96
|108.157
|155.370
|305.036
|749
|749
|% 100
|266.944
|263.527
|% 88
|Bağcılar
|% 61,07
|% 38,93
|270.318
|172.347
|510.640
|1.252
|1.252
|% 100
|449.629
|442.665
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,32
|% 49,68
|189.150
|186.737
|433.497
|1.070
|1.069
|% 100
|380.902
|375.887
|% 88
|Bakırköy
|% 22,61
|% 77,39
|33.906
|116.024
|171.327
|429
|428
|% 100
|151.769
|149.930
|% 89
|Başakşehir
|% 53,99
|% 46,01
|113.010
|96.291
|237.488
|592
|592
|% 100
|212.639
|209.301
|% 90
|Bayrampaşa
|% 53,1
|% 46,9
|94.238
|83.240
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.842
|177.478
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,11
|% 82,89
|21.672
|104.981
|144.827
|363
|359
|% 99
|127.977
|126.653
|% 89
|Beykoz
|% 53,08
|% 46,92
|86.705
|76.646
|185.732
|472
|472
|% 100
|165.840
|163.351
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,11
|% 58,89
|76.537
|109.646
|210.039
|522
|522
|% 100
|188.604
|186.183
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,1
|% 49,9
|74.058
|73.757
|174.190
|441
|441
|% 100
|149.884
|147.815
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,29
|% 55,71
|64.989
|81.737
|168.845
|426
|426
|% 100
|148.670
|146.726
|% 88
|Çatalca
|% 39,75
|% 60,25
|18.557
|28.127
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.558
|46.684
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,36
|% 47,64
|76.675
|69.759
|164.277
|411
|411
|% 100
|148.596
|146.434
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.852
|92.411
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.257
|275.263
|% 89
|Esenyurt
|% 47,53
|% 52,47
|209.979
|231.802
|520.865
|1.289
|1.289
|% 100
|448.849
|441.781
|% 86
|Eyüp
|% 48,57
|% 51,43
|116.066
|122.886
|272.417
|689
|687
|% 100
|242.286
|238.952
|% 89
|Fatih
|% 51,37
|% 48,63
|126.322
|119.569
|293.451
|751
|751
|% 100
|249.671
|245.891
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 56,91
|% 43,09
|174.281
|131.943
|352.644
|867
|867
|% 100
|310.508
|306.224
|% 88
|Güngören
|% 53,83
|% 46,17
|101.342
|86.923
|216.971
|538
|538
|% 100
|190.943
|188.265
|% 88
|Kadıköy
|% 19,6
|% 80,4
|62.381
|255.844
|365.772
|920
|895
|% 97
|321.918
|318.225
|% 90
|Kağıthane
|% 54,14
|% 45,86
|151.233
|128.095
|321.561
|798
|798
|% 100
|283.027
|279.328
|% 88
|Kartal
|% 43,46
|% 56,54
|133.653
|173.895
|346.163
|859
|859
|% 100
|311.600
|307.548
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,39
|% 55,61
|209.848
|262.846
|541.116
|1.338
|1.338
|% 100
|479.182
|472.694
|% 89
|Maltepe
|% 38,51
|% 61,49
|124.754
|199.221
|371.093
|923
|913
|% 99
|327.910
|323.975
|% 89
|Pendik
|% 57,19
|% 42,81
|244.482
|183.008
|487.128
|1.208
|1.207
|% 100
|433.706
|427.490
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,1
|% 47,9
|118.091
|108.574
|255.212
|630
|630
|% 100
|230.223
|226.665
|% 90
|Sarıyer
|% 41,19
|% 58,81
|90.453
|129.147
|250.085
|647
|647
|% 100
|222.443
|219.600
|% 89
|Silivri
|% 40,48
|% 59,52
|42.787
|62.920
|124.372
|336
|327
|% 97
|107.294
|105.707
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,49
|% 29,51
|129.663
|54.276
|210.830
|519
|519
|% 100
|187.629
|183.939
|% 89
|Sultangazi
|% 61,63
|% 38,37
|189.067
|117.698
|348.712
|858
|858
|% 100
|311.082
|306.765
|% 89
|Şile
|% 51,42
|% 48,58
|11.886
|11.231
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.528
|23.117
|% 89
|Şişli
|% 28,3
|% 71,7
|49.345
|124.990
|207.496
|524
|513
|% 98
|176.430
|174.335
|% 87
|Tuzla
|% 50,66
|% 49,34
|76.019
|74.043
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.221
|150.062
|% 90
|Ümraniye
|% 55,21
|% 44,79
|239.010
|193.893
|491.835
|1.220
|1.218
|% 100
|439.270
|432.903
|% 89
|Üsküdar
|% 46,86
|% 53,14
|167.282
|189.696
|406.630
|1.019
|1.014
|% 100
|362.244
|356.978
|% 90
|Zeytinburnu
|% 50,94
|% 49,06
|84.982
|81.832
|195.492
|488
|488
|% 100
|169.431
|166.814
|% 87