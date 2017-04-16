Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,79% 51,214.473.4274.694.68110.529.03026.29726.205% 1009.298.7489.168.108% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 48,79
|% 51,21
|4.473.427
|4.694.681
|10.529.030
|26.297
|26.205
|% 100
|9.298.748
|9.168.108
|% 89
|Adalar
|% 26,33
|% 73,67
|2.646
|7.402
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.177
|10.048
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,69
|% 33,31
|92.025
|45.960
|160.781
|411
|411
|% 100
|140.925
|137.985
|% 88
|Ataşehir
|% 42,73
|% 57,27
|116.980
|156.776
|308.248
|759
|758
|% 100
|277.301
|273.756
|% 90
|Avcılar
|% 41,04
|% 58,96
|108.017
|155.188
|305.036
|749
|748
|% 100
|266.619
|263.205
|% 88
|Bağcılar
|% 61,08
|% 38,92
|270.327
|172.218
|510.640
|1.252
|1.252
|% 100
|449.503
|442.545
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,32
|% 49,68
|189.155
|186.728
|433.497
|1.070
|1.069
|% 100
|380.883
|375.883
|% 88
|Bakırköy
|% 22,58
|% 77,42
|33.780
|115.802
|171.327
|429
|427
|% 100
|151.418
|149.582
|% 89
|Başakşehir
|% 53,98
|% 46,02
|112.934
|96.280
|237.488
|592
|592
|% 100
|212.551
|209.214
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,1
|% 46,9
|94.238
|83.240
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.839
|177.478
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,09
|% 82,91
|21.392
|103.786
|144.827
|363
|355
|% 98
|126.461
|125.178
|% 89
|Beykoz
|% 53,08
|% 46,92
|86.707
|76.646
|185.732
|472
|472
|% 100
|165.827
|163.353
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,11
|% 58,89
|76.535
|109.643
|210.039
|522
|522
|% 100
|188.601
|186.178
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,09
|% 49,91
|73.999
|73.722
|174.190
|441
|441
|% 100
|149.786
|147.721
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,29
|% 55,71
|64.989
|81.737
|168.845
|426
|426
|% 100
|148.667
|146.726
|% 88
|Çatalca
|% 39,75
|% 60,25
|18.556
|28.126
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.553
|46.682
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,37
|% 47,63
|76.682
|69.751
|164.277
|411
|411
|% 100
|148.589
|146.433
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.852
|92.411
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.257
|275.263
|% 89
|Esenyurt
|% 47,54
|% 52,46
|209.976
|231.737
|520.865
|1.289
|1.289
|% 100
|448.773
|441.713
|% 86
|Eyüp
|% 48,61
|% 51,39
|116.012
|122.629
|272.417
|689
|686
|% 100
|241.956
|238.641
|% 89
|Fatih
|% 51,38
|% 48,62
|126.312
|119.528
|293.451
|751
|751
|% 100
|249.625
|245.840
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 56,95
|% 43,05
|174.281
|131.763
|352.644
|867
|867
|% 100
|310.328
|306.044
|% 88
|Güngören
|% 53,83
|% 46,17
|101.342
|86.922
|216.971
|538
|538
|% 100
|190.945
|188.264
|% 88
|Kadıköy
|% 19,69
|% 80,31
|62.370
|254.368
|365.772
|920
|891
|% 97
|320.359
|316.738
|% 90
|Kağıthane
|% 54,14
|% 45,86
|151.229
|128.096
|321.561
|798
|798
|% 100
|283.018
|279.325
|% 88
|Kartal
|% 43,46
|% 56,54
|133.653
|173.892
|346.163
|859
|859
|% 100
|311.592
|307.545
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,39
|% 55,61
|209.824
|262.836
|541.116
|1.338
|1.338
|% 100
|479.152
|472.660
|% 89
|Maltepe
|% 38,53
|% 61,47
|124.514
|198.645
|371.093
|923
|911
|% 99
|327.074
|323.159
|% 89
|Pendik
|% 57,19
|% 42,81
|244.469
|182.998
|487.128
|1.208
|1.207
|% 100
|433.678
|427.467
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,1
|% 47,9
|118.091
|108.574
|255.212
|630
|630
|% 100
|230.207
|226.665
|% 90
|Sarıyer
|% 41,32
|% 58,68
|90.281
|128.234
|250.085
|647
|644
|% 100
|221.353
|218.515
|% 89
|Silivri
|% 40,48
|% 59,52
|42.787
|62.920
|124.372
|336
|327
|% 97
|107.294
|105.707
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,49
|% 29,51
|129.663
|54.293
|210.830
|519
|519
|% 100
|187.625
|183.956
|% 89
|Sultangazi
|% 61,61
|% 38,39
|188.864
|117.698
|348.712
|858
|858
|% 100
|310.862
|306.562
|% 89
|Şile
|% 51,42
|% 48,58
|11.886
|11.231
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.528
|23.117
|% 89
|Şişli
|% 28,31
|% 71,69
|49.243
|124.679
|207.496
|524
|512
|% 98
|176.009
|173.922
|% 87
|Tuzla
|% 50,66
|% 49,34
|76.019
|74.043
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.221
|150.062
|% 90
|Ümraniye
|% 55,25
|% 44,75
|238.794
|193.436
|491.835
|1.220
|1.218
|% 100
|438.571
|432.230
|% 89
|Üsküdar
|% 46,92
|% 53,08
|167.021
|188.917
|406.630
|1.019
|1.011
|% 99
|361.193
|355.938
|% 90
|Zeytinburnu
|% 50,95
|% 49,05
|84.982
|81.826
|195.492
|488
|488
|% 100
|169.428
|166.808
|% 87