Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,87% 51,134.465.9464.672.53310.529.03026.29726.125% 999.268.6189.138.479% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 48,87% 51,134.465.9464.672.53310.529.03026.29726.125% 999.268.6189.138.479% 89
Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.048% 86
Arnavutköy% 66,71% 33,2992.07345.955160.781411411% 100140.965138.028% 88
Ataşehir% 42,75% 57,25116.382155.863308.248759754% 99275.766272.245% 90
Avcılar% 41,04% 58,96108.017155.189305.036749748% 100266.624263.206% 88
Bağcılar% 61,09% 38,91270.329172.196510.6401.2521.252% 100449.474442.525% 88
Bahçelievler% 50,35% 49,65189.017186.363433.4971.0701.068% 100380.364375.380% 88
Bakırköy% 22,58% 77,4233.780115.802171.327429427% 100151.412149.582% 89
Başakşehir% 53,98% 46,02112.93496.277237.488592592% 100212.527209.211% 89
Bayrampaşa% 53,1% 46,994.23883.240200.220499499% 100179.837177.478% 90
Beşiktaş% 17,23% 82,7720.819100.036144.827363343% 94122.101120.855% 89
Beykoz% 53,11% 46,8986.70976.545185.732472472% 100165.727163.254% 89
Beylikdüzü% 41,11% 58,8976.550109.638210.039522522% 100188.606186.188% 90
Beyoğlu% 50,09% 49,9173.99973.722174.190441441% 100149.785147.721% 86
Büyükçekmece% 44,29% 55,7164.98981.737168.845426426% 100148.663146.726% 88
Çatalca% 39,75% 60,2518.55628.12652.361147147% 10047.55046.682% 91
Çekmeköy% 52,35% 47,6576.65469.762164.277411411% 100148.576146.416% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85692.406314.201779779% 100279.257275.262% 89
Esenyurt% 47,55% 52,45209.868231.536520.8651.2891.288% 100448.416441.404% 86
Eyüp% 48,51% 51,49113.845120.818272.417689676% 98237.924234.663% 89
Fatih% 51,38% 48,62126.291119.494293.451751751% 100249.564245.785% 85
Gaziosmanpaşa% 56,94% 43,06174.051131.628352.644867866% 100309.955305.679% 88
Güngören% 53,85% 46,15101.32086.822216.971538538% 100190.821188.142% 88
Kadıköy% 19,82% 80,1861.192247.482365.772920869% 94312.202308.674% 90
Kağıthane% 54,13% 45,87151.214128.129321.561798798% 100283.034279.343% 88
Kartal% 43,47% 56,53133.671173.851346.163859859% 100311.568307.522% 90
Küçükçekmece% 44,4% 55,6209.851262.808541.1161.3381.338% 100479.144472.659% 89
Maltepe% 38,52% 61,48124.479198.672371.093923911% 99327.060323.151% 89
Pendik% 57,19% 42,81244.471182.985487.1281.2081.207% 100433.667427.456% 89
Sancaktepe% 52,1% 47,9118.091108.574255.212630630% 100230.209226.665% 90
Sarıyer% 41,7% 58,389.912125.726250.085647636% 98218.436215.638% 89
Silivri% 40,48% 59,5242.78662.919124.372336327% 97107.293105.705% 88
Sultanbeyli% 70,49% 29,51129.66354.295210.830519519% 100187.619183.958% 89
Sultangazi% 61,6% 38,4188.845117.699348.712858858% 100310.835306.544% 89
Şile% 51,44% 48,5611.88711.22326.3229696% 10023.51823.110% 89
Şişli% 28,7% 71,348.423120.281207.496524497% 95170.737168.704% 87
Tuzla% 50,66% 49,3476.01874.043169.258423423% 100152.222150.061% 90
Ümraniye% 55,26% 44,74238.660193.252491.8351.2201.217% 100438.247431.912% 89
Üsküdar% 46,85% 53,15165.883188.202406.6301.0191.006% 99359.312354.085% 90
Zeytinburnu% 50,94% 49,0684.97781.835195.492488488% 100169.424166.812% 87

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Sancaktepe, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir