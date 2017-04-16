Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,87% 51,134.465.9464.672.53310.529.03026.29726.125% 999.268.6189.138.479% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 48,87
|% 51,13
|4.465.946
|4.672.533
|10.529.030
|26.297
|26.125
|% 99
|9.268.618
|9.138.479
|% 89
|Adalar
|% 26,33
|% 73,67
|2.646
|7.402
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.177
|10.048
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,71
|% 33,29
|92.073
|45.955
|160.781
|411
|411
|% 100
|140.965
|138.028
|% 88
|Ataşehir
|% 42,75
|% 57,25
|116.382
|155.863
|308.248
|759
|754
|% 99
|275.766
|272.245
|% 90
|Avcılar
|% 41,04
|% 58,96
|108.017
|155.189
|305.036
|749
|748
|% 100
|266.624
|263.206
|% 88
|Bağcılar
|% 61,09
|% 38,91
|270.329
|172.196
|510.640
|1.252
|1.252
|% 100
|449.474
|442.525
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,35
|% 49,65
|189.017
|186.363
|433.497
|1.070
|1.068
|% 100
|380.364
|375.380
|% 88
|Bakırköy
|% 22,58
|% 77,42
|33.780
|115.802
|171.327
|429
|427
|% 100
|151.412
|149.582
|% 89
|Başakşehir
|% 53,98
|% 46,02
|112.934
|96.277
|237.488
|592
|592
|% 100
|212.527
|209.211
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,1
|% 46,9
|94.238
|83.240
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.837
|177.478
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,23
|% 82,77
|20.819
|100.036
|144.827
|363
|343
|% 94
|122.101
|120.855
|% 89
|Beykoz
|% 53,11
|% 46,89
|86.709
|76.545
|185.732
|472
|472
|% 100
|165.727
|163.254
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,11
|% 58,89
|76.550
|109.638
|210.039
|522
|522
|% 100
|188.606
|186.188
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,09
|% 49,91
|73.999
|73.722
|174.190
|441
|441
|% 100
|149.785
|147.721
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,29
|% 55,71
|64.989
|81.737
|168.845
|426
|426
|% 100
|148.663
|146.726
|% 88
|Çatalca
|% 39,75
|% 60,25
|18.556
|28.126
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.550
|46.682
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,35
|% 47,65
|76.654
|69.762
|164.277
|411
|411
|% 100
|148.576
|146.416
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.856
|92.406
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.257
|275.262
|% 89
|Esenyurt
|% 47,55
|% 52,45
|209.868
|231.536
|520.865
|1.289
|1.288
|% 100
|448.416
|441.404
|% 86
|Eyüp
|% 48,51
|% 51,49
|113.845
|120.818
|272.417
|689
|676
|% 98
|237.924
|234.663
|% 89
|Fatih
|% 51,38
|% 48,62
|126.291
|119.494
|293.451
|751
|751
|% 100
|249.564
|245.785
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 56,94
|% 43,06
|174.051
|131.628
|352.644
|867
|866
|% 100
|309.955
|305.679
|% 88
|Güngören
|% 53,85
|% 46,15
|101.320
|86.822
|216.971
|538
|538
|% 100
|190.821
|188.142
|% 88
|Kadıköy
|% 19,82
|% 80,18
|61.192
|247.482
|365.772
|920
|869
|% 94
|312.202
|308.674
|% 90
|Kağıthane
|% 54,13
|% 45,87
|151.214
|128.129
|321.561
|798
|798
|% 100
|283.034
|279.343
|% 88
|Kartal
|% 43,47
|% 56,53
|133.671
|173.851
|346.163
|859
|859
|% 100
|311.568
|307.522
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,4
|% 55,6
|209.851
|262.808
|541.116
|1.338
|1.338
|% 100
|479.144
|472.659
|% 89
|Maltepe
|% 38,52
|% 61,48
|124.479
|198.672
|371.093
|923
|911
|% 99
|327.060
|323.151
|% 89
|Pendik
|% 57,19
|% 42,81
|244.471
|182.985
|487.128
|1.208
|1.207
|% 100
|433.667
|427.456
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,1
|% 47,9
|118.091
|108.574
|255.212
|630
|630
|% 100
|230.209
|226.665
|% 90
|Sarıyer
|% 41,7
|% 58,3
|89.912
|125.726
|250.085
|647
|636
|% 98
|218.436
|215.638
|% 89
|Silivri
|% 40,48
|% 59,52
|42.786
|62.919
|124.372
|336
|327
|% 97
|107.293
|105.705
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,49
|% 29,51
|129.663
|54.295
|210.830
|519
|519
|% 100
|187.619
|183.958
|% 89
|Sultangazi
|% 61,6
|% 38,4
|188.845
|117.699
|348.712
|858
|858
|% 100
|310.835
|306.544
|% 89
|Şile
|% 51,44
|% 48,56
|11.887
|11.223
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.518
|23.110
|% 89
|Şişli
|% 28,7
|% 71,3
|48.423
|120.281
|207.496
|524
|497
|% 95
|170.737
|168.704
|% 87
|Tuzla
|% 50,66
|% 49,34
|76.018
|74.043
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.222
|150.061
|% 90
|Ümraniye
|% 55,26
|% 44,74
|238.660
|193.252
|491.835
|1.220
|1.217
|% 100
|438.247
|431.912
|% 89
|Üsküdar
|% 46,85
|% 53,15
|165.883
|188.202
|406.630
|1.019
|1.006
|% 99
|359.312
|354.085
|% 90
|Zeytinburnu
|% 50,94
|% 49,06
|84.977
|81.835
|195.492
|488
|488
|% 100
|169.424
|166.812
|% 87