Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,14% 50,864.402.1744.556.16210.529.03026.29725.630% 979.085.3978.958.336% 89Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17510.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 49,14
|% 50,86
|4.402.174
|4.556.162
|10.529.030
|26.297
|25.630
|% 97
|9.085.397
|8.958.336
|% 89
|Adalar
|% 26,34
|% 73,66
|2.646
|7.400
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.175
|10.046
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,69
|% 33,31
|91.386
|45.636
|160.781
|411
|408
|% 99
|139.938
|137.022
|% 88
|Ataşehir
|% 43
|% 57
|114.665
|151.998
|308.248
|759
|739
|% 97
|270.090
|266.663
|% 90
|Avcılar
|% 41,01
|% 58,99
|107.034
|153.958
|305.036
|749
|742
|% 99
|264.392
|260.992
|% 88
|Bağcılar
|% 61,08
|% 38,92
|269.223
|171.541
|510.640
|1.252
|1.248
|% 100
|447.657
|440.764
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,39
|% 49,61
|188.622
|185.684
|433.497
|1.070
|1.066
|% 100
|379.250
|374.306
|% 88
|Bakırköy
|% 22,63
|% 77,37
|32.865
|112.340
|171.327
|429
|415
|% 97
|146.990
|145.205
|% 89
|Başakşehir
|% 54,03
|% 45,97
|111.260
|94.649
|237.488
|592
|583
|% 98
|209.123
|205.909
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,08
|% 46,92
|94.199
|83.262
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.814
|177.461
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,37
|% 82,63
|19.003
|90.423
|144.827
|363
|311
|% 86
|110.536
|109.426
|% 89
|Beykoz
|% 53,22
|% 46,78
|85.374
|75.054
|185.732
|472
|464
|% 98
|162.872
|160.428
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,18
|% 58,82
|76.049
|108.609
|210.039
|522
|518
|% 99
|187.040
|184.658
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,34
|% 49,66
|73.299
|72.303
|174.190
|441
|434
|% 98
|147.601
|145.602
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,44
|% 55,56
|64.712
|80.909
|168.845
|426
|423
|% 99
|147.504
|145.621
|% 88
|Çatalca
|% 39,82
|% 60,18
|18.591
|28.091
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.550
|46.682
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,38
|% 47,62
|76.067
|69.163
|164.277
|411
|408
|% 99
|147.363
|145.230
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.856
|92.403
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.250
|275.259
|% 89
|Esenyurt
|% 47,54
|% 52,46
|206.289
|227.679
|520.865
|1.289
|1.267
|% 98
|440.817
|433.968
|% 86
|Eyüp
|% 48,56
|% 51,44
|111.491
|118.110
|272.417
|689
|660
|% 96
|232.771
|229.601
|% 89
|Fatih
|% 51,47
|% 48,53
|125.159
|117.990
|293.451
|751
|751
|% 100
|246.879
|243.149
|% 84
|Gaziosmanpaşa
|% 57,28
|% 42,72
|169.100
|126.119
|352.644
|867
|835
|% 96
|299.346
|295.219
|% 88
|Güngören
|% 53,6
|% 46,4
|97.654
|84.532
|216.971
|538
|521
|% 97
|184.768
|182.186
|% 88
|Kadıköy
|% 20,13
|% 79,87
|55.992
|222.161
|365.772
|920
|784
|% 85
|281.288
|278.153
|% 90
|Kağıthane
|% 54,12
|% 45,88
|149.856
|127.023
|321.561
|798
|791
|% 99
|280.506
|276.879
|% 88
|Kartal
|% 43,49
|% 56,51
|132.939
|172.739
|346.163
|859
|854
|% 99
|309.686
|305.678
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,36
|% 55,64
|205.694
|257.996
|541.116
|1.338
|1.313
|% 98
|470.018
|463.690
|% 89
|Maltepe
|% 39,03
|% 60,97
|118.470
|185.029
|371.093
|923
|857
|% 93
|307.145
|303.499
|% 89
|Pendik
|% 57,32
|% 42,68
|242.437
|180.495
|487.128
|1.208
|1.195
|% 99
|429.081
|422.932
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,08
|% 47,92
|116.691
|107.389
|255.212
|630
|623
|% 99
|227.593
|224.080
|% 90
|Sarıyer
|% 42,21
|% 57,79
|88.959
|121.780
|250.085
|647
|623
|% 96
|213.471
|210.739
|% 89
|Silivri
|% 40,8
|% 59,2
|42.555
|61.736
|124.372
|336
|322
|% 96
|105.885
|104.291
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,44
|% 29,56
|129.052
|54.161
|210.830
|519
|517
|% 100
|186.724
|183.213
|% 89
|Sultangazi
|% 61,61
|% 38,39
|188.663
|117.556
|348.712
|858
|857
|% 100
|310.433
|306.219
|% 89
|Şile
|% 51,44
|% 48,56
|11.887
|11.222
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.517
|23.109
|% 89
|Şişli
|% 29,03
|% 70,97
|46.277
|113.149
|207.496
|524
|470
|% 90
|161.375
|159.426
|% 87
|Tuzla
|% 50,65
|% 49,35
|76.005
|74.047
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.171
|150.052
|% 90
|Ümraniye
|% 55,42
|% 44,58
|236.962
|190.575
|491.835
|1.220
|1.207
|% 99
|433.755
|427.537
|% 89
|Üsküdar
|% 46,73
|% 53,27
|157.894
|180.005
|406.630
|1.019
|960
|% 94
|342.929
|337.899
|% 89
|Zeytinburnu
|% 50,92
|% 49,08
|84.297
|81.246
|195.492
|488
|485
|% 99
|168.094
|165.543
|% 87