Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,35% 50,654.336.8184.450.32410.529.03026.29725.139% 968.911.5418.787.142% 89Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 49,35
|% 50,65
|4.336.818
|4.450.324
|10.529.030
|26.297
|25.139
|% 96
|8.911.541
|8.787.142
|% 89
|Adalar
|% 26,34
|% 73,66
|2.646
|7.400
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.176
|10.046
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,74
|% 33,26
|91.219
|45.466
|160.781
|411
|407
|% 99
|139.589
|136.685
|% 88
|Ataşehir
|% 43,37
|% 56,63
|112.631
|147.070
|308.248
|759
|721
|% 95
|263.022
|259.701
|% 90
|Avcılar
|% 41,06
|% 58,94
|105.306
|151.139
|305.036
|749
|730
|% 97
|259.779
|256.445
|% 87
|Bağcılar
|% 61,08
|% 38,92
|268.570
|171.113
|510.640
|1.252
|1.245
|% 99
|446.540
|439.683
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,46
|% 49,54
|187.600
|184.173
|433.497
|1.070
|1.060
|% 99
|376.683
|371.773
|% 88
|Bakırköy
|% 22,69
|% 77,31
|32.171
|109.621
|171.327
|429
|406
|% 95
|143.537
|141.792
|% 89
|Başakşehir
|% 54,15
|% 45,85
|109.773
|92.953
|237.488
|592
|574
|% 97
|205.888
|202.726
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,07
|% 46,93
|94.146
|83.248
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.738
|177.394
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,47
|% 82,53
|17.634
|83.312
|144.827
|363
|288
|% 79
|101.991
|100.946
|% 89
|Beykoz
|% 53,45
|% 46,55
|83.517
|72.723
|185.732
|472
|452
|% 96
|158.622
|156.240
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,18
|% 58,82
|76.048
|108.610
|210.039
|522
|518
|% 99
|187.033
|184.658
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,64
|% 49,36
|71.436
|69.624
|174.190
|441
|420
|% 95
|142.977
|141.060
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,55
|% 55,45
|64.424
|80.184
|168.845
|426
|420
|% 99
|146.476
|144.608
|% 88
|Çatalca
|% 39,82
|% 60,18
|18.591
|28.091
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.551
|46.682
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,41
|% 47,59
|75.169
|68.265
|164.277
|411
|403
|% 98
|145.539
|143.434
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.857
|92.402
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.248
|275.259
|% 89
|Esenyurt
|% 47,52
|% 52,48
|202.274
|223.396
|520.865
|1.289
|1.244
|% 97
|432.375
|425.670
|% 86
|Eyüp
|% 48,58
|% 51,42
|106.895
|113.134
|272.417
|689
|633
|% 92
|223.042
|220.029
|% 89
|Fatih
|% 51,53
|% 48,47
|123.125
|115.818
|293.451
|751
|727
|% 97
|242.590
|238.943
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 57,39
|% 42,61
|166.608
|123.685
|352.644
|867
|821
|% 95
|294.320
|290.293
|% 88
|Güngören
|% 53,75
|% 46,25
|96.271
|82.840
|216.971
|538
|512
|% 95
|181.650
|179.111
|% 88
|Kadıköy
|% 19,87
|% 80,13
|50.401
|203.305
|365.772
|920
|716
|% 78
|256.532
|253.706
|% 90
|Kağıthane
|% 54,22
|% 45,78
|146.523
|123.712
|321.561
|798
|772
|% 97
|273.780
|270.235
|% 88
|Kartal
|% 43,52
|% 56,48
|132.720
|172.248
|346.163
|859
|852
|% 99
|308.956
|304.968
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,33
|% 55,67
|202.356
|254.118
|541.116
|1.338
|1.293
|% 97
|462.679
|456.474
|% 89
|Maltepe
|% 39,06
|% 60,94
|114.130
|178.044
|371.093
|923
|825
|% 89
|295.674
|292.174
|% 89
|Pendik
|% 57,46
|% 42,54
|239.314
|177.193
|487.128
|1.208
|1.177
|% 97
|422.538
|416.507
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,06
|% 47,94
|114.043
|105.037
|255.212
|630
|609
|% 97
|222.507
|219.080
|% 90
|Sarıyer
|% 42,36
|% 57,64
|87.593
|119.186
|250.085
|647
|611
|% 94
|209.463
|206.779
|% 89
|Silivri
|% 41,17
|% 58,83
|41.823
|59.765
|124.372
|336
|312
|% 93
|103.142
|101.588
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,41
|% 29,59
|128.266
|53.906
|210.830
|519
|514
|% 99
|185.651
|182.172
|% 89
|Sultangazi
|% 61,7
|% 38,3
|187.365
|116.321
|348.712
|858
|852
|% 99
|307.866
|303.686
|% 89
|Şile
|% 51,86
|% 48,14
|11.984
|11.126
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.515
|23.110
|% 89
|Şişli
|% 29,4
|% 70,6
|43.372
|104.171
|207.496
|524
|436
|% 83
|149.341
|147.543
|% 87
|Tuzla
|% 50,75
|% 49,25
|75.594
|73.349
|169.258
|423
|420
|% 99
|151.045
|148.943
|% 90
|Ümraniye
|% 55,49
|% 44,51
|232.310
|186.347
|491.835
|1.220
|1.182
|% 97
|424.700
|418.657
|% 89
|Üsküdar
|% 46,83
|% 53,17
|156.603
|177.791
|406.630
|1.019
|950
|% 93
|339.311
|334.394
|% 89
|Zeytinburnu
|% 50,94
|% 49,06
|83.510
|80.438
|195.492
|488
|481
|% 99
|166.475
|163.948
|% 86