Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,35% 50,654.336.8184.450.32410.529.03026.29725.139% 968.911.5418.787.142% 89Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 49,35% 50,654.336.8184.450.32410.529.03026.29725.139% 968.911.5418.787.142% 89
Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.046% 86
Arnavutköy% 66,74% 33,2691.21945.466160.781411407% 99139.589136.685% 88
Ataşehir% 43,37% 56,63112.631147.070308.248759721% 95263.022259.701% 90
Avcılar% 41,06% 58,94105.306151.139305.036749730% 97259.779256.445% 87
Bağcılar% 61,08% 38,92268.570171.113510.6401.2521.245% 99446.540439.683% 88
Bahçelievler% 50,46% 49,54187.600184.173433.4971.0701.060% 99376.683371.773% 88
Bakırköy% 22,69% 77,3132.171109.621171.327429406% 95143.537141.792% 89
Başakşehir% 54,15% 45,85109.77392.953237.488592574% 97205.888202.726% 89
Bayrampaşa% 53,07% 46,9394.14683.248200.220499499% 100179.738177.394% 90
Beşiktaş% 17,47% 82,5317.63483.312144.827363288% 79101.991100.946% 89
Beykoz% 53,45% 46,5583.51772.723185.732472452% 96158.622156.240% 89
Beylikdüzü% 41,18% 58,8276.048108.610210.039522518% 99187.033184.658% 90
Beyoğlu% 50,64% 49,3671.43669.624174.190441420% 95142.977141.060% 86
Büyükçekmece% 44,55% 55,4564.42480.184168.845426420% 99146.476144.608% 88
Çatalca% 39,82% 60,1818.59128.09152.361147147% 10047.55146.682% 91
Çekmeköy% 52,41% 47,5975.16968.265164.277411403% 98145.539143.434% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85792.402314.201779779% 100279.248275.259% 89
Esenyurt% 47,52% 52,48202.274223.396520.8651.2891.244% 97432.375425.670% 86
Eyüp% 48,58% 51,42106.895113.134272.417689633% 92223.042220.029% 89
Fatih% 51,53% 48,47123.125115.818293.451751727% 97242.590238.943% 85
Gaziosmanpaşa% 57,39% 42,61166.608123.685352.644867821% 95294.320290.293% 88
Güngören% 53,75% 46,2596.27182.840216.971538512% 95181.650179.111% 88
Kadıköy% 19,87% 80,1350.401203.305365.772920716% 78256.532253.706% 90
Kağıthane% 54,22% 45,78146.523123.712321.561798772% 97273.780270.235% 88
Kartal% 43,52% 56,48132.720172.248346.163859852% 99308.956304.968% 90
Küçükçekmece% 44,33% 55,67202.356254.118541.1161.3381.293% 97462.679456.474% 89
Maltepe% 39,06% 60,94114.130178.044371.093923825% 89295.674292.174% 89
Pendik% 57,46% 42,54239.314177.193487.1281.2081.177% 97422.538416.507% 89
Sancaktepe% 52,06% 47,94114.043105.037255.212630609% 97222.507219.080% 90
Sarıyer% 42,36% 57,6487.593119.186250.085647611% 94209.463206.779% 89
Silivri% 41,17% 58,8341.82359.765124.372336312% 93103.142101.588% 88
Sultanbeyli% 70,41% 29,59128.26653.906210.830519514% 99185.651182.172% 89
Sultangazi% 61,7% 38,3187.365116.321348.712858852% 99307.866303.686% 89
Şile% 51,86% 48,1411.98411.12626.3229696% 10023.51523.110% 89
Şişli% 29,4% 70,643.372104.171207.496524436% 83149.341147.543% 87
Tuzla% 50,75% 49,2575.59473.349169.258423420% 99151.045148.943% 90
Ümraniye% 55,49% 44,51232.310186.347491.8351.2201.182% 97424.700418.657% 89
Üsküdar% 46,83% 53,17156.603177.791406.6301.019950% 93339.311334.394% 89
Zeytinburnu% 50,94% 49,0683.51080.438195.492488481% 99166.475163.948% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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