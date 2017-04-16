Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,67% 50,334.215.0384.270.90710.529.03026.29724.288% 928.606.0088.485.945% 88Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 49,67
|% 50,33
|4.215.038
|4.270.907
|10.529.030
|26.297
|24.288
|% 92
|8.606.008
|8.485.945
|% 88
|Adalar
|% 26,34
|% 73,66
|2.646
|7.400
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.176
|10.046
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,74
|% 33,26
|89.651
|44.674
|160.781
|411
|400
|% 97
|137.149
|134.325
|% 88
|Ataşehir
|% 43,75
|% 56,25
|110.407
|141.953
|308.248
|759
|701
|% 92
|255.594
|252.360
|% 90
|Avcılar
|% 41,05
|% 58,95
|102.999
|147.923
|305.036
|749
|714
|% 95
|254.168
|250.922
|% 87
|Bağcılar
|% 61,08
|% 38,92
|265.926
|169.470
|510.640
|1.252
|1.233
|% 98
|442.156
|435.396
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,43
|% 49,57
|182.992
|179.838
|433.497
|1.070
|1.034
|% 97
|367.601
|362.830
|% 88
|Bakırköy
|% 22,9
|% 77,1
|30.677
|103.279
|171.327
|429
|384
|% 90
|135.602
|133.956
|% 88
|Başakşehir
|% 54,31
|% 45,69
|106.396
|89.524
|237.488
|592
|555
|% 94
|198.992
|195.920
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,11
|% 46,89
|94.196
|83.164
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.691
|177.360
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,35
|% 82,65
|15.890
|75.713
|144.827
|363
|261
|% 72
|92.560
|91.603
|% 89
|Beykoz
|% 54,7
|% 45,3
|80.374
|66.559
|185.732
|472
|426
|% 90
|149.218
|146.933
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,13
|% 58,87
|75.058
|107.427
|210.039
|522
|512
|% 98
|184.819
|182.485
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,93
|% 49,07
|70.618
|68.046
|174.190
|441
|413
|% 94
|140.545
|138.664
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,54
|% 55,46
|63.127
|78.608
|168.845
|426
|412
|% 97
|143.565
|141.735
|% 88
|Çatalca
|% 40,1
|% 59,9
|18.718
|27.963
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.551
|46.681
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,57
|% 47,43
|72.766
|65.642
|164.277
|411
|389
|% 95
|140.427
|138.408
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|181.579
|91.770
|314.201
|779
|774
|% 99
|277.294
|273.349
|% 89
|Esenyurt
|% 47,42
|% 52,58
|192.151
|213.066
|520.865
|1.289
|1.185
|% 92
|411.555
|405.217
|% 86
|Eyüp
|% 48,69
|% 51,31
|102.164
|107.643
|272.417
|689
|604
|% 88
|212.675
|209.807
|% 89
|Fatih
|% 51,69
|% 48,31
|117.229
|109.580
|293.451
|751
|692
|% 92
|230.265
|226.809
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 57,92
|% 42,08
|160.103
|116.332
|352.644
|867
|783
|% 90
|280.249
|276.435
|% 88
|Güngören
|% 53,7
|% 46,3
|92.803
|80.021
|216.971
|538
|494
|% 92
|175.268
|172.824
|% 88
|Kadıköy
|% 20,08
|% 79,92
|44.456
|176.961
|365.772
|920
|626
|% 68
|223.903
|221.417
|% 90
|Kağıthane
|% 54,31
|% 45,69
|144.237
|121.332
|321.561
|798
|760
|% 95
|269.049
|265.569
|% 88
|Kartal
|% 43,58
|% 56,42
|131.379
|170.061
|346.163
|859
|842
|% 98
|305.381
|301.440
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,34
|% 55,66
|193.330
|242.710
|541.116
|1.338
|1.236
|% 92
|441.956
|436.040
|% 88
|Maltepe
|% 39,34
|% 60,66
|108.332
|167.058
|371.093
|923
|778
|% 84
|278.686
|275.390
|% 89
|Pendik
|% 57,54
|% 42,46
|234.269
|172.889
|487.128
|1.208
|1.151
|% 95
|413.066
|407.158
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,08
|% 47,92
|110.937
|102.090
|255.212
|630
|592
|% 94
|216.343
|213.027
|% 90
|Sarıyer
|% 42,84
|% 57,16
|84.735
|113.072
|250.085
|647
|585
|% 90
|200.387
|197.807
|% 89
|Silivri
|% 41,83
|% 58,17
|39.744
|55.264
|124.372
|336
|292
|% 87
|96.487
|95.008
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,37
|% 29,63
|126.439
|53.246
|210.830
|519
|507
|% 98
|183.110
|179.685
|% 89
|Sultangazi
|% 61,87
|% 38,13
|186.104
|114.688
|348.712
|858
|844
|% 98
|304.918
|300.792
|% 89
|Şile
|% 51,86
|% 48,14
|11.984
|11.126
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.515
|23.110
|% 89
|Şişli
|% 29,58
|% 70,42
|40.290
|95.917
|207.496
|524
|403
|% 77
|137.863
|136.207
|% 87
|Tuzla
|% 50,77
|% 49,23
|75.427
|73.134
|169.258
|423
|419
|% 99
|150.655
|148.561
|% 90
|Ümraniye
|% 55,55
|% 44,45
|223.409
|178.747
|491.835
|1.220
|1.136
|% 93
|407.964
|402.156
|% 89
|Üsküdar
|% 47,08
|% 52,92
|149.990
|168.628
|406.630
|1.019
|905
|% 89
|323.275
|318.618
|% 89
|Zeytinburnu
|% 50,97
|% 49,03
|81.506
|78.389
|195.492
|488
|469
|% 96
|162.330
|159.895
|% 86