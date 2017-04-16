Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 50,07% 49,933.986.6103.975.98710.529.03026.29722.818% 878.074.9827.962.597% 88Adalar% 26,56% 73,442.5967.17911.8963534% 979.8989.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 50,07
|% 49,93
|3.986.610
|3.975.987
|10.529.030
|26.297
|22.818
|% 87
|8.074.982
|7.962.597
|% 88
|Adalar
|% 26,56
|% 73,44
|2.596
|7.179
|11.896
|35
|34
|% 97
|9.898
|9.775
|% 85
|Arnavutköy
|% 66,62
|% 33,38
|84.650
|42.411
|160.781
|411
|379
|% 92
|129.719
|127.061
|% 88
|Ataşehir
|% 44,36
|% 55,64
|104.456
|131.009
|308.248
|759
|654
|% 86
|238.482
|235.465
|% 90
|Avcılar
|% 41,32
|% 58,68
|96.038
|136.398
|305.036
|749
|661
|% 88
|235.434
|232.436
|% 88
|Bağcılar
|% 61,09
|% 38,91
|255.999
|163.084
|510.640
|1.252
|1.187
|% 95
|425.568
|419.083
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,39
|% 49,61
|175.339
|172.623
|433.497
|1.070
|992
|% 93
|352.503
|347.962
|% 88
|Bakırköy
|% 23,51
|% 76,49
|28.438
|92.546
|171.327
|429
|347
|% 81
|122.466
|120.984
|% 88
|Başakşehir
|% 54,88
|% 45,12
|100.040
|82.250
|237.488
|592
|517
|% 87
|185.144
|182.290
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,22
|% 46,78
|93.836
|82.483
|200.220
|499
|499
|% 100
|178.621
|176.319
|% 89
|Beşiktaş
|% 17,27
|% 82,73
|13.464
|64.516
|144.827
|363
|223
|% 61
|78.799
|77.980
|% 89
|Beykoz
|% 54,71
|% 45,29
|74.686
|61.831
|185.732
|472
|396
|% 84
|138.636
|136.517
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,03
|% 58,97
|72.668
|104.421
|210.039
|522
|497
|% 95
|179.348
|177.089
|% 90
|Beyoğlu
|% 51
|% 49
|68.716
|66.016
|174.190
|441
|401
|% 91
|136.541
|134.732
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,71
|% 55,29
|60.697
|75.067
|168.845
|426
|395
|% 93
|137.519
|135.764
|% 88
|Çatalca
|% 40,05
|% 59,95
|18.555
|27.774
|52.361
|147
|146
|% 99
|47.184
|46.329
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,49
|% 47,51
|70.443
|63.758
|164.277
|411
|378
|% 92
|136.164
|134.201
|% 90
|Esenler
|% 66,41
|% 33,59
|175.527
|88.783
|314.201
|779
|747
|% 96
|268.108
|264.310
|% 89
|Esenyurt
|% 47,46
|% 52,54
|179.162
|198.308
|520.865
|1.289
|1.105
|% 86
|383.309
|377.470
|% 86
|Eyüp
|% 49,09
|% 50,91
|91.058
|94.443
|272.417
|689
|536
|% 78
|188.036
|185.501
|% 89
|Fatih
|% 52,22
|% 47,78
|107.547
|98.388
|293.451
|751
|630
|% 84
|209.063
|205.935
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 58,14
|% 41,86
|152.347
|109.698
|352.644
|867
|741
|% 85
|265.677
|262.045
|% 88
|Güngören
|% 54,05
|% 45,95
|89.619
|76.179
|216.971
|538
|474
|% 88
|168.130
|165.798
|% 88
|Kadıköy
|% 20,72
|% 79,28
|37.027
|141.674
|365.772
|920
|508
|% 55
|180.700
|178.701
|% 90
|Kağıthane
|% 54,09
|% 45,91
|134.254
|113.954
|321.561
|798
|713
|% 89
|251.436
|248.208
|% 88
|Kartal
|% 43,56
|% 56,44
|126.719
|164.211
|346.163
|859
|813
|% 95
|294.705
|290.930
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,56
|% 55,44
|179.250
|222.998
|541.116
|1.338
|1.146
|% 86
|407.707
|402.248
|% 88
|Maltepe
|% 39,55
|% 60,45
|98.792
|151.013
|371.093
|923
|707
|% 77
|252.782
|249.805
|% 89
|Pendik
|% 57,59
|% 42,41
|223.014
|164.241
|487.128
|1.208
|1.096
|% 91
|392.835
|387.255
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,25
|% 47,75
|104.435
|95.436
|255.212
|630
|557
|% 88
|202.953
|199.871
|% 90
|Sarıyer
|% 43,31
|% 56,69
|78.803
|103.162
|250.085
|647
|539
|% 83
|184.323
|181.965
|% 89
|Silivri
|% 42,25
|% 57,75
|36.873
|50.410
|124.372
|336
|269
|% 80
|88.640
|87.283
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,31
|% 29,69
|122.151
|51.586
|210.830
|519
|491
|% 95
|177.046
|173.737
|% 89
|Sultangazi
|% 61,82
|% 38,18
|175.428
|108.351
|348.712
|858
|796
|% 93
|287.652
|283.779
|% 89
|Şile
|% 52,33
|% 47,67
|11.547
|10.517
|26.322
|96
|93
|% 97
|22.448
|22.064
|% 89
|Şişli
|% 29,68
|% 70,32
|35.649
|84.457
|207.496
|524
|356
|% 68
|121.557
|120.106
|% 87
|Tuzla
|% 50,89
|% 49,11
|74.869
|72.262
|169.258
|423
|415
|% 98
|149.195
|147.131
|% 90
|Ümraniye
|% 55,78
|% 44,22
|212.286
|168.321
|491.835
|1.220
|1.076
|% 88
|386.076
|380.607
|% 89
|Üsküdar
|% 47,13
|% 52,87
|143.330
|160.803
|406.630
|1.019
|864
|% 85
|308.585
|304.133
|% 89
|Zeytinburnu
|% 50,96
|% 49,04
|76.302
|73.426
|195.492
|488
|440
|% 90
|151.993
|149.728
|% 86