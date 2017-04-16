Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 54,14% 45,86563.282477.05410.529.03026.2973.084% 121.054.3561.040.336% 87Adalar% 24,95% 75,056902.07611.8963510% 292.7902.766% 85Arnavutköy% 66,46% 33,5416.6028.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 54,14% 45,86563.282477.05410.529.03026.2973.084% 121.054.3561.040.336% 87
Adalar% 24,95% 75,056902.07611.8963510% 292.7902.766% 85
Arnavutköy% 66,46% 33,5416.6028.377160.78141177% 1925.47224.979% 86
Ataşehir% 46,65% 53,3510.03311.475308.24875961% 821.77921.508% 88
Avcılar% 40,88% 59,127.93511.477305.03674956% 719.63919.412% 86
Bağcılar% 61,32% 38,6852.64233.202510.6401.252244% 1987.06685.844% 88
Bahçelievler% 49,32% 50,6822.22622.838433.4971.070131% 1245.62445.064% 86
Bakırköy% 24,45% 75,552.8128.688171.32742934% 811.64311.500% 85
Başakşehir% 58,87% 41,1313.3899.355237.48859266% 1123.08722.744% 88
Bayrampaşa% 54,86% 45,1423.56019.385200.220499122% 2443.48642.945% 89
Beşiktaş% 18,65% 81,357903.445144.82736313% 44.2924.235% 84
Beykoz% 53,22% 46,789.9398.736185.73247255% 1218.92818.675% 89
Beylikdüzü% 46,45% 53,557.2088.311210.03952244% 815.71715.519% 90
Beyoğlu% 51,11% 48,8910.75310.285174.19044165% 1521.32221.038% 85
Büyükçekmece% 45,49% 54,515.8867.053168.84542639% 913.09812.939% 87
Çatalca% 41,14% 58,867.51910.75952.36114760% 4118.58718.278% 91
Çekmeköy% 55,37% 44,638.8407.125164.27741147% 1116.18315.965% 88
Esenler% 66,58% 33,4247.74923.965314.201779204% 2672.65971.714% 88
Esenyurt% 47,9% 52,111.48012.489520.8651.28982% 624.32623.969% 74
Eyüp% 53,05% 46,9510.4829.277272.41768960% 920.00519.759% 88
Fatih% 54,09% 45,9113.22611.224293.45175185% 1124.80124.450% 84
Gaziosmanpaşa% 60,98% 39,0227.58817.651352.644867130% 1545.82045.239% 87
Güngören% 54,31% 45,6913.23911.136216.97153872% 1324.68124.375% 85
Kadıköy% 21,43% 78,571.7926.572365.77292024% 38.4418.364% 89
Kağıthane% 55,86% 44,1417.48813.818321.56179890% 1131.69531.306% 87
Kartal% 46,25% 53,7525.37529.488346.163859154% 1855.54254.863% 89
Küçükçekmece% 47,37% 52,6324.78927.542541.1161.338152% 1153.06452.331% 87
Maltepe% 40,43% 59,575.8468.612371.09392344% 514.63014.458% 84
Pendik% 60,83% 39,1732.65321.030487.1281.208155% 1354.41653.683% 88
Sancaktepe% 58,26% 41,746.6484.763255.21263039% 611.55011.411% 73
Sarıyer% 47,37% 52,636.3477.051250.08564741% 613.55113.398% 89
Silivri% 42,33% 57,674.5986.265124.37233635% 1011.02610.863% 89
Sultanbeyli% 70,54% 29,4616.1386.741210.83051966% 1323.28022.879% 87
Sultangazi% 63,63% 36,3732.29018.453348.712858143% 1751.31950.743% 89
Şile% 59,08% 40,925.1073.53726.3229648% 508.8048.644% 90
Şişli% 35,93% 64,072.0713.693207.49652418% 35.8385.764% 81
Tuzla% 52,04% 47,9614.49513.361169.25842380% 1928.20527.856% 89
Ümraniye% 56,27% 43,7320.79416.160491.8351.220107% 937.46536.954% 88
Üsküdar% 49,79% 50,2114.98615.112406.6301.01988% 930.50530.098% 88
Zeytinburnu% 52,72% 47,287.2776.527195.49248843% 914.02013.804% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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