Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 54,14% 45,86563.282477.05410.529.03026.2973.084% 121.054.3561.040.336% 87Adalar% 24,95% 75,056902.07611.8963510% 292.7902.766% 85Arnavutköy% 66,46% 33,5416.6028.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 54,14
|% 45,86
|563.282
|477.054
|10.529.030
|26.297
|3.084
|% 12
|1.054.356
|1.040.336
|% 87
|Adalar
|% 24,95
|% 75,05
|690
|2.076
|11.896
|35
|10
|% 29
|2.790
|2.766
|% 85
|Arnavutköy
|% 66,46
|% 33,54
|16.602
|8.377
|160.781
|411
|77
|% 19
|25.472
|24.979
|% 86
|Ataşehir
|% 46,65
|% 53,35
|10.033
|11.475
|308.248
|759
|61
|% 8
|21.779
|21.508
|% 88
|Avcılar
|% 40,88
|% 59,12
|7.935
|11.477
|305.036
|749
|56
|% 7
|19.639
|19.412
|% 86
|Bağcılar
|% 61,32
|% 38,68
|52.642
|33.202
|510.640
|1.252
|244
|% 19
|87.066
|85.844
|% 88
|Bahçelievler
|% 49,32
|% 50,68
|22.226
|22.838
|433.497
|1.070
|131
|% 12
|45.624
|45.064
|% 86
|Bakırköy
|% 24,45
|% 75,55
|2.812
|8.688
|171.327
|429
|34
|% 8
|11.643
|11.500
|% 85
|Başakşehir
|% 58,87
|% 41,13
|13.389
|9.355
|237.488
|592
|66
|% 11
|23.087
|22.744
|% 88
|Bayrampaşa
|% 54,86
|% 45,14
|23.560
|19.385
|200.220
|499
|122
|% 24
|43.486
|42.945
|% 89
|Beşiktaş
|% 18,65
|% 81,35
|790
|3.445
|144.827
|363
|13
|% 4
|4.292
|4.235
|% 84
|Beykoz
|% 53,22
|% 46,78
|9.939
|8.736
|185.732
|472
|55
|% 12
|18.928
|18.675
|% 89
|Beylikdüzü
|% 46,45
|% 53,55
|7.208
|8.311
|210.039
|522
|44
|% 8
|15.717
|15.519
|% 90
|Beyoğlu
|% 51,11
|% 48,89
|10.753
|10.285
|174.190
|441
|65
|% 15
|21.322
|21.038
|% 85
|Büyükçekmece
|% 45,49
|% 54,51
|5.886
|7.053
|168.845
|426
|39
|% 9
|13.098
|12.939
|% 87
|Çatalca
|% 41,14
|% 58,86
|7.519
|10.759
|52.361
|147
|60
|% 41
|18.587
|18.278
|% 91
|Çekmeköy
|% 55,37
|% 44,63
|8.840
|7.125
|164.277
|411
|47
|% 11
|16.183
|15.965
|% 88
|Esenler
|% 66,58
|% 33,42
|47.749
|23.965
|314.201
|779
|204
|% 26
|72.659
|71.714
|% 88
|Esenyurt
|% 47,9
|% 52,1
|11.480
|12.489
|520.865
|1.289
|82
|% 6
|24.326
|23.969
|% 74
|Eyüp
|% 53,05
|% 46,95
|10.482
|9.277
|272.417
|689
|60
|% 9
|20.005
|19.759
|% 88
|Fatih
|% 54,09
|% 45,91
|13.226
|11.224
|293.451
|751
|85
|% 11
|24.801
|24.450
|% 84
|Gaziosmanpaşa
|% 60,98
|% 39,02
|27.588
|17.651
|352.644
|867
|130
|% 15
|45.820
|45.239
|% 87
|Güngören
|% 54,31
|% 45,69
|13.239
|11.136
|216.971
|538
|72
|% 13
|24.681
|24.375
|% 85
|Kadıköy
|% 21,43
|% 78,57
|1.792
|6.572
|365.772
|920
|24
|% 3
|8.441
|8.364
|% 89
|Kağıthane
|% 55,86
|% 44,14
|17.488
|13.818
|321.561
|798
|90
|% 11
|31.695
|31.306
|% 87
|Kartal
|% 46,25
|% 53,75
|25.375
|29.488
|346.163
|859
|154
|% 18
|55.542
|54.863
|% 89
|Küçükçekmece
|% 47,37
|% 52,63
|24.789
|27.542
|541.116
|1.338
|152
|% 11
|53.064
|52.331
|% 87
|Maltepe
|% 40,43
|% 59,57
|5.846
|8.612
|371.093
|923
|44
|% 5
|14.630
|14.458
|% 84
|Pendik
|% 60,83
|% 39,17
|32.653
|21.030
|487.128
|1.208
|155
|% 13
|54.416
|53.683
|% 88
|Sancaktepe
|% 58,26
|% 41,74
|6.648
|4.763
|255.212
|630
|39
|% 6
|11.550
|11.411
|% 73
|Sarıyer
|% 47,37
|% 52,63
|6.347
|7.051
|250.085
|647
|41
|% 6
|13.551
|13.398
|% 89
|Silivri
|% 42,33
|% 57,67
|4.598
|6.265
|124.372
|336
|35
|% 10
|11.026
|10.863
|% 89
|Sultanbeyli
|% 70,54
|% 29,46
|16.138
|6.741
|210.830
|519
|66
|% 13
|23.280
|22.879
|% 87
|Sultangazi
|% 63,63
|% 36,37
|32.290
|18.453
|348.712
|858
|143
|% 17
|51.319
|50.743
|% 89
|Şile
|% 59,08
|% 40,92
|5.107
|3.537
|26.322
|96
|48
|% 50
|8.804
|8.644
|% 90
|Şişli
|% 35,93
|% 64,07
|2.071
|3.693
|207.496
|524
|18
|% 3
|5.838
|5.764
|% 81
|Tuzla
|% 52,04
|% 47,96
|14.495
|13.361
|169.258
|423
|80
|% 19
|28.205
|27.856
|% 89
|Ümraniye
|% 56,27
|% 43,73
|20.794
|16.160
|491.835
|1.220
|107
|% 9
|37.465
|36.954
|% 88
|Üsküdar
|% 49,79
|% 50,21
|14.986
|15.112
|406.630
|1.019
|88
|% 9
|30.505
|30.098
|% 88
|Zeytinburnu
|% 52,72
|% 47,28
|7.277
|6.527
|195.492
|488
|43
|% 9
|14.020
|13.804
|% 83