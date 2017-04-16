Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 55,71% 44,29142.004112.88910.529.03026.297793% 3258.210254.893% 85Adalar% 24,3% 75,723472911.896353% 9967963% 85Arnavutköy% 72,35% 27,652.554976160.78141111% 33.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 55,71
|% 44,29
|142.004
|112.889
|10.529.030
|26.297
|793
|% 3
|258.210
|254.893
|% 85
|Adalar
|% 24,3
|% 75,7
|234
|729
|11.896
|35
|3
|% 9
|967
|963
|% 85
|Arnavutköy
|% 72,35
|% 27,65
|2.554
|976
|160.781
|411
|11
|% 3
|3.577
|3.530
|% 86
|Ataşehir
|% 49,17
|% 50,83
|2.312
|2.390
|308.248
|759
|13
|% 2
|4.765
|4.702
|% 89
|Avcılar
|% 37,33
|% 62,67
|520
|873
|305.036
|749
|4
|% 1
|1.410
|1.393
|% 86
|Bağcılar
|% 62,16
|% 37,84
|15.573
|9.482
|510.640
|1.252
|71
|% 6
|25.392
|25.055
|% 88
|Bahçelievler
|% 48,07
|% 51,93
|3.478
|3.757
|433.497
|1.070
|21
|% 2
|7.319
|7.235
|% 86
|Bakırköy
|% 21,8
|% 78,2
|518
|1.858
|171.327
|429
|7
|% 2
|2.398
|2.376
|% 84
|Başakşehir
|% 56,3
|% 43,7
|2.879
|2.235
|237.488
|592
|15
|% 3
|5.173
|5.114
|% 89
|Bayrampaşa
|% 55,59
|% 44,41
|5.616
|4.487
|200.220
|499
|29
|% 6
|10.230
|10.103
|% 88
|Beşiktaş
|% 18,44
|% 81,56
|66
|292
|144.827
|363
|1
|% 0
|358
|358
|% 89
|Beykoz
|% 58,27
|% 41,73
|3.398
|2.433
|185.732
|472
|17
|% 4
|5.920
|5.831
|% 89
|Beylikdüzü
|% 47,7
|% 52,3
|1.496
|1.640
|210.039
|522
|9
|% 2
|3.179
|3.136
|% 88
|Beyoğlu
|% 53,25
|% 46,75
|2.813
|2.470
|174.190
|441
|18
|% 4
|5.342
|5.283
|% 85
|Büyükçekmece
|% 37,86
|% 62,14
|951
|1.561
|168.845
|426
|8
|% 2
|2.544
|2.512
|% 82
|Çatalca
|% 42,98
|% 57,02
|3.136
|4.160
|52.361
|147
|25
|% 17
|7.423
|7.296
|% 91
|Çekmeköy
|% 57,27
|% 42,73
|2.387
|1.781
|164.277
|411
|13
|% 3
|4.218
|4.168
|% 83
|Esenler
|% 65,6
|% 34,4
|13.615
|7.141
|314.201
|779
|59
|% 8
|21.013
|20.756
|% 89
|Esenyurt
|% 48,6
|% 51,4
|2.769
|2.928
|520.865
|1.289
|26
|% 2
|5.773
|5.697
|% 57
|Eyüp
|% 49,67
|% 50,33
|2.529
|2.563
|272.417
|689
|17
|% 2
|5.166
|5.092
|% 83
|Fatih
|% 56,11
|% 43,89
|3.813
|2.982
|293.451
|751
|29
|% 4
|6.888
|6.795
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 62,04
|% 37,96
|9.123
|5.581
|352.644
|867
|43
|% 5
|14.885
|14.704
|% 85
|Güngören
|% 57,96
|% 42,04
|3.828
|2.777
|216.971
|538
|20
|% 4
|6.674
|6.605
|% 83
|Kadıköy
|% 11,13
|% 88,87
|77
|615
|365.772
|920
|2
|% 0
|698
|692
|% 92
|Kağıthane
|% 56,8
|% 43,2
|6.177
|4.698
|321.561
|798
|31
|% 4
|10.992
|10.875
|% 88
|Kartal
|% 47,11
|% 52,89
|5.539
|6.219
|346.163
|859
|33
|% 4
|11.888
|11.758
|% 89
|Küçükçekmece
|% 42,98
|% 57,02
|5.799
|7.694
|541.116
|1.338
|41
|% 3
|13.675
|13.493
|% 83
|Maltepe
|% 48,31
|% 51,69
|1.187
|1.270
|371.093
|923
|8
|% 1
|2.483
|2.457
|% 77
|Pendik
|% 61,89
|% 38,11
|8.395
|5.169
|487.128
|1.208
|40
|% 3
|13.763
|13.564
|% 86
|Sancaktepe
|% 56,8
|% 43,2
|1.015
|772
|255.212
|630
|7
|% 1
|1.850
|1.787
|% 64
|Sarıyer
|% 52,93
|% 47,07
|1.238
|1.101
|250.085
|647
|7
|% 1
|2.368
|2.339
|% 89
|Silivri
|% 34,22
|% 65,78
|903
|1.736
|124.372
|336
|10
|% 3
|2.668
|2.639
|% 92
|Sultanbeyli
|% 72,93
|% 27,07
|5.021
|1.864
|210.830
|519
|21
|% 4
|7.006
|6.885
|% 83
|Sultangazi
|% 63,76
|% 36,24
|8.004
|4.550
|348.712
|858
|35
|% 4
|12.674
|12.554
|% 89
|Şile
|% 65,36
|% 34,64
|3.062
|1.623
|26.322
|96
|30
|% 31
|4.788
|4.685
|% 92
|Şişli
|% 26,15
|% 73,85
|273
|771
|207.496
|524
|4
|% 1
|1.055
|1.044
|% 65
|Tuzla
|% 57,6
|% 42,4
|3.770
|2.775
|169.258
|423
|19
|% 4
|6.625
|6.545
|% 90
|Ümraniye
|% 55,56
|% 44,44
|4.399
|3.518
|491.835
|1.220
|24
|% 2
|8.022
|7.917
|% 86
|Üsküdar
|% 51,51
|% 48,49
|2.692
|2.534
|406.630
|1.019
|16
|% 2
|5.285
|5.226
|% 82
|Zeytinburnu
|% 48,87
|% 51,13
|845
|884
|195.492
|488
|6
|% 1
|1.756
|1.729
|% 84