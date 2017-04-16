Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 55,71% 44,29142.004112.88910.529.03026.297793% 3258.210254.893% 85Adalar% 24,3% 75,723472911.896353% 9967963% 85Arnavutköy% 72,35% 27,652.554976160.78141111% 33.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 55,71% 44,29142.004112.88910.529.03026.297793% 3258.210254.893% 85
Adalar% 24,3% 75,723472911.896353% 9967963% 85
Arnavutköy% 72,35% 27,652.554976160.78141111% 33.5773.530% 86
Ataşehir% 49,17% 50,832.3122.390308.24875913% 24.7654.702% 89
Avcılar% 37,33% 62,67520873305.0367494% 11.4101.393% 86
Bağcılar% 62,16% 37,8415.5739.482510.6401.25271% 625.39225.055% 88
Bahçelievler% 48,07% 51,933.4783.757433.4971.07021% 27.3197.235% 86
Bakırköy% 21,8% 78,25181.858171.3274297% 22.3982.376% 84
Başakşehir% 56,3% 43,72.8792.235237.48859215% 35.1735.114% 89
Bayrampaşa% 55,59% 44,415.6164.487200.22049929% 610.23010.103% 88
Beşiktaş% 18,44% 81,5666292144.8273631% 0358358% 89
Beykoz% 58,27% 41,733.3982.433185.73247217% 45.9205.831% 89
Beylikdüzü% 47,7% 52,31.4961.640210.0395229% 23.1793.136% 88
Beyoğlu% 53,25% 46,752.8132.470174.19044118% 45.3425.283% 85
Büyükçekmece% 37,86% 62,149511.561168.8454268% 22.5442.512% 82
Çatalca% 42,98% 57,023.1364.16052.36114725% 177.4237.296% 91
Çekmeköy% 57,27% 42,732.3871.781164.27741113% 34.2184.168% 83
Esenler% 65,6% 34,413.6157.141314.20177959% 821.01320.756% 89
Esenyurt% 48,6% 51,42.7692.928520.8651.28926% 25.7735.697% 57
Eyüp% 49,67% 50,332.5292.563272.41768917% 25.1665.092% 83
Fatih% 56,11% 43,893.8132.982293.45175129% 46.8886.795% 85
Gaziosmanpaşa% 62,04% 37,969.1235.581352.64486743% 514.88514.704% 85
Güngören% 57,96% 42,043.8282.777216.97153820% 46.6746.605% 83
Kadıköy% 11,13% 88,8777615365.7729202% 0698692% 92
Kağıthane% 56,8% 43,26.1774.698321.56179831% 410.99210.875% 88
Kartal% 47,11% 52,895.5396.219346.16385933% 411.88811.758% 89
Küçükçekmece% 42,98% 57,025.7997.694541.1161.33841% 313.67513.493% 83
Maltepe% 48,31% 51,691.1871.270371.0939238% 12.4832.457% 77
Pendik% 61,89% 38,118.3955.169487.1281.20840% 313.76313.564% 86
Sancaktepe% 56,8% 43,21.015772255.2126307% 11.8501.787% 64
Sarıyer% 52,93% 47,071.2381.101250.0856477% 12.3682.339% 89
Silivri% 34,22% 65,789031.736124.37233610% 32.6682.639% 92
Sultanbeyli% 72,93% 27,075.0211.864210.83051921% 47.0066.885% 83
Sultangazi% 63,76% 36,248.0044.550348.71285835% 412.67412.554% 89
Şile% 65,36% 34,643.0621.62326.3229630% 314.7884.685% 92
Şişli% 26,15% 73,85273771207.4965244% 11.0551.044% 65
Tuzla% 57,6% 42,43.7702.775169.25842319% 46.6256.545% 90
Ümraniye% 55,56% 44,444.3993.518491.8351.22024% 28.0227.917% 86
Üsküdar% 51,51% 48,492.6922.534406.6301.01916% 25.2855.226% 82
Zeytinburnu% 48,87% 51,13845884195.4924886% 11.7561.729% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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