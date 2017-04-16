Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0Adalar% 0% 00011.896350% 000% 0Arnavutköy% 0% 000160.7814110% 000% 0Ataşehir% 0% 000308.2487590% 000% 0Avcılar% 0% 000305.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0
Adalar% 0% 00011.896350% 000% 0
Arnavutköy% 0% 000160.7814110% 000% 0
Ataşehir% 0% 000308.2487590% 000% 0
Avcılar% 0% 000305.0367490% 000% 0
Bağcılar% 0% 000510.6401.2520% 000% 0
Bahçelievler% 0% 000433.4971.0700% 000% 0
Bakırköy% 0% 000171.3274290% 000% 0
Başakşehir% 0% 000237.4885920% 000% 0
Bayrampaşa% 0% 000200.2204990% 000% 0
Beşiktaş% 0% 000144.8273630% 000% 0
Beykoz% 0% 000185.7324720% 000% 0
Beylikdüzü% 0% 000210.0395220% 000% 0
Beyoğlu% 0% 000174.1904410% 000% 0
Büyükçekmece% 0% 000168.8454260% 000% 0
Çatalca% 0% 00052.3611470% 000% 0
Çekmeköy% 0% 000164.2774110% 000% 0
Esenler% 0% 000314.2017790% 000% 0
Esenyurt% 0% 000520.8651.2890% 000% 0
Eyüp% 0% 000272.4176890% 000% 0
Fatih% 0% 000293.4517510% 000% 0
Gaziosmanpaşa% 0% 000352.6448670% 000% 0
Güngören% 0% 000216.9715380% 000% 0
Kadıköy% 0% 000365.7729200% 000% 0
Kağıthane% 0% 000321.5617980% 000% 0
Kartal% 0% 000346.1638590% 000% 0
Küçükçekmece% 0% 000541.1161.3380% 000% 0
Maltepe% 0% 000371.0939230% 000% 0
Pendik% 0% 000487.1281.2080% 000% 0
Sancaktepe% 0% 000255.2126300% 000% 0
Sarıyer% 0% 000250.0856470% 000% 0
Silivri% 0% 000124.3723360% 000% 0
Sultanbeyli% 0% 000210.8305190% 000% 0
Sultangazi% 0% 000348.7128580% 000% 0
Şile% 0% 00026.322960% 000% 0
Şişli% 0% 000207.4965240% 000% 0
Tuzla% 0% 000169.2584230% 000% 0
Ümraniye% 0% 000491.8351.2200% 000% 0
Üsküdar% 0% 000406.6301.0190% 000% 0
Zeytinburnu% 0% 000195.4924880% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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