Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0Adalar% 0% 00011.896350% 000% 0Arnavutköy% 0% 000160.7814110% 000% 0Ataşehir% 0% 000308.2487590% 000% 0Avcılar% 0% 000305.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 0
|% 0
|0
|0
|10.529.030
|26.297
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Adalar
|% 0
|% 0
|0
|0
|11.896
|35
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Arnavutköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|160.781
|411
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ataşehir
|% 0
|% 0
|0
|0
|308.248
|759
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Avcılar
|% 0
|% 0
|0
|0
|305.036
|749
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bağcılar
|% 0
|% 0
|0
|0
|510.640
|1.252
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bahçelievler
|% 0
|% 0
|0
|0
|433.497
|1.070
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bakırköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|171.327
|429
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Başakşehir
|% 0
|% 0
|0
|0
|237.488
|592
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bayrampaşa
|% 0
|% 0
|0
|0
|200.220
|499
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Beşiktaş
|% 0
|% 0
|0
|0
|144.827
|363
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Beykoz
|% 0
|% 0
|0
|0
|185.732
|472
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Beylikdüzü
|% 0
|% 0
|0
|0
|210.039
|522
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Beyoğlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|174.190
|441
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Büyükçekmece
|% 0
|% 0
|0
|0
|168.845
|426
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çatalca
|% 0
|% 0
|0
|0
|52.361
|147
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çekmeköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|164.277
|411
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Esenler
|% 0
|% 0
|0
|0
|314.201
|779
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Esenyurt
|% 0
|% 0
|0
|0
|520.865
|1.289
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Eyüp
|% 0
|% 0
|0
|0
|272.417
|689
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Fatih
|% 0
|% 0
|0
|0
|293.451
|751
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gaziosmanpaşa
|% 0
|% 0
|0
|0
|352.644
|867
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Güngören
|% 0
|% 0
|0
|0
|216.971
|538
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadıköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|365.772
|920
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kağıthane
|% 0
|% 0
|0
|0
|321.561
|798
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kartal
|% 0
|% 0
|0
|0
|346.163
|859
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Küçükçekmece
|% 0
|% 0
|0
|0
|541.116
|1.338
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Maltepe
|% 0
|% 0
|0
|0
|371.093
|923
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Pendik
|% 0
|% 0
|0
|0
|487.128
|1.208
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sancaktepe
|% 0
|% 0
|0
|0
|255.212
|630
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sarıyer
|% 0
|% 0
|0
|0
|250.085
|647
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Silivri
|% 0
|% 0
|0
|0
|124.372
|336
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sultanbeyli
|% 0
|% 0
|0
|0
|210.830
|519
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sultangazi
|% 0
|% 0
|0
|0
|348.712
|858
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Şile
|% 0
|% 0
|0
|0
|26.322
|96
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Şişli
|% 0
|% 0
|0
|0
|207.496
|524
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tuzla
|% 0
|% 0
|0
|0
|169.258
|423
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ümraniye
|% 0
|% 0
|0
|0
|491.835
|1.220
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Üsküdar
|% 0
|% 0
|0
|0
|406.630
|1.019
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Zeytinburnu
|% 0
|% 0
|0
|0
|195.492
|488
|0
|% 0
|0
|0
|% 0