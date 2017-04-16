Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,03% 43,97148.636116.639310.003974974% 100271.274265.275% 88Merkez% 54,81% 45,1981.52967.231168.888445445% 100151.454148.760% 90Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 56,03% 43,97148.636116.639310.003974974% 100271.274265.275% 88
Merkez% 54,81% 45,1981.52967.231168.888445445% 100151.454148.760% 90
Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.8112222% 1003.2203.068% 84
Atabey% 55,69% 44,312.1131.6814.2301818% 1003.8823.794% 92
Eğirdir% 59,82% 40,1812.2958.25824.2039090% 10021.26620.553% 88
Gelendost% 49,33% 50,674.9235.05612.3324242% 10010.2619.979% 83
Gönen% 45,64% 54,362.2922.7305.6922121% 1005.0705.022% 89
Keçiborlu% 54,14% 45,865.2894.48011.2034343% 10010.0539.769% 90
Senirkent% 51,02% 48,983.8523.6989.1553535% 1007.7587.550% 85
Sütçüler% 79,1% 20,95.5721.4728.5644545% 1007.2737.044% 85
Şarkikaraağaç% 57,41% 42,599.3606.94319.5217070% 10016.79416.303% 86
Uluborlu% 52,58% 47,422.2652.0435.4872020% 1004.3754.308% 80
Yalvaç% 60,14% 39,8616.64911.03535.076116116% 10028.38827.684% 81
Yenişarbademli% 51,08% 48,927367051.84177% 1001.4801.441% 80

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