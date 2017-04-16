Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,02% 43,98147.845116.065310.003974970% 100269.858263.910% 88Merkez% 54,78% 45,2280.73966.656168.888445441% 99150.066147.395% 90Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 56,02
|% 43,98
|147.845
|116.065
|310.003
|974
|970
|% 100
|269.858
|263.910
|% 88
|Merkez
|% 54,78
|% 45,22
|80.739
|66.656
|168.888
|445
|441
|% 99
|150.066
|147.395
|% 90
|Aksu
|% 57,4
|% 42,6
|1.761
|1.307
|3.811
|22
|22
|% 100
|3.209
|3.068
|% 84
|Atabey
|% 55,69
|% 44,31
|2.113
|1.681
|4.230
|18
|18
|% 100
|3.882
|3.794
|% 92
|Eğirdir
|% 59,82
|% 40,18
|12.295
|8.258
|24.203
|90
|90
|% 100
|21.266
|20.553
|% 88
|Gelendost
|% 49,33
|% 50,67
|4.923
|5.056
|12.332
|42
|42
|% 100
|10.255
|9.979
|% 83
|Gönen
|% 45,62
|% 54,38
|2.291
|2.731
|5.692
|21
|21
|% 100
|5.059
|5.022
|% 89
|Keçiborlu
|% 54,14
|% 45,86
|5.289
|4.480
|11.203
|43
|43
|% 100
|10.053
|9.769
|% 90
|Senirkent
|% 51,02
|% 48,98
|3.852
|3.698
|9.155
|35
|35
|% 100
|7.758
|7.550
|% 85
|Sütçüler
|% 79,1
|% 20,9
|5.572
|1.472
|8.564
|45
|45
|% 100
|7.273
|7.044
|% 85
|Şarkikaraağaç
|% 57,41
|% 42,59
|9.360
|6.943
|19.521
|70
|70
|% 100
|16.794
|16.303
|% 86
|Uluborlu
|% 52,58
|% 47,42
|2.265
|2.043
|5.487
|20
|20
|% 100
|4.375
|4.308
|% 80
|Yalvaç
|% 60,14
|% 39,86
|16.649
|11.035
|35.076
|116
|116
|% 100
|28.388
|27.684
|% 81
|Yenişarbademli
|% 51,08
|% 48,92
|736
|705
|1.841
|7
|7
|% 100
|1.480
|1.441
|% 80