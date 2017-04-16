Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,25% 43,75132.441103.027310.003974883% 91240.763235.468% 87Merkez% 55,34% 44,6667.51254.473168.888445365% 82124.159121.985% 90Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 56,25% 43,75132.441103.027310.003974883% 91240.763235.468% 87
Merkez% 55,34% 44,6667.51254.473168.888445365% 82124.159121.985% 90
Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.8112222% 1003.1753.068% 83
Atabey% 55,7% 44,32.1141.6814.2301818% 1003.8863.795% 92
Eğirdir% 58,18% 41,8210.6867.68124.2039082% 9119.01818.367% 87
Gelendost% 49,33% 50,674.9235.05612.3324242% 10010.2559.979% 83
Gönen% 45,62% 54,382.2912.7315.6922121% 1005.0575.022% 89
Keçiborlu% 54,17% 45,835.2854.47211.2034343% 10010.0359.757% 90
Senirkent% 51,11% 48,893.8523.6849.1553535% 1007.7357.536% 84
Sütçüler% 79,1% 20,95.5721.4728.5644545% 1007.2707.044% 85
Şarkikaraağaç% 57,51% 42,499.3826.93219.5217070% 10016.81016.314% 86
Uluborlu% 52,62% 47,382.2702.0445.4872020% 1004.3744.314% 80
Yalvaç% 59,81% 40,1916.05710.78935.076116113% 9727.50926.846% 81
Yenişarbademli% 51,08% 48,927367051.84177% 1001.4801.441% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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