Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,38% 43,62120.78193.430310.003974811% 83219.050214.211% 87Merkez% 55,36% 44,6459.34047.840168.888445321% 72109.099107.180% 90Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 56,38% 43,62120.78193.430310.003974811% 83219.050214.211% 87
Merkez% 55,36% 44,6459.34047.840168.888445321% 72109.099107.180% 90
Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.8112222% 1003.1753.068% 83
Atabey% 55,7% 44,32.1141.6814.2301818% 1003.8863.795% 92
Eğirdir% 56,93% 43,078.5936.50224.2039067% 7415.60615.095% 88
Gelendost% 49,33% 50,674.9235.05612.3324242% 10010.2559.979% 83
Gönen% 45,62% 54,382.2912.7315.6922121% 1005.0575.022% 89
Keçiborlu% 54,17% 45,835.2854.47211.2034343% 10010.0389.757% 90
Senirkent% 50,59% 49,413.7483.6619.1553535% 1007.6087.409% 83
Sütçüler% 79,1% 20,95.5721.4728.5644545% 1007.2707.044% 85
Şarkikaraağaç% 58,31% 41,698.8286.31119.5217065% 9315.60615.139% 86
Uluborlu% 52,62% 47,382.2702.0445.4872020% 1004.3744.314% 80
Yalvaç% 61,36% 38,6415.3209.64835.076116105% 9125.59624.968% 82
Yenişarbademli% 51,08% 48,927367051.84177% 1001.4801.441% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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