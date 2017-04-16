Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,38% 43,62120.78193.430310.003974811% 83219.050214.211% 87Merkez% 55,36% 44,6459.34047.840168.888445321% 72109.099107.180% 90Aksu% 57,4% 42,61.7611.3073.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 56,38
|% 43,62
|120.781
|93.430
|310.003
|974
|811
|% 83
|219.050
|214.211
|% 87
|Merkez
|% 55,36
|% 44,64
|59.340
|47.840
|168.888
|445
|321
|% 72
|109.099
|107.180
|% 90
|Aksu
|% 57,4
|% 42,6
|1.761
|1.307
|3.811
|22
|22
|% 100
|3.175
|3.068
|% 83
|Atabey
|% 55,7
|% 44,3
|2.114
|1.681
|4.230
|18
|18
|% 100
|3.886
|3.795
|% 92
|Eğirdir
|% 56,93
|% 43,07
|8.593
|6.502
|24.203
|90
|67
|% 74
|15.606
|15.095
|% 88
|Gelendost
|% 49,33
|% 50,67
|4.923
|5.056
|12.332
|42
|42
|% 100
|10.255
|9.979
|% 83
|Gönen
|% 45,62
|% 54,38
|2.291
|2.731
|5.692
|21
|21
|% 100
|5.057
|5.022
|% 89
|Keçiborlu
|% 54,17
|% 45,83
|5.285
|4.472
|11.203
|43
|43
|% 100
|10.038
|9.757
|% 90
|Senirkent
|% 50,59
|% 49,41
|3.748
|3.661
|9.155
|35
|35
|% 100
|7.608
|7.409
|% 83
|Sütçüler
|% 79,1
|% 20,9
|5.572
|1.472
|8.564
|45
|45
|% 100
|7.270
|7.044
|% 85
|Şarkikaraağaç
|% 58,31
|% 41,69
|8.828
|6.311
|19.521
|70
|65
|% 93
|15.606
|15.139
|% 86
|Uluborlu
|% 52,62
|% 47,38
|2.270
|2.044
|5.487
|20
|20
|% 100
|4.374
|4.314
|% 80
|Yalvaç
|% 61,36
|% 38,64
|15.320
|9.648
|35.076
|116
|105
|% 91
|25.596
|24.968
|% 82
|Yenişarbademli
|% 51,08
|% 48,92
|736
|705
|1.841
|7
|7
|% 100
|1.480
|1.441
|% 80