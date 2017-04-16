Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,24% 43,76106.93483.192310.003974732% 75194.473190.126% 87Merkez% 55,06% 44,9449.05940.043168.888445267% 6090.68889.102% 90Aksu% 59,33% 40,671.7611.2073.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 56,24% 43,76106.93483.192310.003974732% 75194.473190.126% 87
Merkez% 55,06% 44,9449.05940.043168.888445267% 6090.68889.102% 90
Aksu% 59,33% 40,671.7611.2073.8112222% 1003.0752.968% 81
Atabey% 57,41% 42,591.9751.4654.2301817% 943.5283.440% 92
Eğirdir% 56,06% 43,947.5325.90324.2039059% 6613.89113.435% 88
Gelendost% 49,33% 50,674.9235.05612.3324242% 10010.2559.979% 83
Gönen% 45,62% 54,382.2912.7315.6922121% 1005.0575.022% 89
Keçiborlu% 54,17% 45,835.2854.47211.2034343% 10010.0379.757% 90
Senirkent% 49,75% 50,253.4583.4939.1553533% 947.1386.951% 83
Sütçüler% 79,09% 20,915.5691.4728.5644545% 1007.2667.041% 85
Şarkikaraağaç% 57,84% 42,168.3036.05219.5217062% 8914.79814.355% 86
Uluborlu% 52,49% 47,512.1321.9305.4872019% 954.1194.062% 80
Yalvaç% 61,62% 38,3813.9108.66435.07611695% 8223.14122.574% 82
Yenişarbademli% 51,11% 48,897367041.84177% 1001.4801.440% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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