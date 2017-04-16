Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 56,24% 43,76106.93483.192310.003974732% 75194.473190.126% 87Merkez% 55,06% 44,9449.05940.043168.888445267% 6090.68889.102% 90Aksu% 59,33% 40,671.7611.2073.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 56,24
|% 43,76
|106.934
|83.192
|310.003
|974
|732
|% 75
|194.473
|190.126
|% 87
|Merkez
|% 55,06
|% 44,94
|49.059
|40.043
|168.888
|445
|267
|% 60
|90.688
|89.102
|% 90
|Aksu
|% 59,33
|% 40,67
|1.761
|1.207
|3.811
|22
|22
|% 100
|3.075
|2.968
|% 81
|Atabey
|% 57,41
|% 42,59
|1.975
|1.465
|4.230
|18
|17
|% 94
|3.528
|3.440
|% 92
|Eğirdir
|% 56,06
|% 43,94
|7.532
|5.903
|24.203
|90
|59
|% 66
|13.891
|13.435
|% 88
|Gelendost
|% 49,33
|% 50,67
|4.923
|5.056
|12.332
|42
|42
|% 100
|10.255
|9.979
|% 83
|Gönen
|% 45,62
|% 54,38
|2.291
|2.731
|5.692
|21
|21
|% 100
|5.057
|5.022
|% 89
|Keçiborlu
|% 54,17
|% 45,83
|5.285
|4.472
|11.203
|43
|43
|% 100
|10.037
|9.757
|% 90
|Senirkent
|% 49,75
|% 50,25
|3.458
|3.493
|9.155
|35
|33
|% 94
|7.138
|6.951
|% 83
|Sütçüler
|% 79,09
|% 20,91
|5.569
|1.472
|8.564
|45
|45
|% 100
|7.266
|7.041
|% 85
|Şarkikaraağaç
|% 57,84
|% 42,16
|8.303
|6.052
|19.521
|70
|62
|% 89
|14.798
|14.355
|% 86
|Uluborlu
|% 52,49
|% 47,51
|2.132
|1.930
|5.487
|20
|19
|% 95
|4.119
|4.062
|% 80
|Yalvaç
|% 61,62
|% 38,38
|13.910
|8.664
|35.076
|116
|95
|% 82
|23.141
|22.574
|% 82
|Yenişarbademli
|% 51,11
|% 48,89
|736
|704
|1.841
|7
|7
|% 100
|1.480
|1.440
|% 80