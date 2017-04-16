Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 57,53% 42,4753.81139.729310.003974396% 4195.46693.540% 87Merkez% 55,61% 44,3920.71916.536168.888445114% 2637.84337.255% 90Aksu% 54,51% 45,493022523.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 57,53% 42,4753.81139.729310.003974396% 4195.46693.540% 87
Merkez% 55,61% 44,3920.71916.536168.888445114% 2637.84337.255% 90
Aksu% 54,51% 45,493022523.811226% 27563554% 68
Atabey% 57,73% 42,271.3741.0064.2301814% 782.4352.380% 83
Eğirdir% 53,18% 46,821.9961.75724.2039021% 233.8443.753% 88
Gelendost% 50,79% 49,212.1672.10012.3324219% 454.3744.267% 84
Gönen% 45,78% 54,222.1652.5645.6922120% 954.7644.729% 89
Keçiborlu% 55,93% 44,073.7042.91811.2034331% 726.8036.622% 91
Senirkent% 39,42% 60,581.0581.6269.1553515% 432.7452.684% 84
Sütçüler% 77,73% 22,274.2751.2258.5644540% 895.6745.500% 84
Şarkikaraağaç% 62,07% 37,935.0983.11519.5217037% 538.4548.213% 86
Uluborlu% 0% 0005.487200% 000% 0
Yalvaç% 63,29% 36,7110.2175.92635.07611672% 6216.48716.143% 81
Yenişarbademli% 51,11% 48,897367041.84177% 1001.4801.440% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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