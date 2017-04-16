Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 57,53% 42,4753.81139.729310.003974396% 4195.46693.540% 87Merkez% 55,61% 44,3920.71916.536168.888445114% 2637.84337.255% 90Aksu% 54,51% 45,493022523.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 57,53
|% 42,47
|53.811
|39.729
|310.003
|974
|396
|% 41
|95.466
|93.540
|% 87
|Merkez
|% 55,61
|% 44,39
|20.719
|16.536
|168.888
|445
|114
|% 26
|37.843
|37.255
|% 90
|Aksu
|% 54,51
|% 45,49
|302
|252
|3.811
|22
|6
|% 27
|563
|554
|% 68
|Atabey
|% 57,73
|% 42,27
|1.374
|1.006
|4.230
|18
|14
|% 78
|2.435
|2.380
|% 83
|Eğirdir
|% 53,18
|% 46,82
|1.996
|1.757
|24.203
|90
|21
|% 23
|3.844
|3.753
|% 88
|Gelendost
|% 50,79
|% 49,21
|2.167
|2.100
|12.332
|42
|19
|% 45
|4.374
|4.267
|% 84
|Gönen
|% 45,78
|% 54,22
|2.165
|2.564
|5.692
|21
|20
|% 95
|4.764
|4.729
|% 89
|Keçiborlu
|% 55,93
|% 44,07
|3.704
|2.918
|11.203
|43
|31
|% 72
|6.803
|6.622
|% 91
|Senirkent
|% 39,42
|% 60,58
|1.058
|1.626
|9.155
|35
|15
|% 43
|2.745
|2.684
|% 84
|Sütçüler
|% 77,73
|% 22,27
|4.275
|1.225
|8.564
|45
|40
|% 89
|5.674
|5.500
|% 84
|Şarkikaraağaç
|% 62,07
|% 37,93
|5.098
|3.115
|19.521
|70
|37
|% 53
|8.454
|8.213
|% 86
|Uluborlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.487
|20
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yalvaç
|% 63,29
|% 36,71
|10.217
|5.926
|35.076
|116
|72
|% 62
|16.487
|16.143
|% 81
|Yenişarbademli
|% 51,11
|% 48,89
|736
|704
|1.841
|7
|7
|% 100
|1.480
|1.440
|% 80