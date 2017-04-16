Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 63,19% 36,8119.45211.333310.003974157% 1631.39530.785% 87Merkez% 58,99% 41,014.8973.404168.88844527% 68.4088.301% 90Aksu% 0% 0003.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 63,19
|% 36,81
|19.452
|11.333
|310.003
|974
|157
|% 16
|31.395
|30.785
|% 87
|Merkez
|% 58,99
|% 41,01
|4.897
|3.404
|168.888
|445
|27
|% 6
|8.408
|8.301
|% 90
|Aksu
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.811
|22
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Atabey
|% 56,26
|% 43,74
|566
|440
|4.230
|18
|7
|% 39
|1.026
|1.006
|% 74
|Eğirdir
|% 56,67
|% 43,33
|1.020
|780
|24.203
|90
|11
|% 12
|1.847
|1.800
|% 88
|Gelendost
|% 56,45
|% 43,55
|1.181
|911
|12.332
|42
|11
|% 26
|2.167
|2.092
|% 85
|Gönen
|% 45,28
|% 54,72
|619
|748
|5.692
|21
|6
|% 29
|1.376
|1.367
|% 89
|Keçiborlu
|% 58,78
|% 41,22
|1.540
|1.080
|11.203
|43
|15
|% 35
|2.682
|2.620
|% 91
|Senirkent
|% 49,74
|% 50,26
|192
|194
|9.155
|35
|2
|% 6
|393
|386
|% 80
|Sütçüler
|% 80,15
|% 19,85
|2.644
|655
|8.564
|45
|28
|% 62
|3.396
|3.299
|% 85
|Şarkikaraağaç
|% 70,23
|% 29,77
|1.649
|699
|19.521
|70
|14
|% 20
|2.411
|2.348
|% 86
|Uluborlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.487
|20
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yalvaç
|% 68,86
|% 31,14
|4.841
|2.189
|35.076
|116
|33
|% 28
|7.136
|7.030
|% 85
|Yenişarbademli
|% 56,53
|% 43,47
|303
|233
|1.841
|7
|3
|% 43
|553
|536
|% 80