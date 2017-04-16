Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 63,19% 36,8119.45211.333310.003974157% 1631.39530.785% 87Merkez% 58,99% 41,014.8973.404168.88844527% 68.4088.301% 90Aksu% 0% 0003.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 63,19% 36,8119.45211.333310.003974157% 1631.39530.785% 87
Merkez% 58,99% 41,014.8973.404168.88844527% 68.4088.301% 90
Aksu% 0% 0003.811220% 000% 0
Atabey% 56,26% 43,745664404.230187% 391.0261.006% 74
Eğirdir% 56,67% 43,331.02078024.2039011% 121.8471.800% 88
Gelendost% 56,45% 43,551.18191112.3324211% 262.1672.092% 85
Gönen% 45,28% 54,726197485.692216% 291.3761.367% 89
Keçiborlu% 58,78% 41,221.5401.08011.2034315% 352.6822.620% 91
Senirkent% 49,74% 50,261921949.155352% 6393386% 80
Sütçüler% 80,15% 19,852.6446558.5644528% 623.3963.299% 85
Şarkikaraağaç% 70,23% 29,771.64969919.5217014% 202.4112.348% 86
Uluborlu% 0% 0005.487200% 000% 0
Yalvaç% 68,86% 31,144.8412.18935.07611633% 287.1367.030% 85
Yenişarbademli% 56,53% 43,473032331.84173% 43553536% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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