Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 35,05% 64,9530.95457.352117.904422422% 10090.80988.306% 77Merkez% 32,25% 67,7519.78541.56282.004243243% 10062.71661.347% 76Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 35,05% 64,9530.95457.352117.904422422% 10090.80988.306% 77
Merkez% 32,25% 67,7519.78541.56282.004243243% 10062.71661.347% 76
Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.7374646% 10010.0359.833% 79
Karakoyunlu% 41,37% 58,632.8003.9688.7573030% 1006.8896.768% 79
Tuzluca% 38,13% 61,873.9496.40914.406103103% 10011.16910.358% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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