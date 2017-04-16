Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 35,03% 64,9730.95457.398117.904422422% 10091.21588.352% 77Merkez% 32,25% 67,7519.78541.56282.004243243% 10062.71561.347% 76Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 35,03
|% 64,97
|30.954
|57.398
|117.904
|422
|422
|% 100
|91.215
|88.352
|% 77
|Merkez
|% 32,25
|% 67,75
|19.785
|41.562
|82.004
|243
|243
|% 100
|62.715
|61.347
|% 76
|Aralık
|% 44,95
|% 55,05
|4.420
|5.413
|12.737
|46
|46
|% 100
|10.035
|9.833
|% 79
|Karakoyunlu
|% 41,31
|% 58,69
|2.800
|3.978
|8.757
|30
|30
|% 100
|6.896
|6.778
|% 79
|Tuzluca
|% 37,99
|% 62,01
|3.949
|6.445
|14.406
|103
|103
|% 100
|11.569
|10.394
|% 80