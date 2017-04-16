Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 35,03% 64,9730.96257.427117.904422422% 10091.33688.389% 77Merkez% 32,26% 67,7419.79341.55682.004243243% 10062.71361.349% 76Aralık% 44,79% 55,214.4205.44812.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 35,03% 64,9730.96257.427117.904422422% 10091.33688.389% 77
Merkez% 32,26% 67,7419.79341.55682.004243243% 10062.71361.349% 76
Aralık% 44,79% 55,214.4205.44812.7374646% 10010.0699.868% 79
Karakoyunlu% 41,31% 58,692.8003.9788.7573030% 1006.8966.778% 79
Tuzluca% 37,99% 62,013.9496.44514.406103103% 10011.65810.394% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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