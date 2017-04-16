Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 35,03% 64,9730.96257.427117.904422422% 10091.33688.389% 77Merkez% 32,26% 67,7419.79341.55682.004243243% 10062.71361.349% 76Aralık% 44,79% 55,214.4205.44812.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 35,03
|% 64,97
|30.962
|57.427
|117.904
|422
|422
|% 100
|91.336
|88.389
|% 77
|Merkez
|% 32,26
|% 67,74
|19.793
|41.556
|82.004
|243
|243
|% 100
|62.713
|61.349
|% 76
|Aralık
|% 44,79
|% 55,21
|4.420
|5.448
|12.737
|46
|46
|% 100
|10.069
|9.868
|% 79
|Karakoyunlu
|% 41,31
|% 58,69
|2.800
|3.978
|8.757
|30
|30
|% 100
|6.896
|6.778
|% 79
|Tuzluca
|% 37,99
|% 62,01
|3.949
|6.445
|14.406
|103
|103
|% 100
|11.658
|10.394
|% 81