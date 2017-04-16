Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 36,73% 63,2727.96848.167117.904422371% 8879.63976.135% 78Merkez% 33,44% 66,5617.22734.28982.004243208% 8652.65351.516% 76Aralık% 45,17% 54,834.1765.07012.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 36,73% 63,2727.96848.167117.904422371% 8879.63976.135% 78
Merkez% 33,44% 66,5617.22734.28982.004243208% 8652.65351.516% 76
Aralık% 45,17% 54,834.1765.07012.7374643% 939.3809.246% 79
Karakoyunlu% 51,44% 48,562.7312.5788.7573023% 775.5055.309% 81
Tuzluca% 38,1% 61,93.8346.23014.40610397% 9412.10110.064% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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