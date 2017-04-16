Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 36,73% 63,2727.96848.167117.904422371% 8879.63976.135% 78Merkez% 33,44% 66,5617.22734.28982.004243208% 8652.65351.516% 76Aralık% 45,17% 54,834.1765.07012.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 36,73
|% 63,27
|27.968
|48.167
|117.904
|422
|371
|% 88
|79.639
|76.135
|% 78
|Merkez
|% 33,44
|% 66,56
|17.227
|34.289
|82.004
|243
|208
|% 86
|52.653
|51.516
|% 76
|Aralık
|% 45,17
|% 54,83
|4.176
|5.070
|12.737
|46
|43
|% 93
|9.380
|9.246
|% 79
|Karakoyunlu
|% 51,44
|% 48,56
|2.731
|2.578
|8.757
|30
|23
|% 77
|5.505
|5.309
|% 81
|Tuzluca
|% 38,1
|% 61,9
|3.834
|6.230
|14.406
|103
|97
|% 94
|12.101
|10.064
|% 87