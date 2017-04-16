Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 37,23% 62,7725.50543.003117.904422337% 8071.72368.508% 78Merkez% 34,13% 65,8715.75230.40482.004243190% 7847.17646.156% 76Aralık% 45,71% 54,293.5084.16712.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 37,23
|% 62,77
|25.505
|43.003
|117.904
|422
|337
|% 80
|71.723
|68.508
|% 78
|Merkez
|% 34,13
|% 65,87
|15.752
|30.404
|82.004
|243
|190
|% 78
|47.176
|46.156
|% 76
|Aralık
|% 45,71
|% 54,29
|3.508
|4.167
|12.737
|46
|37
|% 80
|7.788
|7.675
|% 79
|Karakoyunlu
|% 51,02
|% 48,98
|2.636
|2.531
|8.757
|30
|22
|% 73
|5.360
|5.167
|% 81
|Tuzluca
|% 37,95
|% 62,05
|3.609
|5.901
|14.406
|103
|88
|% 85
|11.399
|9.510
|% 86