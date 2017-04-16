Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 37,23% 62,7725.50543.003117.904422337% 8071.72368.508% 78Merkez% 34,13% 65,8715.75230.40482.004243190% 7847.17646.156% 76Aralık% 45,71% 54,293.5084.16712.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 37,23% 62,7725.50543.003117.904422337% 8071.72368.508% 78
Merkez% 34,13% 65,8715.75230.40482.004243190% 7847.17646.156% 76
Aralık% 45,71% 54,293.5084.16712.7374637% 807.7887.675% 79
Karakoyunlu% 51,02% 48,982.6362.5318.7573022% 735.3605.167% 81
Tuzluca% 37,95% 62,053.6095.90114.40610388% 8511.3999.510% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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