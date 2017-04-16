Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 38,22% 61,7822.52836.413117.904422295% 7062.15258.941% 79Merkez% 34,96% 65,0413.69025.47182.004243165% 6839.98939.161% 76Aralık% 47,39% 52,613.2443.60212.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 38,22
|% 61,78
|22.528
|36.413
|117.904
|422
|295
|% 70
|62.152
|58.941
|% 79
|Merkez
|% 34,96
|% 65,04
|13.690
|25.471
|82.004
|243
|165
|% 68
|39.989
|39.161
|% 76
|Aralık
|% 47,39
|% 52,61
|3.244
|3.602
|12.737
|46
|33
|% 72
|6.945
|6.846
|% 79
|Karakoyunlu
|% 55,95
|% 44,05
|2.182
|1.718
|8.757
|30
|16
|% 53
|4.060
|3.900
|% 82
|Tuzluca
|% 37,77
|% 62,23
|3.412
|5.622
|14.406
|103
|81
|% 79
|11.158
|9.034
|% 89