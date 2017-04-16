Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 38,22% 61,7822.52836.413117.904422295% 7062.15258.941% 79Merkez% 34,96% 65,0413.69025.47182.004243165% 6839.98939.161% 76Aralık% 47,39% 52,613.2443.60212.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 38,22% 61,7822.52836.413117.904422295% 7062.15258.941% 79
Merkez% 34,96% 65,0413.69025.47182.004243165% 6839.98939.161% 76
Aralık% 47,39% 52,613.2443.60212.7374633% 726.9456.846% 79
Karakoyunlu% 55,95% 44,052.1821.7188.7573016% 534.0603.900% 82
Tuzluca% 37,77% 62,233.4125.62214.40610381% 7911.1589.034% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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