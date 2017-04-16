Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 39,88% 60,1218.16627.390117.904422238% 5648.35645.556% 80Merkez% 36,09% 63,9110.77519.08582.004243129% 5330.45629.860% 76Aralık% 54,19% 45,812.6852.27012.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 39,88% 60,1218.16627.390117.904422238% 5648.35645.556% 80
Merkez% 36,09% 63,9110.77519.08582.004243129% 5330.45629.860% 76
Aralık% 54,19% 45,812.6852.27012.7374625% 545.0184.955% 80
Karakoyunlu% 57,35% 42,651.8181.3528.7573013% 433.3193.170% 83
Tuzluca% 38,15% 61,852.8884.68314.40610371% 699.5637.571% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karakoyunlu, Tuzluca, Aralık, Iğdır, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen