Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 39,88% 60,1218.16627.390117.904422238% 5648.35645.556% 80Merkez% 36,09% 63,9110.77519.08582.004243129% 5330.45629.860% 76Aralık% 54,19% 45,812.6852.27012.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 39,88
|% 60,12
|18.166
|27.390
|117.904
|422
|238
|% 56
|48.356
|45.556
|% 80
|Merkez
|% 36,09
|% 63,91
|10.775
|19.085
|82.004
|243
|129
|% 53
|30.456
|29.860
|% 76
|Aralık
|% 54,19
|% 45,81
|2.685
|2.270
|12.737
|46
|25
|% 54
|5.018
|4.955
|% 80
|Karakoyunlu
|% 57,35
|% 42,65
|1.818
|1.352
|8.757
|30
|13
|% 43
|3.319
|3.170
|% 83
|Tuzluca
|% 38,15
|% 61,85
|2.888
|4.683
|14.406
|103
|71
|% 69
|9.563
|7.571
|% 91