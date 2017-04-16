Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 46,15% 53,85399.682466.4391.018.2002.8292.792% 99878.493866.121% 87Altınözü% 79,92% 20,0824.1046.05635.004113113% 10030.49130.160% 87Antakya% 53,86% 46,14107.00591.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 46,15% 53,85399.682466.4391.018.2002.8292.792% 99878.493866.121% 87
Altınözü% 79,92% 20,0824.1046.05635.004113113% 10030.49130.160% 87
Antakya% 53,86% 46,14107.00591.663230.210619612% 99201.207198.668% 88
Arsuz% 24,36% 75,6412.33338.30559.609166161% 9751.18150.638% 89
Belen% 59,04% 40,9611.4727.96022.1466262% 10019.71919.432% 89
Defne% 6,49% 93,515.70782.18099.761270268% 9988.79087.887% 90
Dörtyol% 48,99% 51,0133.76235.15081.070215215% 10070.16168.912% 87
Erzin% 42,3% 57,710.25513.98828.2658181% 10024.71424.243% 87
Hassa% 71,7% 28,320.8618.23535.184112112% 10029.85029.096% 85
İskenderun% 44,37% 55,6365.41081.998170.001439439% 100149.416147.408% 88
Kırıkhan% 71,55% 28,4544.04417.51272.006210210% 10062.44661.556% 87
Kumlu% 64,09% 35,914.2402.3768.0002727% 1006.7216.616% 84
Payas% 56,88% 43,1213.43310.18527.0967272% 10024.15123.618% 89
Reyhanlı% 73,53% 26,4730.46810.96753.230159159% 10042.31941.435% 80
Samandağ% 8,29% 91,715.03555.71977.799210192% 9161.31860.754% 86
Yayladağı% 73,6% 26,411.5534.14518.8197469% 9316.00915.698% 90

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