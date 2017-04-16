Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 46,15% 53,85399.682466.4391.018.2002.8292.792% 99878.493866.121% 87Altınözü% 79,92% 20,0824.1046.05635.004113113% 10030.49130.160% 87Antakya% 53,86% 46,14107.00591.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 46,15
|% 53,85
|399.682
|466.439
|1.018.200
|2.829
|2.792
|% 99
|878.493
|866.121
|% 87
|Altınözü
|% 79,92
|% 20,08
|24.104
|6.056
|35.004
|113
|113
|% 100
|30.491
|30.160
|% 87
|Antakya
|% 53,86
|% 46,14
|107.005
|91.663
|230.210
|619
|612
|% 99
|201.207
|198.668
|% 88
|Arsuz
|% 24,36
|% 75,64
|12.333
|38.305
|59.609
|166
|161
|% 97
|51.181
|50.638
|% 89
|Belen
|% 59,04
|% 40,96
|11.472
|7.960
|22.146
|62
|62
|% 100
|19.719
|19.432
|% 89
|Defne
|% 6,49
|% 93,51
|5.707
|82.180
|99.761
|270
|268
|% 99
|88.790
|87.887
|% 90
|Dörtyol
|% 48,99
|% 51,01
|33.762
|35.150
|81.070
|215
|215
|% 100
|70.161
|68.912
|% 87
|Erzin
|% 42,3
|% 57,7
|10.255
|13.988
|28.265
|81
|81
|% 100
|24.714
|24.243
|% 87
|Hassa
|% 71,7
|% 28,3
|20.861
|8.235
|35.184
|112
|112
|% 100
|29.850
|29.096
|% 85
|İskenderun
|% 44,37
|% 55,63
|65.410
|81.998
|170.001
|439
|439
|% 100
|149.416
|147.408
|% 88
|Kırıkhan
|% 71,55
|% 28,45
|44.044
|17.512
|72.006
|210
|210
|% 100
|62.446
|61.556
|% 87
|Kumlu
|% 64,09
|% 35,91
|4.240
|2.376
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.721
|6.616
|% 84
|Payas
|% 56,88
|% 43,12
|13.433
|10.185
|27.096
|72
|72
|% 100
|24.151
|23.618
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,53
|% 26,47
|30.468
|10.967
|53.230
|159
|159
|% 100
|42.319
|41.435
|% 80
|Samandağ
|% 8,29
|% 91,71
|5.035
|55.719
|77.799
|210
|192
|% 91
|61.318
|60.754
|% 86
|Yayladağı
|% 73,6
|% 26,4
|11.553
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.009
|15.698
|% 90