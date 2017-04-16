Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 47,33% 52,67380.406423.2651.018.2002.8292.609% 92814.797803.671% 87Altınözü% 79,86% 20,1424.0156.05635.004113113% 10030.34330.071% 87Antakya% 55,95% 44,0599.47578.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 47,33% 52,67380.406423.2651.018.2002.8292.609% 92814.797803.671% 87
Altınözü% 79,86% 20,1424.0156.05635.004113113% 10030.34330.071% 87
Antakya% 55,95% 44,0599.47578.313230.210619553% 89180.034177.788% 88
Arsuz% 26,6% 73,410.60129.25059.609166128% 7740.28039.851% 89
Belen% 59,04% 40,9611.4727.96022.1466262% 10019.66519.432% 89
Defne% 6,38% 93,625.37478.83999.761270257% 9585.06984.213% 90
Dörtyol% 48,99% 51,0133.75935.15481.070215215% 10070.06968.913% 86
Erzin% 42,3% 57,710.25513.98828.2658181% 10024.70624.243% 87
Hassa% 71,9% 28,120.7228.10035.184112112% 10029.54328.822% 84
İskenderun% 43,18% 56,8256.90474.873170.001439394% 90133.455131.777% 88
Kırıkhan% 71,51% 28,4943.94217.51172.006210210% 10062.34261.453% 87
Kumlu% 64,18% 35,824.1722.3288.0002727% 1006.5986.500% 82
Payas% 56,89% 43,1113.24610.03827.0967271% 9923.78423.284% 89
Reyhanlı% 73,54% 26,4630.46810.96553.230159159% 10042.24541.433% 79
Samandağ% 8,86% 91,144.44845.74577.799210158% 7550.65450.193% 87
Yayladağı% 73,6% 26,411.5534.14518.8197469% 9316.01015.698% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin