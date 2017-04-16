Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 47,33% 52,67380.406423.2651.018.2002.8292.609% 92814.797803.671% 87Altınözü% 79,86% 20,1424.0156.05635.004113113% 10030.34330.071% 87Antakya% 55,95% 44,0599.47578.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 47,33
|% 52,67
|380.406
|423.265
|1.018.200
|2.829
|2.609
|% 92
|814.797
|803.671
|% 87
|Altınözü
|% 79,86
|% 20,14
|24.015
|6.056
|35.004
|113
|113
|% 100
|30.343
|30.071
|% 87
|Antakya
|% 55,95
|% 44,05
|99.475
|78.313
|230.210
|619
|553
|% 89
|180.034
|177.788
|% 88
|Arsuz
|% 26,6
|% 73,4
|10.601
|29.250
|59.609
|166
|128
|% 77
|40.280
|39.851
|% 89
|Belen
|% 59,04
|% 40,96
|11.472
|7.960
|22.146
|62
|62
|% 100
|19.665
|19.432
|% 89
|Defne
|% 6,38
|% 93,62
|5.374
|78.839
|99.761
|270
|257
|% 95
|85.069
|84.213
|% 90
|Dörtyol
|% 48,99
|% 51,01
|33.759
|35.154
|81.070
|215
|215
|% 100
|70.069
|68.913
|% 86
|Erzin
|% 42,3
|% 57,7
|10.255
|13.988
|28.265
|81
|81
|% 100
|24.706
|24.243
|% 87
|Hassa
|% 71,9
|% 28,1
|20.722
|8.100
|35.184
|112
|112
|% 100
|29.543
|28.822
|% 84
|İskenderun
|% 43,18
|% 56,82
|56.904
|74.873
|170.001
|439
|394
|% 90
|133.455
|131.777
|% 88
|Kırıkhan
|% 71,51
|% 28,49
|43.942
|17.511
|72.006
|210
|210
|% 100
|62.342
|61.453
|% 87
|Kumlu
|% 64,18
|% 35,82
|4.172
|2.328
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.598
|6.500
|% 82
|Payas
|% 56,89
|% 43,11
|13.246
|10.038
|27.096
|72
|71
|% 99
|23.784
|23.284
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,54
|% 26,46
|30.468
|10.965
|53.230
|159
|159
|% 100
|42.245
|41.433
|% 79
|Samandağ
|% 8,86
|% 91,14
|4.448
|45.745
|77.799
|210
|158
|% 75
|50.654
|50.193
|% 87
|Yayladağı
|% 73,6
|% 26,4
|11.553
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.010
|15.698
|% 90