Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 48,74% 51,26368.421387.5391.018.2002.8292.465% 87766.546755.960% 87Altınözü% 79,83% 20,1723.9946.06135.004113113% 10030.30730.055% 87Antakya% 57,43% 42,5794.06069.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 48,74% 51,26368.421387.5391.018.2002.8292.465% 87766.546755.960% 87
Altınözü% 79,83% 20,1723.9946.06135.004113113% 10030.30730.055% 87
Antakya% 57,43% 42,5794.06069.719230.210619511% 83165.878163.779% 88
Arsuz% 28,29% 71,719.96625.25659.609166114% 6935.60235.222% 89
Belen% 59,04% 40,9611.4727.96022.1466262% 10019.66519.432% 89
Defne% 6,51% 93,495.14973.93299.761270242% 9079.89079.081% 90
Dörtyol% 48,95% 51,0532.16333.53881.070215205% 9566.82865.701% 86
Erzin% 42,3% 57,710.25513.98828.2658181% 10024.70624.243% 87
Hassa% 71,83% 28,1720.6488.09835.184112111% 9929.46628.746% 84
İskenderun% 44,05% 55,9552.82067.080170.001439359% 82121.430119.900% 88
Kırıkhan% 71,52% 28,4843.96417.51172.006210210% 10062.35861.475% 87
Kumlu% 64,17% 35,834.1702.3288.0002727% 1006.5946.498% 82
Payas% 56,89% 43,1113.24510.03827.0967271% 9923.78323.283% 89
Reyhanlı% 73,51% 26,4930.45710.97453.230159159% 10042.22741.431% 79
Samandağ% 10,88% 89,124.50536.91177.799210131% 6241.80241.416% 87
Yayladağı% 73,6% 26,411.5534.14518.8197469% 9316.01015.698% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin