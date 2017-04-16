Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 48,74% 51,26368.421387.5391.018.2002.8292.465% 87766.546755.960% 87Altınözü% 79,83% 20,1723.9946.06135.004113113% 10030.30730.055% 87Antakya% 57,43% 42,5794.06069.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 48,74
|% 51,26
|368.421
|387.539
|1.018.200
|2.829
|2.465
|% 87
|766.546
|755.960
|% 87
|Altınözü
|% 79,83
|% 20,17
|23.994
|6.061
|35.004
|113
|113
|% 100
|30.307
|30.055
|% 87
|Antakya
|% 57,43
|% 42,57
|94.060
|69.719
|230.210
|619
|511
|% 83
|165.878
|163.779
|% 88
|Arsuz
|% 28,29
|% 71,71
|9.966
|25.256
|59.609
|166
|114
|% 69
|35.602
|35.222
|% 89
|Belen
|% 59,04
|% 40,96
|11.472
|7.960
|22.146
|62
|62
|% 100
|19.665
|19.432
|% 89
|Defne
|% 6,51
|% 93,49
|5.149
|73.932
|99.761
|270
|242
|% 90
|79.890
|79.081
|% 90
|Dörtyol
|% 48,95
|% 51,05
|32.163
|33.538
|81.070
|215
|205
|% 95
|66.828
|65.701
|% 86
|Erzin
|% 42,3
|% 57,7
|10.255
|13.988
|28.265
|81
|81
|% 100
|24.706
|24.243
|% 87
|Hassa
|% 71,83
|% 28,17
|20.648
|8.098
|35.184
|112
|111
|% 99
|29.466
|28.746
|% 84
|İskenderun
|% 44,05
|% 55,95
|52.820
|67.080
|170.001
|439
|359
|% 82
|121.430
|119.900
|% 88
|Kırıkhan
|% 71,52
|% 28,48
|43.964
|17.511
|72.006
|210
|210
|% 100
|62.358
|61.475
|% 87
|Kumlu
|% 64,17
|% 35,83
|4.170
|2.328
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.594
|6.498
|% 82
|Payas
|% 56,89
|% 43,11
|13.245
|10.038
|27.096
|72
|71
|% 99
|23.783
|23.283
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,51
|% 26,49
|30.457
|10.974
|53.230
|159
|159
|% 100
|42.227
|41.431
|% 79
|Samandağ
|% 10,88
|% 89,12
|4.505
|36.911
|77.799
|210
|131
|% 62
|41.802
|41.416
|% 87
|Yayladağı
|% 73,6
|% 26,4
|11.553
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.010
|15.698
|% 90