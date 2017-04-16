Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 49,37% 50,63340.993349.7601.018.2002.8292.268% 80700.353690.753% 87Altınözü% 79,12% 20,8820.9915.54035.00411399% 8826.68726.531% 87Antakya% 56,9% 43,183.79263.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 49,37% 50,63340.993349.7601.018.2002.8292.268% 80700.353690.753% 87
Altınözü% 79,12% 20,8820.9915.54035.00411399% 8826.68726.531% 87
Antakya% 56,9% 43,183.79263.460230.210619462% 75149.127147.252% 88
Arsuz% 31,34% 68,669.66021.16059.609166101% 6131.15530.820% 89
Belen% 59,82% 40,1811.0667.43422.1466259% 9518.72418.500% 89
Defne% 6,17% 93,834.45767.77399.761270221% 8272.95572.230% 90
Dörtyol% 48,95% 51,0532.16333.53981.070215205% 9566.77965.702% 86
Erzin% 42,3% 57,710.25513.98828.2658181% 10024.70624.243% 87
Hassa% 71,69% 28,3120.0747.92735.184112108% 9628.70028.001% 84
İskenderun% 44,64% 55,3643.19853.581170.001439292% 6797.99196.779% 88
Kırıkhan% 71,73% 28,2742.26416.65872.006210202% 9659.77058.922% 87
Kumlu% 64,36% 35,644.1812.3158.0002727% 1006.5876.496% 82
Payas% 56,89% 43,1113.24510.03827.0967271% 9923.78323.283% 89
Reyhanlı% 73,63% 26,3729.78510.66553.230159156% 9841.19940.450% 79
Samandağ% 12,02% 87,984.30931.53777.799210115% 5536.18235.846% 87
Yayladağı% 73,6% 26,411.5534.14518.8197469% 9316.00815.698% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin