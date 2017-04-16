Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 49,37% 50,63340.993349.7601.018.2002.8292.268% 80700.353690.753% 87Altınözü% 79,12% 20,8820.9915.54035.00411399% 8826.68726.531% 87Antakya% 56,9% 43,183.79263.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 49,37
|% 50,63
|340.993
|349.760
|1.018.200
|2.829
|2.268
|% 80
|700.353
|690.753
|% 87
|Altınözü
|% 79,12
|% 20,88
|20.991
|5.540
|35.004
|113
|99
|% 88
|26.687
|26.531
|% 87
|Antakya
|% 56,9
|% 43,1
|83.792
|63.460
|230.210
|619
|462
|% 75
|149.127
|147.252
|% 88
|Arsuz
|% 31,34
|% 68,66
|9.660
|21.160
|59.609
|166
|101
|% 61
|31.155
|30.820
|% 89
|Belen
|% 59,82
|% 40,18
|11.066
|7.434
|22.146
|62
|59
|% 95
|18.724
|18.500
|% 89
|Defne
|% 6,17
|% 93,83
|4.457
|67.773
|99.761
|270
|221
|% 82
|72.955
|72.230
|% 90
|Dörtyol
|% 48,95
|% 51,05
|32.163
|33.539
|81.070
|215
|205
|% 95
|66.779
|65.702
|% 86
|Erzin
|% 42,3
|% 57,7
|10.255
|13.988
|28.265
|81
|81
|% 100
|24.706
|24.243
|% 87
|Hassa
|% 71,69
|% 28,31
|20.074
|7.927
|35.184
|112
|108
|% 96
|28.700
|28.001
|% 84
|İskenderun
|% 44,64
|% 55,36
|43.198
|53.581
|170.001
|439
|292
|% 67
|97.991
|96.779
|% 88
|Kırıkhan
|% 71,73
|% 28,27
|42.264
|16.658
|72.006
|210
|202
|% 96
|59.770
|58.922
|% 87
|Kumlu
|% 64,36
|% 35,64
|4.181
|2.315
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.587
|6.496
|% 82
|Payas
|% 56,89
|% 43,11
|13.245
|10.038
|27.096
|72
|71
|% 99
|23.783
|23.283
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,63
|% 26,37
|29.785
|10.665
|53.230
|159
|156
|% 98
|41.199
|40.450
|% 79
|Samandağ
|% 12,02
|% 87,98
|4.309
|31.537
|77.799
|210
|115
|% 55
|36.182
|35.846
|% 87
|Yayladağı
|% 73,6
|% 26,4
|11.553
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.008
|15.698
|% 90