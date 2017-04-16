Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 50,39% 49,61308.795303.9931.018.2002.8292.030% 72621.332612.788% 87Altınözü% 79,62% 20,3818.3694.70235.00411387% 7723.18123.071% 87Antakya% 56,44% 43,5672.10055.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 50,39% 49,61308.795303.9931.018.2002.8292.030% 72621.332612.788% 87
Altınözü% 79,62% 20,3818.3694.70235.00411387% 7723.18123.071% 87
Antakya% 56,44% 43,5672.10055.640230.210619403% 65129.318127.740% 88
Arsuz% 34,51% 65,499.44717.93059.60916691% 5527.67527.377% 88
Belen% 59,89% 40,1110.8967.29822.1466258% 9418.40518.194% 89
Defne% 5,75% 94,253.73261.13799.761270199% 7465.51864.869% 90
Dörtyol% 48,76% 51,2430.72132.28381.070215196% 9164.01663.004% 86
Erzin% 42,77% 57,239.71713.00028.2658176% 9423.15622.717% 87
Hassa% 71,45% 28,5518.9687.57935.184112103% 9227.20926.547% 83
İskenderun% 47,99% 52,0133.97936.825170.001439215% 4971.68370.804% 88
Kırıkhan% 71,53% 28,4738.49215.31972.006210186% 8954.61053.811% 86
Kumlu% 64,02% 35,984.1632.3408.0002727% 1006.5876.503% 82
Payas% 56,88% 43,1213.0509.89527.0967270% 9723.43822.945% 89
Reyhanlı% 73,65% 26,3529.58710.58353.230159155% 9740.89840.170% 79
Samandağ% 13,72% 86,284.02525.31777.79921095% 4529.63429.342% 86
Yayladağı% 73,59% 26,4111.5494.14518.8197469% 9316.00415.694% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin