Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 50,39% 49,61308.795303.9931.018.2002.8292.030% 72621.332612.788% 87Altınözü% 79,62% 20,3818.3694.70235.00411387% 7723.18123.071% 87Antakya% 56,44% 43,5672.10055.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 50,39
|% 49,61
|308.795
|303.993
|1.018.200
|2.829
|2.030
|% 72
|621.332
|612.788
|% 87
|Altınözü
|% 79,62
|% 20,38
|18.369
|4.702
|35.004
|113
|87
|% 77
|23.181
|23.071
|% 87
|Antakya
|% 56,44
|% 43,56
|72.100
|55.640
|230.210
|619
|403
|% 65
|129.318
|127.740
|% 88
|Arsuz
|% 34,51
|% 65,49
|9.447
|17.930
|59.609
|166
|91
|% 55
|27.675
|27.377
|% 88
|Belen
|% 59,89
|% 40,11
|10.896
|7.298
|22.146
|62
|58
|% 94
|18.405
|18.194
|% 89
|Defne
|% 5,75
|% 94,25
|3.732
|61.137
|99.761
|270
|199
|% 74
|65.518
|64.869
|% 90
|Dörtyol
|% 48,76
|% 51,24
|30.721
|32.283
|81.070
|215
|196
|% 91
|64.016
|63.004
|% 86
|Erzin
|% 42,77
|% 57,23
|9.717
|13.000
|28.265
|81
|76
|% 94
|23.156
|22.717
|% 87
|Hassa
|% 71,45
|% 28,55
|18.968
|7.579
|35.184
|112
|103
|% 92
|27.209
|26.547
|% 83
|İskenderun
|% 47,99
|% 52,01
|33.979
|36.825
|170.001
|439
|215
|% 49
|71.683
|70.804
|% 88
|Kırıkhan
|% 71,53
|% 28,47
|38.492
|15.319
|72.006
|210
|186
|% 89
|54.610
|53.811
|% 86
|Kumlu
|% 64,02
|% 35,98
|4.163
|2.340
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.587
|6.503
|% 82
|Payas
|% 56,88
|% 43,12
|13.050
|9.895
|27.096
|72
|70
|% 97
|23.438
|22.945
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,65
|% 26,35
|29.587
|10.583
|53.230
|159
|155
|% 97
|40.898
|40.170
|% 79
|Samandağ
|% 13,72
|% 86,28
|4.025
|25.317
|77.799
|210
|95
|% 45
|29.634
|29.342
|% 86
|Yayladağı
|% 73,59
|% 26,41
|11.549
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.004
|15.694
|% 90