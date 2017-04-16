Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 52,32% 47,68276.813252.2481.018.2002.8291.772% 63536.510529.061% 87Altınözü% 80,46% 19,5415.9963.88535.00411376% 6719.97219.881% 88Antakya% 57,28% 42,7262.62446.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 52,32
|% 47,68
|276.813
|252.248
|1.018.200
|2.829
|1.772
|% 63
|536.510
|529.061
|% 87
|Altınözü
|% 80,46
|% 19,54
|15.996
|3.885
|35.004
|113
|76
|% 67
|19.972
|19.881
|% 88
|Antakya
|% 57,28
|% 42,72
|62.624
|46.702
|230.210
|619
|346
|% 56
|110.700
|109.326
|% 87
|Arsuz
|% 38,5
|% 61,5
|9.224
|14.732
|59.609
|166
|81
|% 49
|24.227
|23.956
|% 88
|Belen
|% 60,28
|% 39,72
|10.748
|7.082
|22.146
|62
|57
|% 92
|18.031
|17.830
|% 89
|Defne
|% 6,35
|% 93,65
|3.088
|45.572
|99.761
|270
|151
|% 56
|49.134
|48.660
|% 89
|Dörtyol
|% 49,01
|% 50,99
|28.548
|29.707
|81.070
|215
|181
|% 84
|59.149
|58.255
|% 86
|Erzin
|% 44,48
|% 55,52
|9.276
|11.578
|28.265
|81
|70
|% 86
|21.230
|20.854
|% 88
|Hassa
|% 70,07
|% 29,93
|16.066
|6.864
|35.184
|112
|89
|% 79
|23.472
|22.930
|% 83
|İskenderun
|% 49,18
|% 50,82
|24.040
|24.837
|170.001
|439
|150
|% 34
|49.546
|48.877
|% 88
|Kırıkhan
|% 72,09
|% 27,91
|36.645
|14.184
|72.006
|210
|177
|% 84
|51.584
|50.829
|% 87
|Kumlu
|% 64,02
|% 35,98
|4.163
|2.340
|8.000
|27
|27
|% 100
|6.587
|6.503
|% 82
|Payas
|% 57,23
|% 42,77
|12.145
|9.077
|27.096
|72
|65
|% 90
|21.669
|21.222
|% 89
|Reyhanlı
|% 73,86
|% 26,14
|28.800
|10.191
|53.230
|159
|151
|% 95
|39.696
|38.991
|% 79
|Samandağ
|% 15,44
|% 84,56
|3.900
|21.352
|77.799
|210
|82
|% 39
|25.509
|25.252
|% 87
|Yayladağı
|% 73,59
|% 26,41
|11.550
|4.145
|18.819
|74
|69
|% 93
|16.004
|15.695
|% 90