Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 52,32% 47,68276.813252.2481.018.2002.8291.772% 63536.510529.061% 87Altınözü% 80,46% 19,5415.9963.88535.00411376% 6719.97219.881% 88Antakya% 57,28% 42,7262.62446.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 52,32% 47,68276.813252.2481.018.2002.8291.772% 63536.510529.061% 87
Altınözü% 80,46% 19,5415.9963.88535.00411376% 6719.97219.881% 88
Antakya% 57,28% 42,7262.62446.702230.210619346% 56110.700109.326% 87
Arsuz% 38,5% 61,59.22414.73259.60916681% 4924.22723.956% 88
Belen% 60,28% 39,7210.7487.08222.1466257% 9218.03117.830% 89
Defne% 6,35% 93,653.08845.57299.761270151% 5649.13448.660% 89
Dörtyol% 49,01% 50,9928.54829.70781.070215181% 8459.14958.255% 86
Erzin% 44,48% 55,529.27611.57828.2658170% 8621.23020.854% 88
Hassa% 70,07% 29,9316.0666.86435.18411289% 7923.47222.930% 83
İskenderun% 49,18% 50,8224.04024.837170.001439150% 3449.54648.877% 88
Kırıkhan% 72,09% 27,9136.64514.18472.006210177% 8451.58450.829% 87
Kumlu% 64,02% 35,984.1632.3408.0002727% 1006.5876.503% 82
Payas% 57,23% 42,7712.1459.07727.0967265% 9021.66921.222% 89
Reyhanlı% 73,86% 26,1428.80010.19153.230159151% 9539.69638.991% 79
Samandağ% 15,44% 84,563.90021.35277.79921082% 3925.50925.252% 87
Yayladağı% 73,59% 26,4111.5504.14518.8197469% 9316.00415.695% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin