Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 58,13% 41,87132.65195.5271.018.2002.829820% 29231.356228.178% 85Altınözü% 83,62% 16,387.6091.49035.00411339% 359.1629.099% 86Antakya% 60,8% 39,219.54812.601230.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 58,13
|% 41,87
|132.651
|95.527
|1.018.200
|2.829
|820
|% 29
|231.356
|228.178
|% 85
|Altınözü
|% 83,62
|% 16,38
|7.609
|1.490
|35.004
|113
|39
|% 35
|9.162
|9.099
|% 86
|Antakya
|% 60,8
|% 39,2
|19.548
|12.601
|230.210
|619
|106
|% 17
|32.541
|32.149
|% 86
|Arsuz
|% 55,25
|% 44,75
|5.972
|4.837
|59.609
|166
|40
|% 24
|10.946
|10.809
|% 89
|Belen
|% 63,32
|% 36,68
|5.565
|3.224
|22.146
|62
|29
|% 47
|8.870
|8.789
|% 88
|Defne
|% 5,59
|% 94,41
|843
|14.250
|99.761
|270
|49
|% 18
|15.232
|15.093
|% 87
|Dörtyol
|% 48,58
|% 51,42
|12.366
|13.088
|81.070
|215
|79
|% 37
|25.839
|25.454
|% 86
|Erzin
|% 44,49
|% 55,51
|5.381
|6.713
|28.265
|81
|41
|% 51
|12.296
|12.094
|% 88
|Hassa
|% 71,43
|% 28,57
|11.040
|4.416
|35.184
|112
|63
|% 56
|15.821
|15.456
|% 79
|İskenderun
|% 53,98
|% 46,02
|5.713
|4.870
|170.001
|439
|34
|% 8
|10.707
|10.583
|% 90
|Kırıkhan
|% 72,28
|% 27,72
|22.248
|8.533
|72.006
|210
|112
|% 53
|31.187
|30.781
|% 87
|Kumlu
|% 67,68
|% 32,32
|2.264
|1.081
|8.000
|27
|16
|% 59
|3.402
|3.345
|% 84
|Payas
|% 56,66
|% 43,34
|5.801
|4.437
|27.096
|72
|31
|% 43
|10.421
|10.238
|% 88
|Reyhanlı
|% 73,23
|% 26,77
|16.721
|6.112
|53.230
|159
|92
|% 58
|23.138
|22.833
|% 79
|Samandağ
|% 25,65
|% 74,35
|2.454
|7.115
|77.799
|210
|35
|% 17
|9.673
|9.569
|% 82
|Yayladağı
|% 76,78
|% 23,22
|9.126
|2.760
|18.819
|74
|54
|% 73
|12.121
|11.886
|% 90