Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 58,13% 41,87132.65195.5271.018.2002.829820% 29231.356228.178% 85Altınözü% 83,62% 16,387.6091.49035.00411339% 359.1629.099% 86Antakya% 60,8% 39,219.54812.601230.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 58,13% 41,87132.65195.5271.018.2002.829820% 29231.356228.178% 85
Altınözü% 83,62% 16,387.6091.49035.00411339% 359.1629.099% 86
Antakya% 60,8% 39,219.54812.601230.210619106% 1732.54132.149% 86
Arsuz% 55,25% 44,755.9724.83759.60916640% 2410.94610.809% 89
Belen% 63,32% 36,685.5653.22422.1466229% 478.8708.789% 88
Defne% 5,59% 94,4184314.25099.76127049% 1815.23215.093% 87
Dörtyol% 48,58% 51,4212.36613.08881.07021579% 3725.83925.454% 86
Erzin% 44,49% 55,515.3816.71328.2658141% 5112.29612.094% 88
Hassa% 71,43% 28,5711.0404.41635.18411263% 5615.82115.456% 79
İskenderun% 53,98% 46,025.7134.870170.00143934% 810.70710.583% 90
Kırıkhan% 72,28% 27,7222.2488.53372.006210112% 5331.18730.781% 87
Kumlu% 67,68% 32,322.2641.0818.0002716% 593.4023.345% 84
Payas% 56,66% 43,345.8014.43727.0967231% 4310.42110.238% 88
Reyhanlı% 73,23% 26,7716.7216.11253.23015992% 5823.13822.833% 79
Samandağ% 25,65% 74,352.4547.11577.79921035% 179.6739.569% 82
Yayladağı% 76,78% 23,229.1262.76018.8197454% 7312.12111.886% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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