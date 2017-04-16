Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 60,27% 39,7374.83149.3231.018.2002.829476% 17125.900124.154% 85Altınözü% 81,85% 18,154.6131.02335.00411327% 245.6855.636% 86Antakya% 60,37% 39,635.6843.731230.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 60,27% 39,7374.83149.3231.018.2002.829476% 17125.900124.154% 85
Altınözü% 81,85% 18,154.6131.02335.00411327% 245.6855.636% 86
Antakya% 60,37% 39,635.6843.731230.21061932% 59.5219.415% 84
Arsuz% 55,14% 44,862.8192.29359.60916620% 125.1775.112% 90
Belen% 66,89% 33,112.8181.39522.1466215% 244.2564.213% 90
Defne% 7,12% 92,885266.86299.76127024% 97.4367.388% 89
Dörtyol% 48,6% 51,47.2197.63481.07021547% 2215.08014.853% 85
Erzin% 49,35% 50,652.8712.94728.2658119% 235.9225.818% 87
Hassa% 69,71% 30,299.1883.99335.18411255% 4913.48013.181% 76
İskenderun% 57,62% 42,383.9712.921170.00143922% 56.9736.892% 92
Kırıkhan% 74,77% 25,2314.3544.84472.00621074% 3519.42819.198% 87
Kumlu% 61,06% 38,941.0306578.000279% 331.7221.687% 81
Payas% 53,97% 46,032.5692.19127.0967215% 214.8234.760% 88
Reyhanlı% 72,41% 27,599.8013.73453.23015958% 3613.72113.535% 80
Samandağ% 22,79% 77,219283.14477.79921017% 84.1154.072% 77
Yayladağı% 76,72% 23,286.4401.95418.8197442% 578.5618.394% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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