Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 60,27% 39,7374.83149.3231.018.2002.829476% 17125.900124.154% 85Altınözü% 81,85% 18,154.6131.02335.00411327% 245.6855.636% 86Antakya% 60,37% 39,635.6843.731230.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 60,27
|% 39,73
|74.831
|49.323
|1.018.200
|2.829
|476
|% 17
|125.900
|124.154
|% 85
|Altınözü
|% 81,85
|% 18,15
|4.613
|1.023
|35.004
|113
|27
|% 24
|5.685
|5.636
|% 86
|Antakya
|% 60,37
|% 39,63
|5.684
|3.731
|230.210
|619
|32
|% 5
|9.521
|9.415
|% 84
|Arsuz
|% 55,14
|% 44,86
|2.819
|2.293
|59.609
|166
|20
|% 12
|5.177
|5.112
|% 90
|Belen
|% 66,89
|% 33,11
|2.818
|1.395
|22.146
|62
|15
|% 24
|4.256
|4.213
|% 90
|Defne
|% 7,12
|% 92,88
|526
|6.862
|99.761
|270
|24
|% 9
|7.436
|7.388
|% 89
|Dörtyol
|% 48,6
|% 51,4
|7.219
|7.634
|81.070
|215
|47
|% 22
|15.080
|14.853
|% 85
|Erzin
|% 49,35
|% 50,65
|2.871
|2.947
|28.265
|81
|19
|% 23
|5.922
|5.818
|% 87
|Hassa
|% 69,71
|% 30,29
|9.188
|3.993
|35.184
|112
|55
|% 49
|13.480
|13.181
|% 76
|İskenderun
|% 57,62
|% 42,38
|3.971
|2.921
|170.001
|439
|22
|% 5
|6.973
|6.892
|% 92
|Kırıkhan
|% 74,77
|% 25,23
|14.354
|4.844
|72.006
|210
|74
|% 35
|19.428
|19.198
|% 87
|Kumlu
|% 61,06
|% 38,94
|1.030
|657
|8.000
|27
|9
|% 33
|1.722
|1.687
|% 81
|Payas
|% 53,97
|% 46,03
|2.569
|2.191
|27.096
|72
|15
|% 21
|4.823
|4.760
|% 88
|Reyhanlı
|% 72,41
|% 27,59
|9.801
|3.734
|53.230
|159
|58
|% 36
|13.721
|13.535
|% 80
|Samandağ
|% 22,79
|% 77,21
|928
|3.144
|77.799
|210
|17
|% 8
|4.115
|4.072
|% 77
|Yayladağı
|% 76,72
|% 23,28
|6.440
|1.954
|18.819
|74
|42
|% 57
|8.561
|8.394
|% 90