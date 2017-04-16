Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 68,93% 31,079.7704.4031.018.2002.82993% 314.37414.173% 70Altınözü% 87,89% 12,1190012435.0041137% 61.0481.024% 90Antakya% 78,41% 21,59552152230.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 68,93
|% 31,07
|9.770
|4.403
|1.018.200
|2.829
|93
|% 3
|14.374
|14.173
|% 70
|Altınözü
|% 87,89
|% 12,11
|900
|124
|35.004
|113
|7
|% 6
|1.048
|1.024
|% 90
|Antakya
|% 78,41
|% 21,59
|552
|152
|230.210
|619
|2
|% 0
|724
|704
|% 92
|Arsuz
|% 60,49
|% 39,51
|297
|194
|59.609
|166
|3
|% 2
|501
|491
|% 92
|Belen
|% 78,95
|% 21,05
|105
|28
|22.146
|62
|1
|% 2
|133
|133
|% 96
|Defne
|% 7,12
|% 92,88
|72
|939
|99.761
|270
|4
|% 1
|1.017
|1.011
|% 88
|Dörtyol
|% 77,6
|% 22,4
|142
|41
|81.070
|215
|1
|% 0
|190
|183
|% 95
|Erzin
|% 40,13
|% 59,87
|254
|379
|28.265
|81
|2
|% 2
|644
|633
|% 88
|Hassa
|% 73,82
|% 26,18
|1.830
|649
|35.184
|112
|21
|% 19
|2.500
|2.479
|% 36
|İskenderun
|% 66,81
|% 33,19
|159
|79
|170.001
|439
|1
|% 0
|242
|238
|% 98
|Kırıkhan
|% 79,08
|% 20,92
|2.415
|639
|72.006
|210
|17
|% 8
|3.071
|3.054
|% 98
|Kumlu
|% 59,78
|% 40,22
|443
|298
|8.000
|27
|5
|% 19
|751
|741
|% 88
|Payas
|% 0
|% 0
|0
|0
|27.096
|72
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Reyhanlı
|% 74,4
|% 25,6
|1.276
|439
|53.230
|159
|12
|% 8
|1.734
|1.715
|% 83
|Samandağ
|% 82,67
|% 17,33
|353
|74
|77.799
|210
|5
|% 2
|440
|427
|% 37
|Yayladağı
|% 72,54
|% 27,46
|972
|368
|18.819
|74
|12
|% 16
|1.379
|1.340
|% 93