Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 68,93% 31,079.7704.4031.018.2002.82993% 314.37414.173% 70Altınözü% 87,89% 12,1190012435.0041137% 61.0481.024% 90Antakya% 78,41% 21,59552152230.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 68,93% 31,079.7704.4031.018.2002.82993% 314.37414.173% 70
Altınözü% 87,89% 12,1190012435.0041137% 61.0481.024% 90
Antakya% 78,41% 21,59552152230.2106192% 0724704% 92
Arsuz% 60,49% 39,5129719459.6091663% 2501491% 92
Belen% 78,95% 21,051052822.146621% 2133133% 96
Defne% 7,12% 92,887293999.7612704% 11.0171.011% 88
Dörtyol% 77,6% 22,41424181.0702151% 0190183% 95
Erzin% 40,13% 59,8725437928.265812% 2644633% 88
Hassa% 73,82% 26,181.83064935.18411221% 192.5002.479% 36
İskenderun% 66,81% 33,1915979170.0014391% 0242238% 98
Kırıkhan% 79,08% 20,922.41563972.00621017% 83.0713.054% 98
Kumlu% 59,78% 40,224432988.000275% 19751741% 88
Payas% 0% 00027.096720% 000% 0
Reyhanlı% 74,4% 25,61.27643953.23015912% 81.7341.715% 83
Samandağ% 82,67% 17,333537477.7992105% 2440427% 37
Yayladağı% 72,54% 27,4697236818.8197412% 161.3791.340% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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