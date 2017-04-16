Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,81% 68,1938.57682.712162.006497469% 94125.213121.288% 81Merkez% 26,75% 73,259.84726.96747.779151139% 9238.06436.814% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,81
|% 68,19
|38.576
|82.712
|162.006
|497
|469
|% 94
|125.213
|121.288
|% 81
|Merkez
|% 26,75
|% 73,25
|9.847
|26.967
|47.779
|151
|139
|% 92
|38.064
|36.814
|% 82
|Çukurca
|% 34,41
|% 65,59
|2.417
|4.607
|9.744
|32
|32
|% 100
|7.214
|7.024
|% 74
|Şemdinli
|% 57,53
|% 42,47
|14.097
|10.408
|34.823
|102
|91
|% 89
|25.272
|24.505
|% 81
|Yüksekova
|% 23,07
|% 76,93
|12.215
|40.730
|69.660
|212
|207
|% 98
|54.663
|52.945
|% 80