Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,81% 68,1938.57682.712162.006497469% 94125.213121.288% 81Merkez% 26,75% 73,259.84726.96747.779151139% 9238.06436.814% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,81% 68,1938.57682.712162.006497469% 94125.213121.288% 81
Merkez% 26,75% 73,259.84726.96747.779151139% 9238.06436.814% 82
Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232% 1007.2147.024% 74
Şemdinli% 57,53% 42,4714.09710.40834.82310291% 8925.27224.505% 81
Yüksekova% 23,07% 76,9312.21540.73069.660212207% 9854.66352.945% 80

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Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen