Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,26% 68,7435.15577.312162.006497437% 88116.229112.467% 80Merkez% 26,17% 73,839.56726.98647.779151139% 9237.78336.553% 81Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,26% 68,7435.15577.312162.006497437% 88116.229112.467% 80
Merkez% 26,17% 73,839.56726.98647.779151139% 9237.78336.553% 81
Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232% 1007.2147.024% 74
Şemdinli% 56,01% 43,9912.0759.48334.82310280% 7822.29321.558% 81
Yüksekova% 23,44% 76,5611.09636.23669.660212186% 8848.93947.332% 80

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Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen