Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,26% 68,7435.15577.312162.006497437% 88116.229112.467% 80Merkez% 26,17% 73,839.56726.98647.779151139% 9237.78336.553% 81Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,26
|% 68,74
|35.155
|77.312
|162.006
|497
|437
|% 88
|116.229
|112.467
|% 80
|Merkez
|% 26,17
|% 73,83
|9.567
|26.986
|47.779
|151
|139
|% 92
|37.783
|36.553
|% 81
|Çukurca
|% 34,41
|% 65,59
|2.417
|4.607
|9.744
|32
|32
|% 100
|7.214
|7.024
|% 74
|Şemdinli
|% 56,01
|% 43,99
|12.075
|9.483
|34.823
|102
|80
|% 78
|22.293
|21.558
|% 81
|Yüksekova
|% 23,44
|% 76,56
|11.096
|36.236
|69.660
|212
|186
|% 88
|48.939
|47.332
|% 80