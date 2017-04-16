Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,34% 68,6635.09476.891162.006497433% 87115.741111.985% 80Merkez% 26,23% 73,779.53626.81347.779151136% 9037.57936.349% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,34% 68,6635.09476.891162.006497433% 87115.741111.985% 80
Merkez% 26,23% 73,779.53626.81347.779151136% 9037.57936.349% 82
Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232% 1007.2147.024% 74
Şemdinli% 56,01% 43,9912.0759.48334.82310280% 7822.29321.558% 81
Yüksekova% 23,52% 76,4811.06635.98869.660212185% 8748.65547.054% 80

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Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen