Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,34% 68,6635.09476.891162.006497433% 87115.741111.985% 80Merkez% 26,23% 73,779.53626.81347.779151136% 9037.57936.349% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,34
|% 68,66
|35.094
|76.891
|162.006
|497
|433
|% 87
|115.741
|111.985
|% 80
|Merkez
|% 26,23
|% 73,77
|9.536
|26.813
|47.779
|151
|136
|% 90
|37.579
|36.349
|% 82
|Çukurca
|% 34,41
|% 65,59
|2.417
|4.607
|9.744
|32
|32
|% 100
|7.214
|7.024
|% 74
|Şemdinli
|% 56,01
|% 43,99
|12.075
|9.483
|34.823
|102
|80
|% 78
|22.293
|21.558
|% 81
|Yüksekova
|% 23,52
|% 76,48
|11.066
|35.988
|69.660
|212
|185
|% 87
|48.655
|47.054
|% 80