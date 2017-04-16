Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,29% 68,7134.81976.466162.006497430% 87115.001111.285% 80Merkez% 26,36% 73,649.50626.56347.779151135% 8937.29736.069% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,29
|% 68,71
|34.819
|76.466
|162.006
|497
|430
|% 87
|115.001
|111.285
|% 80
|Merkez
|% 26,36
|% 73,64
|9.506
|26.563
|47.779
|151
|135
|% 89
|37.297
|36.069
|% 82
|Çukurca
|% 34,41
|% 65,59
|2.417
|4.607
|9.744
|32
|32
|% 100
|7.214
|7.024
|% 74
|Şemdinli
|% 56,01
|% 43,99
|12.075
|9.483
|34.823
|102
|80
|% 78
|22.293
|21.558
|% 81
|Yüksekova
|% 23,2
|% 76,8
|10.821
|35.813
|69.660
|212
|183
|% 86
|48.197
|46.634
|% 80