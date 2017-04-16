Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,29% 68,7134.81976.466162.006497430% 87115.001111.285% 80Merkez% 26,36% 73,649.50626.56347.779151135% 8937.29736.069% 82Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232%

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,29% 68,7134.81976.466162.006497430% 87115.001111.285% 80
Merkez% 26,36% 73,649.50626.56347.779151135% 8937.29736.069% 82
Çukurca% 34,41% 65,592.4174.6079.7443232% 1007.2147.024% 74
Şemdinli% 56,01% 43,9912.0759.48334.82310280% 7822.29321.558% 81
Yüksekova% 23,2% 76,810.82135.81369.660212183% 8648.19746.634% 80

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Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen