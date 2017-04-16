Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,15% 68,8533.06273.062162.006497409% 82109.708106.124% 80Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82Çukurca% 35,02% 64,982.3524.3659.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,15% 68,8533.06273.062162.006497409% 82109.708106.124% 80
Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82
Çukurca% 35,02% 64,982.3524.3659.7443230% 946.9026.717% 74
Şemdinli% 56,34% 43,6611.3208.77234.82310275% 7420.80020.092% 80
Yüksekova% 22,85% 77,159.99333.74669.660212171% 8145.22543.739% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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