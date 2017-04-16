Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,15% 68,8533.06273.062162.006497409% 82109.708106.124% 80Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82Çukurca% 35,02% 64,982.3524.3659.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,15
|% 68,85
|33.062
|73.062
|162.006
|497
|409
|% 82
|109.708
|106.124
|% 80
|Merkez
|% 26,41
|% 73,59
|9.397
|26.179
|47.779
|151
|133
|% 88
|36.781
|35.576
|% 82
|Çukurca
|% 35,02
|% 64,98
|2.352
|4.365
|9.744
|32
|30
|% 94
|6.902
|6.717
|% 74
|Şemdinli
|% 56,34
|% 43,66
|11.320
|8.772
|34.823
|102
|75
|% 74
|20.800
|20.092
|% 80
|Yüksekova
|% 22,85
|% 77,15
|9.993
|33.746
|69.660
|212
|171
|% 81
|45.225
|43.739
|% 80