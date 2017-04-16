Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,61% 68,3932.65570.659162.006497398% 80106.821103.314% 80Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 31,61% 68,3932.65570.659162.006497398% 80106.821103.314% 80
Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82
Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.7443226% 815.8215.659% 73
Şemdinli% 56,34% 43,6611.3208.77234.82310275% 7420.80020.092% 80
Yüksekova% 23,47% 76,539.85332.13469.660212164% 7743.41941.987% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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