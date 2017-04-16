Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 31,61% 68,3932.65570.659162.006497398% 80106.821103.314% 80Merkez% 26,41% 73,599.39726.17947.779151133% 8836.78135.576% 82Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 31,61
|% 68,39
|32.655
|70.659
|162.006
|497
|398
|% 80
|106.821
|103.314
|% 80
|Merkez
|% 26,41
|% 73,59
|9.397
|26.179
|47.779
|151
|133
|% 88
|36.781
|35.576
|% 82
|Çukurca
|% 36,84
|% 63,16
|2.085
|3.574
|9.744
|32
|26
|% 81
|5.821
|5.659
|% 73
|Şemdinli
|% 56,34
|% 43,66
|11.320
|8.772
|34.823
|102
|75
|% 74
|20.800
|20.092
|% 80
|Yüksekova
|% 23,47
|% 76,53
|9.853
|32.134
|69.660
|212
|164
|% 77
|43.419
|41.987
|% 80