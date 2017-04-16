Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,69% 67,3130.61263.026162.006497363% 7396.72693.638% 80Merkez% 27,35% 72,658.79823.37547.779151122% 8133.20332.173% 81Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hakkari% 32,69% 67,3130.61263.026162.006497363% 7396.72693.638% 80
Merkez% 27,35% 72,658.79823.37547.779151122% 8133.20332.173% 81
Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.7443226% 815.8215.659% 73
Şemdinli% 58,71% 41,2910.7857.58434.82310268% 6718.98918.369% 82
Yüksekova% 23,89% 76,118.94428.49369.660212147% 6938.71337.437% 79
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen