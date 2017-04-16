Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hakkari
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHakkari% 32,69% 67,3130.61263.026162.006497363% 7396.72693.638% 80Merkez% 27,35% 72,658.79823.37547.779151122% 8133.20332.173% 81Çukurca% 36,84% 63,162.0853.5749.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hakkari
|% 32,69
|% 67,31
|30.612
|63.026
|162.006
|497
|363
|% 73
|96.726
|93.638
|% 80
|Merkez
|% 27,35
|% 72,65
|8.798
|23.375
|47.779
|151
|122
|% 81
|33.203
|32.173
|% 81
|Çukurca
|% 36,84
|% 63,16
|2.085
|3.574
|9.744
|32
|26
|% 81
|5.821
|5.659
|% 73
|Şemdinli
|% 58,71
|% 41,29
|10.785
|7.584
|34.823
|102
|68
|% 67
|18.989
|18.369
|% 82
|Yüksekova
|% 23,89
|% 76,11
|8.944
|28.493
|69.660
|212
|147
|% 69
|38.713
|37.437
|% 79